Из-за атак РФ Укрзализныця меняет движение поездов: что нужно знать пассажирам

Инна Ковенько
17 февраля 2026, 10:06
УЗ предупреждает об ограничении движения поездов в ряде регионов.
Укрзализныця меняет маршруты поездов в ряде регионов из-за угрозы обстрелов/ Коллаж: Главред, фото: Укрзализныця

Кратко:

  • Укрзализныця сообщила об изменении маршрутов поездов в ряде регионов
  • Причиной стали угроза атак БПЛА и повреждение инфраструктуры

Укрзализныця обнародовала оперативную информацию о движении поездов по состоянию на 17 февраля. Из-за ситуации с безопасностью и повреждения инфраструктуры в отдельных регионах часть маршрутов изменена, отдельные рейсы ограничены или заменены автобусным сообщением, сообщают в компании.

Сумская и Черниговская области

Сообщается, что в Сумской и Черниговской областях региональные поезда в настоящее время курсируют только до и из Конотопа. Дальнейшее сообщение в северном направлении обеспечивается пригородными поездами или автобусами.

На территории Черниговской области дополнительных ограничений пока не вводили, однако на славутицком и нежинском направлениях возможны задержки. Контактная сеть на этих участках регулярно подвергается повреждениям в результате атак российских БПЛА и сложных погодных условий.

Харьковская область

В Харьковской области движение поездов на поврежденном участке в районе Лозовой возобновили, но от Лозовой в направлении Краматорска следует воспользоваться автобусами.

Автобусы благотворительной инициативы "Пролиски" курсируют бесплатно и осуществляют обязательную регистрацию пассажиров перед посадкой.

Региональные экспрессы на изюмском направлении осуществляют движение по расписанию.

Запорожье

В Запорожье мониторинговые группы "Укрзализныци" работают в усиленном режиме.

Ряд поездов дальнего следования курсируют только до и из Днепра:

  • №86/85 Львов - Запорожье - Львов;
  • №5/6 Ясиня - Запорожье;
  • №39/40 Солотвино - Запорожье - Солотвино;
  • №731/732 Киев - Запорожье - Киев;
  • №128/127 Львов - Запорожье - Львов.

В то же время пара региональных поездов работает сегментированно - на участках Запорожье - Синельниково и Синельниково - Днепр.

В компании добавляют, что дальнейшие решения относительно сообщения между Днепром и Запорожьем будут приниматься оперативно в зависимости от ситуации.

"Важно: включите push-уведомления в приложении УЗ - так вы первыми будете получать обновления. Там же, в разделе "Часто задаваемые вопросы", есть памятка с алгоритмом действий во время угрозы атаки - лучше иметь под рукой, даже если не понадобится", - информируют в УЗ.

Как РФ изменит тактику обстрелов - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, которая охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

Атака РФ на Украину 17 февраля — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 февраля РФ атаковала Одессу. В результате удара повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. Предварительно известно о трех пострадавших.

Напомним, ночью оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а после шести часов утра вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, ракеты заметили в Николаевской области, в Полтавской области в направлении Кременчуга, севернее Николаева в направлении Одесской области, возле Черкасс юго-западным курсом.

Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

19:53

Кто на самом деле основал Русь: открытие "ломает" учебники историиВидео

19:52

В Тернопольской области ударят морозы: когда температура упадет до -13 градусов

19:44

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

