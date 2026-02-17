Почему глаза кошек святятся в темноте, а у людей нет: что им это дает

Вы узнаете:
- Почему у людей глаза не светятся
- Почему глаза кошек светятся разными цветами
Многие замечали, что глаза кошек светятся в темноте, когда на них попадает свет фар, фонарика или лампы. В древности это явление казалось мистическим. Например, древние египтяне верили, что кошки "удерживают солнце" в своих глазах после заката. Однако настоящая причина свечения была научно объяснена только в XX веке.
Главред узнал, почему светятся глаза у кошек, опасно ли это и как эта особенность помогает им видеть в темноте.
Почему глаза кошек светятся в темноте
Чтобы понять механизм, нужно вспомнить строение глаза. У всех живых существ есть сетчатка — тонкий слой в задней части глаза, который поглощает свет и передает сигналы в мозг.
Однако у кошек есть дополнительная особенность — специальный отражающий слой за сетчаткой, который называется тапетум люцидум, пишет Popular Science.
Когда свет попадает в глаз человека, он либо поглощается сетчаткой, либо теряется. У кошки всё иначе:
- Свет проходит через сетчатку.
- Если он не был полностью поглощен, он попадает на тапетум люцидум.
- Этот зеркальный слой отражает свет обратно через сетчатку.
- Сетчатка получает "второй шанс" уловить свет.
Именно отражённый свет мы и видим как загадочное свечение.
Тапетум люцидум — встроенные "очки ночного видения"
Благодаря отражающему слою кошки обладают значительно более высокой светочувствительностью по сравнению с человеком.
Их глаза могут улавливать минимальное количество света, которое нам кажется полной темнотой. Именно поэтому:
- кошки отлично ориентируются ночью,
- они эффективные ночные охотники,
- им не нужен яркий источник света для передвижения.
По сути, тапетум люцидум — это природная система усиления света, что делает кошачье зрение похожим на прибор ночного видения.
Почему у людей глаза не светятся
У людей тапетума люцидум нет. Мы активны преимущественно днём, поэтому нам не требуется усиленное ночное зрение.
Отражающий слой есть у многих животных:
- коров,
- овец,
- коз,
- лошадей,
- некоторых рыб,
- дельфинов и китов.
А вот у большинства приматов, включая человека, его нет.
Если вы заметили, что у кошки светятся глаза в темноте, — это абсолютно нормальное физиологическое явление.
Однако если свечение отличается необычным цветом, сопровождается покраснением, помутнением или изменением поведения животного, лучше обратиться к ветеринару.
Почему глаза кошек светятся разными цветами
Иногда можно заметить, что отражение бывает голубоватым и даже оранжевым. Цвет то зависит от количества пигмента в сетчатке, возраста животного, породы и угла падения света.
Об источнике: Popular Science
Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни.
Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых.
В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие.
Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.
