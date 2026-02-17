Из-за атак РФ Укрзализныця меняет движение поездов: что нужно знать пассажирам

Кратко:
- Укрзализныця сообщила об изменении маршрутов поездов в ряде регионов
- Причиной стали угроза атак БПЛА и повреждение инфраструктуры
Укрзализныця обнародовала оперативную информацию о движении поездов по состоянию на 17 февраля. Из-за ситуации с безопасностью и повреждения инфраструктуры в отдельных регионах часть маршрутов изменена, отдельные рейсы ограничены или заменены автобусным сообщением, сообщают в компании.
Сумская и Черниговская области
Сообщается, что в Сумской и Черниговской областях региональные поезда в настоящее время курсируют только до и из Конотопа. Дальнейшее сообщение в северном направлении обеспечивается пригородными поездами или автобусами.
На территории Черниговской области дополнительных ограничений пока не вводили, однако на славутицком и нежинском направлениях возможны задержки. Контактная сеть на этих участках регулярно подвергается повреждениям в результате атак российских БПЛА и сложных погодных условий.
Харьковская область
В Харьковской области движение поездов на поврежденном участке в районе Лозовой возобновили, но от Лозовой в направлении Краматорска следует воспользоваться автобусами.
Автобусы благотворительной инициативы "Пролиски" курсируют бесплатно и осуществляют обязательную регистрацию пассажиров перед посадкой.
Региональные экспрессы на изюмском направлении осуществляют движение по расписанию.
Запорожье
В Запорожье мониторинговые группы "Укрзализныци" работают в усиленном режиме.
Ряд поездов дальнего следования курсируют только до и из Днепра:
- №86/85 Львов - Запорожье - Львов;
- №5/6 Ясиня - Запорожье;
- №39/40 Солотвино - Запорожье - Солотвино;
- №731/732 Киев - Запорожье - Киев;
- №128/127 Львов - Запорожье - Львов.
В то же время пара региональных поездов работает сегментированно - на участках Запорожье - Синельниково и Синельниково - Днепр.
В компании добавляют, что дальнейшие решения относительно сообщения между Днепром и Запорожьем будут приниматься оперативно в зависимости от ситуации.
"Важно: включите push-уведомления в приложении УЗ - так вы первыми будете получать обновления. Там же, в разделе "Часто задаваемые вопросы", есть памятка с алгоритмом действий во время угрозы атаки - лучше иметь под рукой, даже если не понадобится", - информируют в УЗ.
Как РФ изменит тактику обстрелов - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.
Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, которая охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.
Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.
"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.
Атака РФ на Украину 17 февраля — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 февраля РФ атаковала Одессу. В результате удара повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. Предварительно известно о трех пострадавших.
Напомним, ночью оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а после шести часов утра вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, ракеты заметили в Николаевской области, в Полтавской области в направлении Кременчуга, севернее Николаева в направлении Одесской области, возле Черкасс юго-западным курсом.
