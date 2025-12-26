Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Выглядеть стильно и экономить: как одеваться в стиле Frugal Chic

Кристина Трохимчук
26 декабря 2025, 16:20
Новый тренд заменит стиль "Old money".
Естетика Frugal Chic
Эстетика Frugal Chic / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, anniiibur, tiktok.com, pinkglitterie

Вы узнаете:

  • Что такое Frugal Chic
  • Образы в стиле Frugal Chic

Эстетика Frugal Chic стремительно набирает популярность в американском TikTok и привлекает внимание модных аналитиков. Это не просто тренд 2026 года, а философия жизни, построенная на сознательном потреблении, минимализме в покупках и умении выглядеть стильно без чрезмерных затрат. Главред расскажет о главных чертах этого стиля в пяти ключевых пунктах.

Что такое эстетика Frugal Chic

Frugal Chic в переводе означает "скромная роскошь" - баланс между экономностью и качественным стилем. Термин впервые ввела блогер Мия Макгрет, и теперь это понятие активно обсуждают в соцсетях.

Такой стиль о выборе вещей вне времени, любви к винтажу и базовых образах с характером. Девушка Frugal Chic не гонится за быстрой модой и трендами, а отдает предпочтение качественным изделиям, которые будут служить годами. Она инвестирует в себя: время, здоровье, гардероб и собственный комфорт.

Образ в стиле Frugal Chic
Образ в стиле Frugal Chic / фото: tiktok.com, pinkglitterie

Главные признаки Frugal Chic:

  • Отказ от fast fashion
  • Естественность
  • Долгосрочные инвестиции в гардероб
  • Бережливость
  • Забота о физическом и ментальном здоровье

Прощание с "быстрой модой": качество важнее количества

Frugal Chic предполагает отказ от fast fashion и трендовых вещей, которые быстро теряют актуальность. Девушка выбирает одежду "вне времени", которую можно носить несколько сезонов подряд и комбинировать с разными образами. Здесь нет места импульсивным покупкам - каждая вещь обдуманная, универсальная и качественная. Скромная роскошь означает иметь меньше, но лучше.

Минималистичный гардероб
Минималистичный гардероб / фото: tiktok.com, bykimmia

Эстетика естественности: легкий макияж и уход за собой

Для Frugal Chic не нужны десятки баночек и переполненные косметички. Макияж - легкий, максимально естественный, укладка - простая, иногда даже с легким эффектом небрежности. В косметичке только любимые средства, которыми пользуются ежедневно. Это об ухоженности без лишних усилий и навязчивого глянца.

Инвестиционный гардероб: разумные покупки проверенные временем

Frugal Chic не запрещает покупать дорогие вещи. Наоборот - поощряет инвестировать в качественный жакет, сумку или пальто, которые прослужат годами и не потеряют актуальность. Лучше приобрести один долговечный предмет, чем пять дешевых, которые изнашиваются за сезон. В основе - расчет, польза и ценность каждой покупки.

Сумки могут стать модной инвестицией
Сумки могут стать модной инвестицией / фото: tiktok.com, pinkglitterie

Философия бережливости: как начать экономить

Это не о жесткой экономии, а об осознанном выборе. Девушки в стиле Frugal Chic могут отказаться от ежедневного кофе наружу, но сварить его дома и выпить с наслаждением. Они уменьшают хаос, расходы и стресс - заменяют бесконечные доставки домашней едой и стабильным ритмом жизни. Меньше потребления - больше удовольствия.

Офлайн - новая роскошь

Жизнь без постоянного скроллинга соцсетей, больше времени с близкими, хобби и заботой о себе. Здоровый сон, прогулки, творчество и возвращение к реальности - это и есть настоящая роскошь в стиле Frugal Chic. Здесь важно внутреннее качество жизни, а не внешняя демонстрация статуса.

Модный экономный шик
Тренд Frugal Chic / фото: pinterest.com, azenya_

Frugal Chic - эстетика нового поколения, где стиль и экономность гармонично сосуществуют. Это способ выглядеть дорого, не тратя лишнего, и создавать гардероб, который работает на вас годами.

Как создать образ в стиле Frugal Chic - смотрите видео:

О персоне: Миа Макгрет

Миа Макгрет (Mia McGrath) - TikTok блогер, которая стала известной благодаря своему чрезвычайно экономному образу жизни и впечатляющим сбережениям (более $97 000), достигнутым за счет строгой дисциплины, минималистичного питания и проживания с родителями, чтобы избежать расходов на жилье. Ее цель - накопить $1,3 миллиона до 40 лет, сообщает Girls Corner.

