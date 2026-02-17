Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Почему глаза кошек святятся в темноте, а у людей нет: что им это дает

Сергей Кущ
17 февраля 2026, 11:05
23
Если вы заметили, что у кошки светятся глаза в темноте, — это абсолютно нормальное физиологическое явление.
Почему глаза кошек святятся в темноте, а у людей нет: что им это дает
Почему глаза кошек святятся в темноте, а у людей нет: что им это дает / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему у людей глаза не светятся
  • Почему глаза кошек светятся разными цветами

Многие замечали, что глаза кошек светятся в темноте, когда на них попадает свет фар, фонарика или лампы. В древности это явление казалось мистическим. Например, древние египтяне верили, что кошки "удерживают солнце" в своих глазах после заката. Однако настоящая причина свечения была научно объяснена только в XX веке.

Главред узнал, почему светятся глаза у кошек, опасно ли это и как эта особенность помогает им видеть в темноте.

видео дня

Почему глаза кошек светятся в темноте

Чтобы понять механизм, нужно вспомнить строение глаза. У всех живых существ есть сетчатка — тонкий слой в задней части глаза, который поглощает свет и передает сигналы в мозг.

Однако у кошек есть дополнительная особенность — специальный отражающий слой за сетчаткой, который называется тапетум люцидум, пишет Popular Science.

Когда свет попадает в глаз человека, он либо поглощается сетчаткой, либо теряется. У кошки всё иначе:

  1. Свет проходит через сетчатку.
  2. Если он не был полностью поглощен, он попадает на тапетум люцидум.
  3. Этот зеркальный слой отражает свет обратно через сетчатку.
  4. Сетчатка получает "второй шанс" уловить свет.

Именно отражённый свет мы и видим как загадочное свечение.

Тапетум люцидум — встроенные "очки ночного видения"

Благодаря отражающему слою кошки обладают значительно более высокой светочувствительностью по сравнению с человеком.

Их глаза могут улавливать минимальное количество света, которое нам кажется полной темнотой. Именно поэтому:

  • кошки отлично ориентируются ночью,
  • они эффективные ночные охотники,
  • им не нужен яркий источник света для передвижения.

По сути, тапетум люцидум — это природная система усиления света, что делает кошачье зрение похожим на прибор ночного видения.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Почему у людей глаза не светятся

У людей тапетума люцидум нет. Мы активны преимущественно днём, поэтому нам не требуется усиленное ночное зрение.

Отражающий слой есть у многих животных:

  • коров,
  • овец,
  • коз,
  • лошадей,
  • некоторых рыб,
  • дельфинов и китов.

А вот у большинства приматов, включая человека, его нет.

Если вы заметили, что у кошки светятся глаза в темноте, — это абсолютно нормальное физиологическое явление.

Однако если свечение отличается необычным цветом, сопровождается покраснением, помутнением или изменением поведения животного, лучше обратиться к ветеринару.

Почему глаза кошек светятся разными цветами

Иногда можно заметить, что отражение бывает голубоватым и даже оранжевым. Цвет то зависит от количества пигмента в сетчатке, возраста животного, породы и угла падения света.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Popular Science

Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни.

Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых.

В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие.

Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошки интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

11:46Фронт
Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

10:57Энергетика
Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

10:05Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Последние новости

12:23

Черные круги, впалые щеки: зависимый муж Тодоренко попал в поле зрения нарколога

12:23

Бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете: что с ними не так

12:19

Томаты вытягиваются еще до высадки: названа ошибка, которую делают почти все

12:18

Выговорят их далеко не все: какие слова самые длинные в украинском языке

12:17

"Он спасал меня": Алина Гросу показала тайного мужа

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
12:02

Вскрылась правда о войне между Ротару и Пугачевой: "Твердо стояла"

12:02

Орхидея сбросила цветы: что делать дальше и как заставить ее зацвести снова

11:57

Гороскоп Таро на завтра 18 февраля: Овнам - слушать интуицию, Тельцам - решение

11:46

В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

Реклама
11:38

На Украину надвигается новый циклон: где будут бушевать снегопады и сильный ветер

11:05

Почему глаза кошек святятся в темноте, а у людей нет: что им это дает

11:04

Старшая дочь Ефросининой стала ее копией: ведущая поделилась редким фото

11:00

Где сейчас Галина Безрук: как живет предательница Украины и звезда "Домика на счастье"

10:57

Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

10:48

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

10:35

Метель, гололёд и морозы: Одесскую область накроют два циклона подряд

10:14

Великий пост 2026: можно ли есть сладкое и что категорически нельзя

10:11

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

10:06

Из-за атак РФ Укрзализныця меняет движение поездов: что нужно знать пассажирам

10:05

Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

Реклама
09:57

"Прилеты" на 18 локациях: как Украина отбила массированный удар РФ по энергетике и домамФото

09:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

09:29

Гороскоп на завтра 18 февраля: Весам - неожиданность, Козерогам - расходы

09:23

Путинистка Лолита снова попала под удар в РФ - что случилось

09:16

Перед переговорами в Женеве Трамп сделал важное заявление об Украине

09:03

ВСУ освободили более 200 квадратных километров территорий: СМИ сообщили детали

08:40

Германия больше не может поставлять ракеты ПВО для Украины: в чем причина

08:30

Отключение света в Украине — графики на 17 февраля (обновляется)

08:28

Масштабный пожар, небо в огне, аэропорты закрыли: РФ массированно атаковали дроны

08:18

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как Китай хочет оторвать Европу от СШАмнение

07:02

РФ атаковала Одессу дронами: повреждены дома и инфраструктура, есть пострадавшиеФото

06:39

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

06:10

Переговорный тупик: что будет дальшемнение

05:50

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

05:21

Как купить джинсы без примерки: простой проверенный лайфхак

04:41

Только портят жизнь: от каких привычек из СССР следует срочно отказаться

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

03:32

США дали сигнал Европе: что конференция в Мюнхене изменит для Украины и мира

03:00

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Реклама
02:35

Как визуально расширить маленькую ванную с помощью плитки

01:30

У Alyona Alyona проблемы со здоровьем - что происходит со звездой

01:25

"ТУшки" уже в воздухе, Россия готовит удар по Украине: когда ожидать пусков ракет

01:02

Laud рассказал о своей врожденной патологии: "Здесь кость"

01:02

Замороженное не значит вечное: сколько реально "живет" мясо после заморозкиВидео

00:28

Ведущая 1+1 впервые полностью показала мужа

00:00

Вторник по сценарию графиков: когда не будет света в Днепре и области 17 февраля

16 февраля, понедельник
23:30

Оказался под капельницей: что "заливает" в себя Цымбалюк перед выступлениями

23:01

"Война может закончиться внезапно": украинцам назвали возможные временные рамки

22:21

Голливудская украинка Марина Мазепа выходит замуж - подробностиВидео

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять