Что нельзя делать после чистки зубов: стоматолог назвала популярную ошибку

Многие люди после чистки зубов утром и вечером совершают действие, которое является грубой ошибкой.

https://glavred.info/life/chto-nelzya-delat-posle-chistki-zubov-stomatolog-nazvala-populyarnuyu-oshibku-10734035.html Ссылка скопирована

Стоит ли полоскать рот после чистки зубов / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как образуется пленка из полезных компонентов на зубах

Нужно ли полоскать ротовую полость сразу после чистки зубов

Чистка зубов — рутинная процедура, которую большинство людей выполняют два раза в день. Но лишь единицы знают, как чистить зубы правильно и что делать после этого.

Главред узнал, что стоматолог Александра Литвинова рассказала на своей странице в TikTok о очень важном правиле, которого нужно придерживаться после чистки зубов.

видео дня

Правильно ли полоскать рот сразу после чистки зубов

Многие после чистки зубов активно прополаскивают ротовую полость, ведь считают, что таким образом дополнительно очищают зубы. Однако Литвинова утверждает, что это не совсем правильно.

"Когда мы не полоскаем, если у нас было небольшое количество пасты с нормальным составом, то это количество пасты может оставаться на слизистой и создавать депо минералов", - отметила стоматолог.

Это "депо" после приема пищи возвращает к зубам минералы, которые исчезают в результате образования кислой среды. Поэтому не стоит прополаскивать ротовую полость после чистки зубов, ведь это забирает все минералы, которые затем могут "защищать" зубы.

Смотрите видео с объяснением стоматолога:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Александра Литвинова Александра Литвинова — основательница и главный врач стоматологической клиники Autentica. Стоматолог, которая в соцсетях рассказывает о том, как сохранить зубы здоровыми.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред