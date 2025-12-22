Если не подходят шапки: 5 стильных головных уборов на зиму

Стилист советует альтернативные головные уборы на зиму 2026.

https://glavred.info/fashion/esli-ne-podhodyat-shapki-5-stilnyh-golovnyh-uborov-na-zimu-10726250.html Ссылка скопирована

Альтернатива шапкам 2026 года / коллаж: Главред, фото: pinterst.com, KesemMode, samariii

Вы узнаете:

Что носить вместо шапки зимой

Какие головные уборы в тренде в 2026 году

Не всем подходят классические вязаные шапки, но это вовсе не означает, что зимой придется жертвовать стилем ради тепла. Тренды зимних аксессуаров 2026 предлагают немало решений для тех, кто ищет альтернативу зимней шапке. Главред расскажет, что носить зимой вместо шапки и какие модные головные уборы зимы 2026 сделают образ актуальным и продуманным.

Персональный стилист Мария Зинченко советует обратить внимание на пять вариантов, которые подойдут под пальто, тренчи и массивную верхнюю одежду:

видео дня

шляпа-таблетка

капор

меховая повязка

кепи

панама

Мария Зинченко - персональный стилист / скрин с видео

Шляпа-таблетка - элегантная альтернатива зимней шапке

Шляпа-таблетка - один из самых элегантных головных уборов на зиму. По словам Марии Зинченко, этот вариант одинаково хорошо смотрится как с массивной верхней одеждой, так и с более легкими пальто или тренчами. Шляпы бывают котоновые и шерстяные, поэтому легко подобрать модель под погоду и стиль. Если возникает вопрос, какой головной убор выбрать под пальто, шляпа-таблетка - беспроигрышный вариант.

Как выглядит шляпа-таблетка / фото: pinterest.com, Evgeniya_Vervega

Капор, косынка и чепчик - для тех, кто не носит шапки вообще

Капоры, косынки и чепчики из шерсти - настоящий тренд среди стильных головных уборов на зиму. Женский капор стал хитом холодного сезона, ведь сочетает комфорт и модный вид. Мария Зинченко отмечает, что это идеальное решение для тех, кто не приемлет классические шапки. Если вас интересует, как носить капор зимой, стилист советует сочетать его с пальто, дубленками и лаконичными куртками без активного декора.

Что такое капор / фото: pinterest.com, korzilova

Меховая повязка на голову - универсальный зимний аксессуар

Меховая повязка на голову или варианты из кашемира легко вписываются практически в любой гардероб. Это стильная альтернатива зимней шапке, которая подходит и к классическим образам, и к кэжуалу. Важно выбирать форму в соответствии с телосложением - более тонкие или более широкие модели, чтобы пропорции выглядели гармонично.

Как выбрать меховую повязку / фото: pinterest.com, lena180188

Женское кепи из шерсти - тренд, который не сдает позиций

Женское кепи из шерсти или фуражка - модный головной убор, который остается актуальным уже не первый сезон. Его можно носить как козырьком назад, так и классически - вперед. Кепи прекрасно сочетаются с пальто, короткими куртками и даже дубленками, добавляя образу характера и современности.

Трендовое женское кепи / фото: pinterest.com, klakomova

Шерстяная панама - стильный выбор под длинную верхнюю одежду

Зимняя панама шерстяная - еще один вариант для тех, кто ищет, что носить зимой вместо шапки. Мария Зинченко отмечает, что такие панамы лучше всего смотрятся в сочетании с длинной верхней одеждой. Если вы не знаете, с чем носить шерстяную панаму, стилист советует комбинировать ее с минималистичными пальто и сдержанными образами без перегрузки деталями.

Как носить шерстяную панаму / фото: pinterest.com, marta_shulepova

Трендовые головные уборы на зиму 2026 - смотрите видео:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мария Зинченко Мария Зинченко - персональный стилист и блогер. На платформе TikTok рассказывает о модных трендах и стильных лайфхаках.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред