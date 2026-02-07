До или после завтрака: стоматолог объяснила, когда лучше чистить зубы по утрам

Вы узнаете:
- Стоит ли чистить зубы перед завтраком
- Через сколько времени после чистки зубов в полости рта образуется налет
Один из вопросов, по которому люди часто делятся на два "лагеря", это когда лучше чистить зубы - до или после завтрака. Наконец, окончательный ответ дала стоматолог Виктория Ахмедова.
Главред узнал, что в своем TikTok она рассказала, в какой промежуток времени утром лучше уделить время чистке зубов и почему.
Ахмедова отметила, что ротовая полость во время сна пересыхает. Это нормальный физиологический процесс, который приводит к тому, что появляется неприятный запах изо рта.
Поэтому стоматолог советует чистить зубы перед завтраком, а после приема пищи прополоскать ротовую полость.
"Со стоматологической точки зрения, налет образуется в полости рта в течение 12 часов, то есть, если вы почистили зубы в 10 вечера, то уже в 10 утра ваши зубы будут покрыты зубным налетом. Это микрофлора, поэтому не очень хорошо ее есть... Поэтому лучше, после того как вы проснулись, сразу почистить зубы, так будет правильнее", - пояснила специалист.
Смотрите видео с объяснением стоматолога:
@social_likar Люди делятся на две группы: те, кто чистят зубы до завтрака, и те, кто после ? Пишите в комментариях, как делаете вы? ? #стоматолог#зубы#чиститьзубы#уходзасобой#зубнойналет#запахизрта#здоровье#завтрак#советы#красота♬ оригинальный звук - Victoria Akhmedova
Читайте также:
- Очиститесь от негатива: простой ритуал с солью от мольфара
- Как воспитать успешных детей: миллиардер Баффет поделился простым секретом
- Снял обои в старом доме — и остолбенел: находка на стенах смутила хозяина
О персоне: Виктория Ахмедова
Виктория Ахмедова — стоматолог, основательница клиники INNOVO Dental Clinic. Окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. Сегодня больше занимается управлением клиники и образовательной деятельностью, чем лечебной практикой.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред