В Запорожской области ввели новые графики отключения света на 20 февраля

20 февраля в Запорожской области введут почасовые графики отключения электроэнергии и ограничения мощности для стабилизации работы энергосистемы.

https://glavred.info/energy/v-zaporozhskoy-oblasti-vveli-novye-grafiki-otklyucheniya-sveta-na-20-fevralya-10742279.html Ссылка скопирована

Отключение света в Запорожской области - графики на 20 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Графики будут действовать в течение суток

Ограничения вводятся для стабилизации энергосистемы

Завтра, 20 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".

В облэнерго отметили, что ограничения вводятся по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы.

видео дня

Отключения электроэнергии для очередей и подочередей будут происходить в соответствии с установленным графиком с учетом 30 минут, необходимых на переключение.

Графики отключений света для Запорожской области на 20 февраля / Скриншот

Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кроме того, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 февраля в большинстве областей Украины будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго".

Украинцам следует быть готовыми к тому, что отключения света продлятся как минимум до начала весны, ведь существенного улучшения ситуации в энергосистеме до конца зимы не прогнозируют. Об этом сообщил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он подчеркнул, что текущее состояние генерации и электросетей не позволяет ожидать скорой отмены ограничений.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании специальных групп ГСЧС для оперативного восстановления сетей после российских атак, а также анонсировал программу "пакеты тепла". Об этом он сказал в вечернем обращении 8 февраля.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" – оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред