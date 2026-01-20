Вот почему блюда подгорают: на какие показатели в духовке стоит обратить внимание

Вы узнаете:
- Как запекать пиццу в духовке
- Что можно запекать на самом высоком уровне духовки
В духовом шкафу можно приготовить много блюд: от мяса до сладкой выпечки. Большинство хозяек выпекают все блюда на среднем уровне духовки и даже не замечают специальную разметку.
Главред узнал, где ее найти и что она означает. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец. Она поделилась секретом идеального приготовления различных блюд в духовке.
Что означают уровни духовки
Во многих современных духовках внутри возле решеток есть цифры 1,2,3,4 и символ в виде волны. Именно эти отметки и определяют пять уровней духовки. Блогер объяснила, для чего предназначен каждый уровень.
На уровне под цифрой 1 нужно выпекать пиццу или хлеб. Второй уровень предназначен для мяса и рыбы. Уровень под цифрой 3 предназначен для выпечки, как сладкой, так и соленой.
"Четвертый уровень - это овощи гриль и картофель, а пятый уровень для золотистой корочки", - добавила Головец.
Смотрите видео об уровнях в духовом шкафу:
@dianagologovets ✨ Сохраняйте, чтобы не путаться в уровнях духовки ?? ? 1 уровень идеален для пиццы и хлеба, дно хорошо пропекается и становится хрустящим ?? 2 уровень мясо и рыба равномерно готовятся и остаются сочными ?? 3 уровень вся выпечка торты, кексы, пироги, печенье ?? 4 уровень овощи гриль и картофель румяный и очень вкусный ✨? 5 уровень золотистая корочка когда хочется вау-эффект сверху ? Маленький кухонный лайфхак, который реально работает Сохраняй себе ? #духовка#кухонныелайфхаки#полезнознать#готовлюдома#домашняякухня#лайфхак#кухнямечты#рецепты#вкусно#gologovets_видео#лайфхак♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
О персоне: Диана Головец
Диана Головец – украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
