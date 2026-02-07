До или после завтрака: стоматолог объяснила, когда лучше чистить зубы по утрам

Специалист расставила все точки над "і" в важном вопросе здоровья зубов.

https://glavred.info/life/do-ili-posle-zavtraka-stomatolog-obyasnila-kogda-luchshe-chistit-zuby-po-utram-10738655.html Ссылка скопирована

Важное правило чистки зубов по утрам / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Стоит ли чистить зубы перед завтраком

Через сколько времени после чистки зубов в полости рта образуется налет

Один из вопросов, по которому люди часто делятся на два "лагеря", это когда лучше чистить зубы - до или после завтрака. Наконец, окончательный ответ дала стоматолог Виктория Ахмедова.

Главред узнал, что в своем TikTok она рассказала, в какой промежуток времени утром лучше уделить время чистке зубов и почему.

видео дня

Ахмедова отметила, что ротовая полость во время сна пересыхает. Это нормальный физиологический процесс, который приводит к тому, что появляется неприятный запах изо рта.

Поэтому стоматолог советует чистить зубы перед завтраком, а после приема пищи прополоскать ротовую полость.

"Со стоматологической точки зрения, налет образуется в полости рта в течение 12 часов, то есть, если вы почистили зубы в 10 вечера, то уже в 10 утра ваши зубы будут покрыты зубным налетом. Это микрофлора, поэтому не очень хорошо ее есть... Поэтому лучше, после того как вы проснулись, сразу почистить зубы, так будет правильнее", - пояснила специалист.

Смотрите видео с объяснением стоматолога:

Читайте также:

О персоне: Виктория Ахмедова Виктория Ахмедова — стоматолог, основательница клиники INNOVO Dental Clinic. Окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. Сегодня больше занимается управлением клиники и образовательной деятельностью, чем лечебной практикой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред