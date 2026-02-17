В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

Ракеты вошли в воздушное пространство Украину после шести часов утра.

РФ наносит ракетный удар по Украине

РФ атакует Украину ракетами

Ракеты кружат по территории страны, меняя курс

Утром во вторник, 17 февраля, РФ наносит ракетный удар по Украине. Ночью оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а после шести часов утра вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, ракеты заметили на Николаевщине, на Полтавщине в направлении Кременчуга, севернее Николаева в направлении Одесской области, возле Черкасс юго-западным курсом.

Также группы ракет двигаются через Черное море и приближаются к Одессе, группа скоростных целей двигается в направлении Залива, вдоль границы Николаевской и Одесской областей в направлении Винницкой области.

Позже в ВС ВСУ сообщили, что ракеты держат курс на Винницу, движутся мимо Шаргорода в направлении Каменец-Подольского. Также воздушные цели заметили на Тернопольщине в направлении Ивано-Франковской области.

Ракета двигалась мимо Бурштына (Ивано-Франковщина) в западном направлении.

В 07:10 мониторинговые каналы сообщили о доразведке по крылатым ракетам и призвали не покидать укрытий до отбоя.

Как писал Главред, в ночь на 17 февраля украинцев предупредили о потенциально новой волне ракетных ударов со стороны России. По данным мониторинговых каналов, РФ подняла в воздух стратегическую авиацию — бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Кроме того, по состоянию на 02:00, над территорией Украины наблюдалось около 104 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, зафиксирован выход подводного ракетоносителя в акваторию Черного моря из порта Новороссийск. Максимальный возможный залп — до шести ракет типа "Калибр".

16 февраля мониторинговый канал ЄРадар предупреждал, что российская оккупационная армия завершила подготовку к нанесению удара по территории Украины.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Сколько ракет РФ может выпустить по Украине: мнение эксперта

Россия может одновременно выпустить по Украине до 32 баллистических ракет. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

По его словам, количество ракет в массированной атаке зависит от наличия боеспособных пусковых установок ОТРК "Искандер-М". Сейчас в России задействовано не более 15 таких установок, что дает возможность одновременно выпустить до 30 ракет.

"Но, тем не менее, благодаря постоянному производству россияне могут накапливать баллистику, обеспечивая себе как ежедневный террор (то есть поражение одной-двух отдельно взятых целей в сутки), так и способность наносить массированные удары, применяя за раз 32 баллистические ракеты. К этому нужно готовиться. У россиян такая возможность есть", - отметил Коваленко.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

