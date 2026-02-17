На Украину надвигается новый циклон: где будут бушевать снегопады и сильный ветер

В Украине ночью 18 февраля ожидается от 5 до 9 градусов мороза, в северных областях - от -10 до -15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 февраля/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Какая будет погода 18 февраля

Когда температура воздуха опустится до -15 градусов

Когда в Украине потеплеет

В среду, 18 февраля, по территории страны пройдет южный циклон. Его траектория на этот раз будет пролегать чуть южнее, поэтому запад и север страны почувствуют удар, но не самый сильный.

В центральных областях прогнозируют самую сложную ситуацию: снег, мокрый снег, дождь, гололед и сильный северо-восточный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, в восточных областях прогнозируют дождь, на юге ожидаются сильные осадки, местами мокрый снег. В Одесской области возможен штормовой ветер и налипание мокрого снега.

Погода в Украине 18 февраля

В среду, 18 февраля, температура воздуха в разных регионах будет существенно отличаться. Ночью синоптики прогнозируют от 5 до 9 градусов мороза, в северных областях - от -10 до -15 градусов.

Завтра в течение дня ожидается 2-7 градусов мороза, на юге, юго-востоке и Закарпатье столбики термометра будут показывать от 0 до +3 градусов, в Крыму ожидается +5...+10 градусов.

Погода в Киеве 17 февраля

В Киеве ближайшей ночью температура снизится до -12 градусов, днем - до -8 градусов. Снег в столице ожидается во второй половине дня четверга, 19 февраля. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.

Когда будет потепление

По прогнозу, слабые и умеренные морозы сохранятся еще несколько дней, а устойчивое потепление с переходом к оттепели ожидается с 22-23 февраля.

18 февраля Украину накроет новый циклон/ Фото: Наталья Диденко

Погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в Украине в ближайшие дни будет преобладать нестабильная и влажная погода с ощутимыми колебаниями температуры и атмосферного давления.

По его словам, ожидается развитие циклонической деятельности и устойчивые воздушные потоки юго-западного направления.

"В связи с этим, в нашей стране установится относительно теплая и в то же время нестабильная погода. Пройдут осадки различной интенсивности в виде снега и дождя, атмосферное давление и температурный фон будут проявлять ощутимые колебания", - отметил он.

Погода - последние новости

Как писал Главред, погода в Тернопольской области во вторник, 17 февраля, будет облачной, но с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. По словам синоптиков, завтра ветер будет северо-восточного направления, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью в области составит -8...-13 градусов, а днем поднимется до -2...-7 градусов.

На этой неделе Житомирская область снова окажется во власти зимних температур и периодических снегопадов. По прогнозу областного гидрометцентра, с 17 по 20 февраля регион ожидают морозы от 0° до –18° и сложные условия на дорогах.

На Полтавщине сегодня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Полтаве ожидается ночью от 7 до 9 градусов мороза, а днем в пределах 2-4 градусов мороза. По области ночью температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов мороза, днем - 1-6 градусов мороза.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

