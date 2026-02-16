ВСУ уже проводят контрнаступление: Сырский назвал направление активного штурма

Сырский подчеркнул, что воины Сил обороны удерживают определенные рубежи и позиции.

Сырский раскрыл ситуацию на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/CinCAFofUkraine

Главное из заявления Сырского:

Продолжаются активные бои на Александровском направлении и в районе Гуляйполя

Ситуация на этом направлении остается сложной

ВСУ проводят результативные контратакующие действия

Ситуация на Александровском направлении и в районе Гуляйполя остается сложной, однако Силы обороны Украины проводят результативные контратакующие, штурмовые действия. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Работаю в районе выполнения боевых задач на юго-восточных направлениях. Посетил ряд командных пунктов бригад и полков, которые участвуют в активных боевых действиях на Александровском направлении и в районе Гуляйполя. Провел рабочие встречи с командующим ДШВ, командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей", - говорится в сообщении.

По его словам, оперативная обстановка на этом направлении остается сложной.

"Противник не оставляет намерений прорвать наши боевые порядки, проводит постоянные атаки, в том числе с применением ОВТ, однако без существенного успеха. Воины Сил обороны удерживают определенные рубежи и позиции, срывают намерения врага и наносят ему значительные потери в живой силе и технике", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что украинские подразделения проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы.

"Заслушал доклады командиров о выполнении поставленных задач, изменении оперативной обстановки, предложениях дальнейших действий и обеспечении первоочередных потребностей наших подразделений. Отдал соответствующие распоряжения. Подчеркнул первоочередной приоритет: освобождать территории – крайне важно, однако, мы должны прежде всего беречь жизнь наших воинов, сохранять боеспособность частей и подразделений", – подытожил главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Ситуация в районе Гуляйполя

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил, что россияне потерпели ряд поражений, в частности в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.

По его словам, с хорошо поставленными задачами и достаточным количеством сил и средств можно создать россиянам серьезную проблему на Запорожском направлении — восстановить утраченные позиции как на восточном фланге в районе Гуляйполя, так и на западном — в районе Степногорска.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что армия страны-агрессора России активизировала усилия по охвату Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями".

Аналитики американского Института изучения войны говорили, что Силы обороны Украины вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей осуществляют локальные и ситуативные контратаки.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что на юге Украины российские войска сосредоточили значительные силы на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Украинские защитники ведут там активную маневренную оборону, уничтожая оккупантов и не позволяя им закрепиться на занятых позициях.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

