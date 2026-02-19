Насыщает на полдня, а готовится 15 минут: очень простой рецепт завтрака

Чтобы завтрак был не только быстрым, но и вкусным и сытным, можно приготовить нереально вкусные "котлетки" из творога и яиц, которые точно поразят своим вкусом.
Главред узнал, как правильно их приготовить. Об этом в TikTok рассказалаукраинская блогерша Анна Дидус.
Белковый завтрак - рецепт
Ингредиенты:
- Творог 200 г
- Твердый сыр 50 г
- Яйца 2 шт.
- Зелень
- Мука
- Соль
- Сметана
Варим и нарезаем кубиками одно яйцо. Растираем вилкой творог и смешиваем с натертым твердым сыром, вареным яйцом, сырым яйцом, нарезанной зеленью и солью.
Формируем из сырной массы "котлетки", обваливаем их в муке и жарим по 5 минут с каждой стороны на смазанной маслом сковороде на маленьком огне. Подаем "котлетки" на сметане.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить быстрый завтрак из творога:
@anna_di__ Новый полезный завтрак☺️ На 6 штук: творог-200 г твердый сыр-50 г яйца (сырое)-1 шт. яйца(вареное)-1 шт. зелень по вкусу мука для обваливания соль по вкусу сметана-для подачи Продукты: Кисломолочный творог немного растереть вилкой, добавить сырое яйцо, натертый на крупной терке твердый сыр, нарезанную зелень и вареное яйцо, добавить соль, перемешать. Руками сформировать пирожки, обвалять их в муке. Жарить по 5 минут с каждой стороны на небольшом огне, на небольшом количестве масла. Подаем со сметаной? Приятного аппетита♥️ #завтрак#идея#рецепт#чтоприготовить♬ оригинальный звук - DJ Haydamaka
Вас может заинтересовать:
- Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минуты
- Удивительный пирог за 15 минут без замеса и хлопот - рецепт
- Гениальный рецепт: удивительный торт всего за пять минут
О личности: Анна Дидус
Анна Дидус - украинская блогерша, которая делится в соцсетях видео с рецептами, а также советами по уюту и уходу за домом. В Instagram на страницу Анны подписалось более 38 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред