Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На Украину надвигается новый циклон: где будут бушевать снегопады и сильный ветер

Инна Ковенько
17 февраля 2026, 11:38
161
В Украине ночью 18 февраля ожидается от 5 до 9 градусов мороза, в северных областях - от -10 до -15 градусов.
На Украину надвигается новый циклон: где будут бушевать снегопады и сильный ветер
Прогноз погоды в Украине на 18 февраля/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Какая будет погода 18 февраля
  • Когда температура воздуха опустится до -15 градусов
  • Когда в Украине потеплеет

В среду, 18 февраля, по территории страны пройдет южный циклон. Его траектория на этот раз будет пролегать чуть южнее, поэтому запад и север страны почувствуют удар, но не самый сильный.

В центральных областях прогнозируют самую сложную ситуацию: снег, мокрый снег, дождь, гололед и сильный северо-восточный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

видео дня

По словам синоптика, в восточных областях прогнозируют дождь, на юге ожидаются сильные осадки, местами мокрый снег. В Одесской области возможен штормовой ветер и налипание мокрого снега.

Погода в Украине 18 февраля

В среду, 18 февраля, температура воздуха в разных регионах будет существенно отличаться. Ночью синоптики прогнозируют от 5 до 9 градусов мороза, в северных областях - от -10 до -15 градусов.

Завтра в течение дня ожидается 2-7 градусов мороза, на юге, юго-востоке и Закарпатье столбики термометра будут показывать от 0 до +3 градусов, в Крыму ожидается +5...+10 градусов.

Погода в Киеве 17 февраля

В Киеве ближайшей ночью температура снизится до -12 градусов, днем - до -8 градусов. Снег в столице ожидается во второй половине дня четверга, 19 февраля. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.

Когда будет потепление

По прогнозу, слабые и умеренные морозы сохранятся еще несколько дней, а устойчивое потепление с переходом к оттепели ожидается с 22-23 февраля.

На Украину надвигается новый циклон: где будут бушевать снегопады и сильный ветер
18 февраля Украину накроет новый циклон/ Фото: Наталья Диденко

Погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в Украине в ближайшие дни будет преобладать нестабильная и влажная погода с ощутимыми колебаниями температуры и атмосферного давления.

По его словам, ожидается развитие циклонической деятельности и устойчивые воздушные потоки юго-западного направления.

"В связи с этим, в нашей стране установится относительно теплая и в то же время нестабильная погода. Пройдут осадки различной интенсивности в виде снега и дождя, атмосферное давление и температурный фон будут проявлять ощутимые колебания", - отметил он.

Погода - последние новости

Как писал Главред, погода в Тернопольской области во вторник, 17 февраля, будет облачной, но с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. По словам синоптиков, завтра ветер будет северо-восточного направления, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью в области составит -8...-13 градусов, а днем поднимется до -2...-7 градусов.

На этой неделе Житомирская область снова окажется во власти зимних температур и периодических снегопадов. По прогнозу областного гидрометцентра, с 17 по 20 февраля регион ожидают морозы от 0° до –18° и сложные условия на дорогах.

На Полтавщине сегодня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Полтаве ожидается ночью от 7 до 9 градусов мороза, а днем в пределах 2-4 градусов мороза. По области ночью температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов мороза, днем - 1-6 градусов мороза.

Наталия Диденко инфографика
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне атаковали дроном энергетиков Славянской ТЭС, есть погибшие - подробности

Россияне атаковали дроном энергетиков Славянской ТЭС, есть погибшие - подробности

12:45Украина
В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

11:46Фронт
Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

10:57Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Последние новости

12:45

Россияне атаковали дроном энергетиков Славянской ТЭС, есть погибшие - подробности

12:38

Он терроризирует: жена Игоря Николаева пожаловалась на кошмары в личной жизни

12:23

Черные круги, впалые щеки: зависимый муж Тодоренко попал в поле зрения нарколога

12:23

Бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете: что с ними не так

12:19

Томаты вытягиваются еще до высадки: названа ошибка, которую делают почти все

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
12:18

Выговорят их далеко не все: какие слова самые длинные в украинском языке

12:17

"Он спасал меня": Алина Гросу показала тайного мужа-россиянина

12:02

Вскрылась правда о войне между Ротару и Пугачевой: "Твердо стояла"

12:02

Орхидея сбросила цветы: что делать дальше и как заставить ее зацвести снова

Реклама
11:57

Гороскоп Таро на завтра 18 февраля: Овнам - слушать интуицию, Тельцам - решение

11:46

В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

11:38

На Украину надвигается новый циклон: где будут бушевать снегопады и сильный ветер

11:05

Почему глаза кошек святятся в темноте, а у людей нет: что им это дает

11:04

Старшая дочь Ефросининой стала ее копией: ведущая поделилась редким фото

11:00

Где сейчас Галина Безрук: как живет предательница Украины и звезда "Домика на счастье"

10:57

Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

10:48

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

10:35

Метель, гололёд и морозы: Одесскую область накроют два циклона подряд

10:14

Великий пост 2026: можно ли есть сладкое и что категорически нельзя

10:11

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

Реклама
10:06

Из-за атак РФ Укрзализныця меняет движение поездов: что нужно знать пассажирам

10:05

Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

09:57

"Прилеты" на 18 локациях: как Украина отбила массированный удар РФ по энергетике и домамФото

09:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

09:29

Гороскоп на завтра 18 февраля: Весам - неожиданность, Козерогам - расходы

09:23

Путинистка Лолита снова попала под удар в РФ - что случилось

09:16

Перед переговорами в Женеве Трамп сделал важное заявление об Украине

09:03

ВСУ освободили более 200 квадратных километров территорий: СМИ сообщили детали

08:40

Германия больше не может поставлять ракеты ПВО для Украины: в чем причина

08:30

Отключение света в Украине — графики на 17 февраля (обновляется)

08:28

Масштабный пожар, небо в огне, аэропорты закрыли: РФ массированно атаковали дроны

08:18

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как Китай хочет оторвать Европу от СШАмнение

07:02

РФ атаковала Одессу дронами: повреждены дома и инфраструктура, есть пострадавшиеФото

06:39

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

06:10

Переговорный тупик: что будет дальшемнение

05:50

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

05:21

Как купить джинсы без примерки: простой проверенный лайфхак

04:41

Только портят жизнь: от каких привычек из СССР следует срочно отказаться

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Реклама
03:32

США дали сигнал Европе: что конференция в Мюнхене изменит для Украины и мира

03:00

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

02:35

Как визуально расширить маленькую ванную с помощью плитки

01:30

У Alyona Alyona проблемы со здоровьем - что происходит со звездой

01:25

"ТУшки" уже в воздухе, Россия готовит удар по Украине: когда ожидать пусков ракет

01:02

Laud рассказал о своей врожденной патологии: "Здесь кость"

01:02

Замороженное не значит вечное: сколько реально "живет" мясо после заморозкиВидео

00:28

Ведущая 1+1 впервые полностью показала мужа

00:00

Вторник по сценарию графиков: когда не будет света в Днепре и области 17 февраля

16 февраля, понедельник
23:30

Оказался под капельницей: что "заливает" в себя Цымбалюк перед выступлениями

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять