ВСУ уже проводят контрнаступление: Сырский назвал направление активного штурма

Главное из заявления Сырского:
- Продолжаются активные бои на Александровском направлении и в районе Гуляйполя
- Ситуация на этом направлении остается сложной
- ВСУ проводят результативные контратакующие действия
Ситуация на Александровском направлении и в районе Гуляйполя остается сложной, однако Силы обороны Украины проводят результативные контратакующие, штурмовые действия. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
"Работаю в районе выполнения боевых задач на юго-восточных направлениях. Посетил ряд командных пунктов бригад и полков, которые участвуют в активных боевых действиях на Александровском направлении и в районе Гуляйполя. Провел рабочие встречи с командующим ДШВ, командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей", - говорится в сообщении.видео дня
По его словам, оперативная обстановка на этом направлении остается сложной.
"Противник не оставляет намерений прорвать наши боевые порядки, проводит постоянные атаки, в том числе с применением ОВТ, однако без существенного успеха. Воины Сил обороны удерживают определенные рубежи и позиции, срывают намерения врага и наносят ему значительные потери в живой силе и технике", - подчеркнул Сырский.
Он добавил, что украинские подразделения проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы.
"Заслушал доклады командиров о выполнении поставленных задач, изменении оперативной обстановки, предложениях дальнейших действий и обеспечении первоочередных потребностей наших подразделений. Отдал соответствующие распоряжения. Подчеркнул первоочередной приоритет: освобождать территории – крайне важно, однако, мы должны прежде всего беречь жизнь наших воинов, сохранять боеспособность частей и подразделений", – подытожил главнокомандующий ВСУ.
Ситуация в районе Гуляйполя
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил, что россияне потерпели ряд поражений, в частности в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.
По его словам, с хорошо поставленными задачами и достаточным количеством сил и средств можно создать россиянам серьезную проблему на Запорожском направлении — восстановить утраченные позиции как на восточном фланге в районе Гуляйполя, так и на западном — в районе Степногорска.
Ситуация на фронте — последние новости Украины
Как сообщал Главред, в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что армия страны-агрессора России активизировала усилия по охвату Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями".
Аналитики американского Института изучения войны говорили, что Силы обороны Украины вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей осуществляют локальные и ситуативные контратаки.
Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что на юге Украины российские войска сосредоточили значительные силы на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Украинские защитники ведут там активную маневренную оборону, уничтожая оккупантов и не позволяя им закрепиться на занятых позициях.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
