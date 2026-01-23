Пять слоев — не выход: как на самом деле нужно одеваться зимой

О чем вы узнаете:
Зима в Украине — это всегда вызов для гардероба. Мы пытаемся балансировать между желанием выглядеть элегантно и необходимостью защититься от морозов. Однако часто случается парадокс: укутываясь в несколько слоев одежды, мы все равно мерзнем.
Главред расскажет о самых распространенных мифах зимней одежды и объяснит, как правильно выбирать ткани, обувь и наполнители, чтобы холодное время года прошло с комфортом.
Почему теплая одежда не всегда греет
Как рассказывает стилист Маргарита Винярская, прежде чем покупать новый свитер или пуховик, стоит понять, как именно тело теряет тепло. Основные причины — это испарение пота, ветер, контакт с холодными поверхностями и нарушение кровообращения. Последний фактор особенно актуален для рук и ног, которые мерзнут первыми.
Именно поэтому зимняя одежда должна быть не просто толстой. Ее главная задача — удерживать тепло, отводить влагу и создавать воздушную прослойку между телом и тканью. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, холод будет ощущаться даже в самом дорогом пуховике.
Почему пять слоев одежды — это ошибка
Одна из самых распространенных иллюзий — чем больше слоев, тем теплее. На самом деле слишком обтягивающие вещи нарушают кровообращение и уничтожают ту самую воздушную прослойку, которая и сохраняет тепло. В таком "скафандре" тело охлаждается значительно быстрее, чем в правильно подобранном многослойном образе со свободной посадкой.
Объемная куртка не всегда спасает от мороза
Еще один миф — считать, что большая и "надутая" куртка автоматически означает тепло. На самом деле решающую роль играет наполнитель и его качество. Тонкий пуховик с высоким содержанием натурального пуха может быть значительно теплее массивной куртки с большим количеством пера или дешевых синтетических материалов.
Не менее важна и внешняя ткань. Она должна защищать от ветра и отталкивать влагу, иначе тепло быстро будет теряться.
Видео о том, как одеться тепло и стильно зимой, можно посмотреть здесь:
Почему некоторые шерстяные свитера не греют
Надпись wool на этикетке еще не гарантирует тепло. В бюджетных моделях часто содержится лишь минимальный процент натуральной шерсти, а остальное — акрил. Такие вещи быстро изнашиваются, теряют форму и почти не удерживают тепло.
Качественный зимний свитер обычно содержит не менее половины натурального волокна — мериноса, кашемира или альпаки. Стилисты отмечают: из-за высокой стоимости сырья действительно теплые вещи не могут стоить слишком дешево.
Правило трех слоев, которое действительно работает
Чтобы чувствовать себя комфортно и на улице, и в помещении, эксперты советуют придерживаться принципа трех слоев.
Первый, базовый слой — это термобелье. Его основная задача — отводить влагу от тела. Лучше всего с этим справляются мериносовая шерсть или современные смеси синтетических и натуральных волокон. Хлопок лучше оставить для теплого времени года: он впитывает пот и долго сохнет, из-за чего тело быстро охлаждается.
Второй слой отвечает за тепло. Это могут быть свитера из натуральной шерсти или качественный флис.
Третий, верхний слой, защищает от ветра и влаги, сохраняя тепло внутри.
Почему мерзнут ноги даже в зимней обуви
Чаще всего проблема заключается не в погоде, а в обуви. Тесные модели нарушают кровообращение, а синтетический мех не способен согревать так, как натуральный. Для зимних прогулок стоит выбирать обувь с небольшим запасом размера и на толстой подошве.
Не менее важны и носки. Мериносовая шерсть значительно лучше отводит влагу, чем хлопок или акрил, которые часто оставляют ноги влажными и холодными.
Как выглядеть стильно зимой и не мерзнуть
Стилист Маргарита Винярская советует обращать внимание на монохромные образы — они выглядят элегантно и визуально вытягивают силуэт. Интересно работает и сочетание разных текстур: кожи, меха, крупной вязки. Аксессуары же могут стать не только защитой от холода, но и стильным акцентом.
Оверсайз, по словам эксперта, — это не просто тренд, а практичное решение, которое позволяет сохранить тепло без ущерба для образа.
Зима — не повод отказываться от стиля. Понимание состава тканей, принципов многослойности и правильно подобранная обувь помогут оставаться в тепле даже в сильные морозы.
О персоне: Маргарита Винярская
Маргарита Винярская — известная украинская стилистка, персональный шоппер и эксперт в области психологии стиля. Она приобрела популярность благодаря своему системному подходу к формированию гардероба, который базируется не только на трендах, но и на теории архетипов.
