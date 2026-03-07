Укр
Не для красоты: зачем в СССР изготавливали треугольные бутылки

Марина Иваненко
7 марта 2026, 05:49
В СССР наряду с привычными бутылками существовала треугольная тара. Для чего ее изготавливали, что в ней хранили и почему такая форма считалась элементом безопасности.
Для чего изготавливали треугольные бутылки?
Для чего изготавливали треугольные бутылки? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Откуда в СССР взялась треугольная бутылка
  • Почему именно треугольная форма

Советский быт у многих ассоциируется с унификацией и стандартизацией. Однако среди привычных круглых бутылок для молока, кефира, водки или лимонада на прилавках магазинов и в аптечках иногда встречалось настоящее геометрическое исключение — треугольная стеклянная бутылка. Эта тара не только выделялась на фоне других, но и имела глубокие исторические корни и четкое практическое назначение. Главред расскажет подробнее, зачем в СССР выпускали треугольные бутылки.

Откуда появилась идея треугольной бутылки

Как рассказывают на канале"Историк", многие связывают треугольную посуду исключительно с советским периодом, однако такая форма возникла значительно раньше. Специализированную треугольную тару из толстого стекла начали использовать еще в XIX веке. Ее создали для удобства в работе фармацевтов и химиков.

видео дня

В то время медицина и химия стремительно развивались, и в домашних аптечках хранились вещества, которые при неправильном использовании могли быть смертельно опасными. Именно поэтому возникла потребность в таре, которую невозможно было бы спутать с какой-либо другой.

Почему именно треугольная форма

Треугольная бутылка имела несколько ключевых преимуществ:

Антискольжение и устойчивость

В отличие от цилиндрических бутылок, треугольная тара, даже если ее случайно опрокидывали, не катилась по поверхности. Это было особенно важно при работе с ядовитыми или дорогими веществами.

Повышенная прочность

Толстые стенки и ребра жесткости делали бутылку более выносливой. Если она падала с небольшой высоты, вероятность повреждения была значительно меньше, чем у обычной тары.

Тактильная идентификация

Острые грани позволяли узнать бутылку даже в темноте. Человек мог на ощупь понять, что в руках не вода или сироп, а специфическое вещество. Это была своеобразная система безопасности.

Видео о том, почему в СССР изготавливали треугольные бутылки, можно посмотреть здесь:

Где в СССР использовали треугольные бутылки

В Советском Союзе треугольные бутылки чаще всего применяли в качестве аптекарской тары. В них хранили спиртовые растворы, антисептики, эссенции и средства для наружного использования.

Часто такие бутылки изготавливали из темного стекла (коричневого или синего), что дополнительно защищало содержимое от солнечного света, который мог изменить свойства препарата.

Треугольная форма была своеобразным маркером опасности: каждый понимал, что содержимое такой бутылки не предназначено для употребления внутрь.

Эстетика и эргономика

Помимо практичности, треугольные бутылки были удобны для хранения. Благодаря геометрии они плотно прилегали друг к другу на полках, занимали меньше места и создавали упорядоченный вид.

Сегодня стеклянная тара такой формы почти исчезла из массового потребления, уступив пластику и современной маркировке. Однако она остается примером продуманного дизайна, где форма полностью соответствовала функции.

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала — более 14 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Советский Союз бутылка интересные новости
