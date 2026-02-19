Насыщает на полдня, а готовится 15 минут: очень простой рецепт завтрака

Рецепт завтрака, после которого голодным не останется никто.

https://glavred.info/recipes/nasyshchaet-na-poldnya-a-gotovitsya-15-minut-ochen-prostoy-recept-zavtraka-10742138.html Ссылка скопирована

Крутой рецепт белкового завтрака / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы завтрак был не только быстрым, но и вкусным и сытным, можно приготовить нереально вкусные "котлетки" из творога и яиц, которые точно поразят своим вкусом.

Главред узнал, как правильно их приготовить. Об этом в TikTok рассказалаукраинская блогерша Анна Дидус.

Белковый завтрак - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Творог 200 г

Твердый сыр 50 г

Яйца 2 шт.

Зелень

Мука

Соль

Сметана

Варим и нарезаем кубиками одно яйцо. Растираем вилкой творог и смешиваем с натертым твердым сыром, вареным яйцом, сырым яйцом, нарезанной зеленью и солью.

Формируем из сырной массы "котлетки", обваливаем их в муке и жарим по 5 минут с каждой стороны на смазанной маслом сковороде на маленьком огне. Подаем "котлетки" на сметане.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить быстрый завтрак из творога:

Вас может заинтересовать:

О личности: Анна Дидус Анна Дидус - украинская блогерша, которая делится в соцсетях видео с рецептами, а также советами по уюту и уходу за домом. В Instagram на страницу Анны подписалось более 38 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред