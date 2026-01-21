Что нельзя делать после чистки зубов: стоматолог назвала популярную ошибку

Вы узнаете:
- Как образуется пленка из полезных компонентов на зубах
- Нужно ли полоскать ротовую полость сразу после чистки зубов
Чистка зубов — рутинная процедура, которую большинство людей выполняют два раза в день. Но лишь единицы знают, как чистить зубы правильно и что делать после этого.
Главред узнал, что стоматолог Александра Литвинова рассказала на своей странице в TikTok о очень важном правиле, которого нужно придерживаться после чистки зубов.
Правильно ли полоскать рот сразу после чистки зубов
Многие после чистки зубов активно прополаскивают ротовую полость, ведь считают, что таким образом дополнительно очищают зубы. Однако Литвинова утверждает, что это не совсем правильно.
"Когда мы не полоскаем, если у нас было небольшое количество пасты с нормальным составом, то это количество пасты может оставаться на слизистой и создавать депо минералов", - отметила стоматолог.
Это "депо" после приема пищи возвращает к зубам минералы, которые исчезают в результате образования кислой среды. Поэтому не стоит прополаскивать ротовую полость после чистки зубов, ведь это забирает все минералы, которые затем могут "защищать" зубы.
Смотрите видео с объяснением стоматолога:
@ohsashalitvinova#стоматологияднипро#лечениезубов#стоматолог#отбеливаниезубов#зубнаяпаста♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design
Вас может заинтересовать:
- Смертельно опасно: украинцев призвали не использовать газовую плиту для отопления
- Вот почему блюда подгорают: на какие отметки в духовке стоит обратить внимание
- Действительно ли в СССР квартиры давали бесплатно: большой обман советской власти
Об источнике: Александра Литвинова
Александра Литвинова — основательница и главный врач стоматологической клиники Autentica. Стоматолог, которая в соцсетях рассказывает о том, как сохранить зубы здоровыми.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред