Насыщает на полдня, а готовится 15 минут: очень простой рецепт завтрака

Анна Косик
19 февраля 2026, 13:44
Рецепт завтрака, после которого голодным не останется никто.
Крутой рецепт белкового завтрака / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы завтрак был не только быстрым, но и вкусным и сытным, можно приготовить нереально вкусные "котлетки" из творога и яиц, которые точно поразят своим вкусом.

Главред узнал, как правильно их приготовить. Об этом в TikTok рассказалаукраинская блогерша Анна Дидус.

Белковый завтрак - рецепт

Ингредиенты:

  • Творог 200 г
  • Твердый сыр 50 г
  • Яйца 2 шт.
  • Зелень
  • Мука
  • Соль
  • Сметана

Варим и нарезаем кубиками одно яйцо. Растираем вилкой творог и смешиваем с натертым твердым сыром, вареным яйцом, сырым яйцом, нарезанной зеленью и солью.

Формируем из сырной массы "котлетки", обваливаем их в муке и жарим по 5 минут с каждой стороны на смазанной маслом сковороде на маленьком огне. Подаем "котлетки" на сметане.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить быстрый завтрак из творога:

@anna_di__ Новый полезный завтрак☺️ На 6 штук: творог-200 г твердый сыр-50 г яйца (сырое)-1 шт. яйца(вареное)-1 шт. зелень по вкусу мука для обваливания соль по вкусу сметана-для подачи Продукты: Кисломолочный творог немного растереть вилкой, добавить сырое яйцо, натертый на крупной терке твердый сыр, нарезанную зелень и вареное яйцо, добавить соль, перемешать. Руками сформировать пирожки, обвалять их в муке. Жарить по 5 минут с каждой стороны на небольшом огне, на небольшом количестве масла. Подаем со сметаной? Приятного аппетита♥️ #завтрак#идея#рецепт#чтоприготовить♬ оригинальный звук - DJ Haydamaka

О личности: Анна Дидус

Анна Дидус - украинская блогерша, которая делится в соцсетях видео с рецептами, а также советами по уюту и уходу за домом. В Instagram на страницу Анны подписалось более 38 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт завтрак рецепты
