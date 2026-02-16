Укр
Одежда, которая добавляет килограммы: 10 вещей, которые "играют" против вас

Марина Иваненко
16 февраля 2026, 13:56
37
Тонкий трикотаж, рюши, крупные принты: все это может визуально увеличить фигуру. Как носить вещи без ущерба для силуэта.
Какие вещи лучше не надевать?
Какие вещи лучше не надевать? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие вещи добавляют лишний вес
  • Что лучше выбросить из своего шкафа и никогда не надевать

Случалось ли вам покупать вещь, которая идеально смотрится на манекене, но на вас мгновенно добавляет лишних килограммов? Часто причина не в вашей фигуре, а в коварных свойствах ткани, кроя или фактуры. Главред расскажет о десяти вещах-"вредителях", которые способны визуально увеличить силуэт даже при отсутствии реального лишнего веса. Как распознать эти ловушки в собственном шкафу и научиться носить их без ущерба для образа.

1. Тонкий трикотаж

Персональный стилист Анна Качанова рассказывает, что тонкие ткани подчеркивают каждую складку на теле, даже ту, которой нет. Обтягивающее платье или свитер из тонкого трикотажа могут сделать образ неопрятным.

Совет: выбирайте плотный трикотаж, который держит форму, или носите тонкий слой как нижний под жакет или кардиган.

2. Романтичные детали и рюши

Рюши, воланы и декоративные складки добавляют объема. Если они расположены в "проблемных" зонах, эффект будет обратным.

Совет: придерживайтесь правила баланса — если верх с рюшами, низ должен быть лаконичным и прямым (например, юбка-карандаш).

3. Вещи-"мешки"

Одежда, которая одновременно объемная сверху и снизу, "смывает" силуэт и делает его менее пропорциональным.

Совет: открывайте лодыжки, запястья, шею, подчеркивайте талию или выбирайте структурированные оверсайз-вещи с четким каркасом.

4. Крупные и неправильно расположенные принты

Крупные рисунки всегда расширяют силуэт. Даже вертикальная полоска может "играть" против вас, если ее масштаб слишком мелкий или слишком большой для вашего типа фигуры.

Совет: принты располагайте там, где хотите добавить объема, а в проблемных зонах выбирайте однотонные ткани.

5. Объемные косы и узоры

Свитера или топы с объемными узорами делают торс шире, особенно если вещь заканчивается на уровне живота или бедер.

Совет: попробуйте монохромные образы, чтобы удлинить силуэт, и избегайте длины, которая "режет" фигуру в самом широком месте.

6. Атлас, пайетки, винил

Блестящие ткани отражают свет, из-за чего формы кажутся больше.

Совет: компенсируйте блеск матовыми тканями или оставьте пайетки только для аксессуаров — обуви или сумок.

Видео о том, какие вещи добавляют килограммы, можно посмотреть здесь:

7. Тесная верхняя одежда

Куртка или пальто, которые едва застегиваются, визуально "сжимают" вас и создают иллюзию большего веса.

Совет: между телом и верхним слоем должен быть воздух; покупайте куртки или пальто на размер больше, чтобы под них легко помещался свитер.

8. Многоцветная пряжа (меланж)

Меланж создает визуальный шум, который всегда расширяет силуэт.

Совет: сочетайте меланжевые кардиганы с максимально простой однотонной базой.

9. Светлые сочетания на проблемных участках

Белый жилет поверх черной футболки или контрастный верх и низ визуально увеличивают объем верхней части тела.

Совет: светлый верх сочетайте со светлым низом, чтобы избежать резкого контраста, или оставляйте светлые оттенки для аксессуаров.

10. Джинсы скинни на пышных бедрах

Скини-джинсы подчеркивают бедра и делают силуэт непропорциональным без уравновешенного верха.

Совет: носите удлиненный и свободный верх или замените скинни на прямые джинсы из плотного денима без стрейча.

Секрет идеального вида не в отказе от любимой одежды, а в понимании того, как компенсировать объем, который создает ткань или крой. Правильные комбинации, баланс принтов и структурированные формы помогут носить даже потенциально "вредные" вещи без ущерба для силуэта.

О персоне: Анна Качанова

Анна Качанова — украинская фэшн-блогерша и персональный стилист, известная своим практичным подходом к стилю. Она ведет Instagram-аккаунт @kachanova.stylist и YouTube-канал, где учит женщин создавать функциональные капсульные гардеробы. Качанова акцентирует внимание на одежде "для жизни", а не только для подиумов, и показывает, как подбирать силуэты под разные типы фигур. Также она создала собственный онлайн-курс по анализу фигуры и подбору вещей, подчеркивающих индивидуальность. Ее контент ориентирован на женщин, которые хотят выглядеть уверенно и стильно без чрезмерных затрат.

