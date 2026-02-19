Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

О главном:
- 20 февраля в Днепропетровской области и большинстве регионов Украины вводят отключение электроэнергии
- Графики различаются для абонентов ДТЭК, ЦЭК и Павлограда с отдельными очередями
- Цель ограничений — сбалансировать нагрузку и стабилизировать электросеть
В пятницу, 20 февраля, в Днепре, Днепропетровской области и большинстве регионов Украины введут ограничения потребления электроэнергии. Графики отключений будут действовать в течение суток.
Об этом сообщается на сайте Yasno. По обнародованной информации, в четверг электроснабжение для всех очередей потребителей будут отключать от двух до четырех раз в день.
Энергетики призывают жителей региона заранее проверять актуальные графики и планировать использование электроприборов с учетом возможных перерывов в питании.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
Очередь 1.1 00:00 - 02:30, 06:00 - 11:00, 16:30 - 21:00
Очередь 1.2 00:00 - 02:30, 06:00 - 13:00, 16:30 - 21:00
Очередь 2.1 06:00 - 13:00, 16:00 - 23:30
Очередь 2.2 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30
Очередь 3.1 00:00 - 02:30, 09:30 - 16:30, 20:00 - 24:00
Очередь 3.2 00:00 - 02:30, 09:30 - 16:30, 20:00 - 24:00
Очередь 4.1 00:00 - 06:00, 09:30 - 16:30, 20:00 - 23:30
Очередь 4.2 00:00 - 06:00, 09:30 - 14:00, 20:00 - 23:30
Очередь 5.1 02:30 - 06:00, 08:00 - 09:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00
Очередь 5.2 02:30 - 06:00, 08:00 - 09:30, 14:00 - 20:00, 23:30 - 24:00
Очередь 6.1 02:30 - 09:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00
Очередь 6.2 02:30 - 09:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00
Подробную информацию о времени отключений по конкретному адресу жители Днепра могут получить через специальную форму поиска на официальном сайте ДТЭК.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
Очередь 1.1: 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-21:00
Очередь 1.2: 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-21:00
Очередь 2.1: 00:00-02:30, 08:00-11:00, 16:30-23:30
Очередь 2.2: 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30
Очередь 3.1: 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Очередь 3.2: 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Очередь4.1: 00:00-02:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Очередь 4.2: 00:00-02:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Очередь 5.1: 02:30-09:30, 13:00-20:00, 23:30-24:00
Очередь 5.2: 02:30-09:30, 16:00-20:00, 23:30-24:00
Очередь 6.1: 02:30-09:30, 13:00-20:00
Очередь 6.2: 02:30-09:30, 13:00-20:00
График для Павлограда
Отдельно отмечается, что для жителей Павлограда, которые временно подпадают под другой режим электроснабжения, будут действовать специальные очереди с отдельным графиком.
1 очередь: 00:00 - 05:00; 10:00 - 15:00; 20:00 - 24:00.
2 очередь:05:00 - 10:00; 15:00 - 20:00.
В компании отмечают, что ограничения вводятся для стабилизации энергосистемы и сбалансирования нагрузки.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую поддержку и свежую информацию. Адреса и график работы пунктов доступны на официальном сайте областной военной администрации.
Как ранее сообщал Главред, в пятницу, 20 февраля, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Также завтра, 20 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго". Отключения электроэнергии для очередей и подчередей будут происходить в соответствии с установленным графиком с учетом 30 минут, необходимых на переключение.
Кроме того, украинцам следует быть готовыми к тому, что отключения света продлятся как минимум до начала весны, ведь существенного улучшения ситуации в энергосистеме до конца зимы не прогнозируют. Об этом сообщил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он подчеркнул, что текущее состояние генерации и электросетей не позволяет ожидать скорой отмены ограничений.
