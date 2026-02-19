Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

В Днепропетровской области будут отключать свет по очередям ДТЭК, ЦЭК и специальным графикам Павлограда.

https://glavred.info/energy/otklyuchenie-po-novomu-scenariyu-svezhie-grafiki-dlya-dnepropetrovshchiny-na-20-fevralya-10742309.html Ссылка скопирована

Используйте онлайн-сервисы для проверки актуального времени отключений по своему адресу / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О главном:

20 февраля в Днепропетровской области и большинстве регионов Украины вводят отключение электроэнергии

Графики различаются для абонентов ДТЭК, ЦЭК и Павлограда с отдельными очередями

Цель ограничений — сбалансировать нагрузку и стабилизировать электросеть

В пятницу, 20 февраля, в Днепре, Днепропетровской области и большинстве регионов Украины введут ограничения потребления электроэнергии. Графики отключений будут действовать в течение суток.

Об этом сообщается на сайте Yasno. По обнародованной информации, в четверг электроснабжение для всех очередей потребителей будут отключать от двух до четырех раз в день.

видео дня

Энергетики призывают жителей региона заранее проверять актуальные графики и планировать использование электроприборов с учетом возможных перерывов в питании.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1 00:00 - 02:30, 06:00 - 11:00, 16:30 - 21:00

Очередь 1.2 00:00 - 02:30, 06:00 - 13:00, 16:30 - 21:00

Очередь 2.1 06:00 - 13:00, 16:00 - 23:30

Очередь 2.2 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30

Очередь 3.1 00:00 - 02:30, 09:30 - 16:30, 20:00 - 24:00

Очередь 3.2 00:00 - 02:30, 09:30 - 16:30, 20:00 - 24:00

Очередь 4.1 00:00 - 06:00, 09:30 - 16:30, 20:00 - 23:30

Очередь 4.2 00:00 - 06:00, 09:30 - 14:00, 20:00 - 23:30

Очередь 5.1 02:30 - 06:00, 08:00 - 09:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Очередь 5.2 02:30 - 06:00, 08:00 - 09:30, 14:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Очередь 6.1 02:30 - 09:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Очередь 6.2 02:30 - 09:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Фото: скриншот yasno.ua

Подробную информацию о времени отключений по конкретному адресу жители Днепра могут получить через специальную форму поиска на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Очередь 1.1: 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-21:00

Очередь 1.2: 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-21:00

Очередь 2.1: 00:00-02:30, 08:00-11:00, 16:30-23:30

Очередь 2.2: 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30

Очередь 3.1: 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Очередь​​​​​​​ 3.2: 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Очередь4.1: 00:00-02:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Очередь​​​​​​​ 4.2: 00:00-02:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Очередь 5.1: 02:30-09:30, 13:00-20:00, 23:30-24:00

Очередь 5.2: 02:30-09:30, 16:00-20:00, 23:30-24:00

Очередь​​​​​​​ 6.1: 02:30-09:30, 13:00-20:00

Очередь 6.2: 02:30-09:30, 13:00-20:00

Фото: скриншот yasno.ua

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

График для Павлограда

Отдельно отмечается, что для жителей Павлограда, которые временно подпадают под другой режим электроснабжения, будут действовать специальные очереди с отдельным графиком.

1 очередь: 00:00 - 05:00; 10:00 - 15:00; 20:00 - 24:00.

2 очередь:05:00 - 10:00; 15:00 - 20:00.

В компании отмечают, что ограничения вводятся для стабилизации энергосистемы и сбалансирования нагрузки.

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую поддержку и свежую информацию. Адреса и график работы пунктов доступны на официальном сайте областной военной администрации.

Отключение света - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в пятницу, 20 февраля, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Также завтра, 20 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго". Отключения электроэнергии для очередей и подчередей будут происходить в соответствии с установленным графиком с учетом 30 минут, необходимых на переключение.

Кроме того, украинцам следует быть готовыми к тому, что отключения света продлятся как минимум до начала весны, ведь существенного улучшения ситуации в энергосистеме до конца зимы не прогнозируют. Об этом сообщил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он подчеркнул, что текущее состояние генерации и электросетей не позволяет ожидать скорой отмены ограничений.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" – оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред