В Запорожской области ввели новые графики отключения света на 20 февраля

- Графики будут действовать в течение суток
- Ограничения вводятся для стабилизации энергосистемы
Завтра, 20 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".
В облэнерго отметили, что ограничения вводятся по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы.
Отключения электроэнергии для очередей и подочередей будут происходить в соответствии с установленным графиком с учетом 30 минут, необходимых на переключение.
Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 1.1
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 1.2
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 2.1
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 2.2
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 3.2
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 4.2
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 20 февраля Запорожская область очередь 6.2
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Кроме того, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 февраля в большинстве областей Украины будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго".
Украинцам следует быть готовыми к тому, что отключения света продлятся как минимум до начала весны, ведь существенного улучшения ситуации в энергосистеме до конца зимы не прогнозируют. Об этом сообщил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он подчеркнул, что текущее состояние генерации и электросетей не позволяет ожидать скорой отмены ограничений.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании специальных групп ГСЧС для оперативного восстановления сетей после российских атак, а также анонсировал программу "пакеты тепла". Об этом он сказал в вечернем обращении 8 февраля.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" – оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
