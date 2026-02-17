Почему глаза кошек святятся в темноте, а у людей нет: что им это дает

Если вы заметили, что у кошки светятся глаза в темноте, — это абсолютно нормальное физиологическое явление.

Почему у людей глаза не светятся

Почему глаза кошек светятся разными цветами

Многие замечали, что глаза кошек светятся в темноте, когда на них попадает свет фар, фонарика или лампы. В древности это явление казалось мистическим. Например, древние египтяне верили, что кошки "удерживают солнце" в своих глазах после заката. Однако настоящая причина свечения была научно объяснена только в XX веке.

Главред узнал, почему светятся глаза у кошек, опасно ли это и как эта особенность помогает им видеть в темноте.

Почему глаза кошек светятся в темноте

Чтобы понять механизм, нужно вспомнить строение глаза. У всех живых существ есть сетчатка — тонкий слой в задней части глаза, который поглощает свет и передает сигналы в мозг.

Однако у кошек есть дополнительная особенность — специальный отражающий слой за сетчаткой, который называется тапетум люцидум, пишет Popular Science.

Когда свет попадает в глаз человека, он либо поглощается сетчаткой, либо теряется. У кошки всё иначе:

Свет проходит через сетчатку. Если он не был полностью поглощен, он попадает на тапетум люцидум. Этот зеркальный слой отражает свет обратно через сетчатку. Сетчатка получает "второй шанс" уловить свет.

Именно отражённый свет мы и видим как загадочное свечение.

Тапетум люцидум — встроенные "очки ночного видения"

Благодаря отражающему слою кошки обладают значительно более высокой светочувствительностью по сравнению с человеком.

Их глаза могут улавливать минимальное количество света, которое нам кажется полной темнотой. Именно поэтому:

кошки отлично ориентируются ночью,

они эффективные ночные охотники,

им не нужен яркий источник света для передвижения.

По сути, тапетум люцидум — это природная система усиления света, что делает кошачье зрение похожим на прибор ночного видения.

Почему у людей глаза не светятся

У людей тапетума люцидум нет. Мы активны преимущественно днём, поэтому нам не требуется усиленное ночное зрение.

Отражающий слой есть у многих животных:

коров,

овец,

коз,

лошадей,

некоторых рыб,

дельфинов и китов.

А вот у большинства приматов, включая человека, его нет.

Если вы заметили, что у кошки светятся глаза в темноте, — это абсолютно нормальное физиологическое явление.

Однако если свечение отличается необычным цветом, сопровождается покраснением, помутнением или изменением поведения животного, лучше обратиться к ветеринару.

Почему глаза кошек светятся разными цветами

Иногда можно заметить, что отражение бывает голубоватым и даже оранжевым. Цвет то зависит от количества пигмента в сетчатке, возраста животного, породы и угла падения света.

