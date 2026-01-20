Вот почему блюда подгорают: на какие показатели в духовке стоит обратить внимание

Мало кто обращает внимание на отметки уровней в духовке, но они придуманы не просто так.

Как правильно пользоваться уровнями духовки / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как запекать пиццу в духовке

Что можно запекать на самом высоком уровне духовки

В духовом шкафу можно приготовить много блюд: от мяса до сладкой выпечки. Большинство хозяек выпекают все блюда на среднем уровне духовки и даже не замечают специальную разметку.

Главред узнал, где ее найти и что она означает. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец. Она поделилась секретом идеального приготовления различных блюд в духовке.

Что означают уровни духовки

Во многих современных духовках внутри возле решеток есть цифры 1,2,3,4 и символ в виде волны. Именно эти отметки и определяют пять уровней духовки. Блогер объяснила, для чего предназначен каждый уровень.

На уровне под цифрой 1 нужно выпекать пиццу или хлеб. Второй уровень предназначен для мяса и рыбы. Уровень под цифрой 3 предназначен для выпечки, как сладкой, так и соленой.

"Четвертый уровень - это овощи гриль и картофель, а пятый уровень для золотистой корочки", - добавила Головец.

Смотрите видео об уровнях в духовом шкафу:

О персоне: Диана Головец Диана Головец – украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

