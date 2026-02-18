Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минуты

Рецепт вкусного блюда из фасоли и грибов.

Фасоль с грибами - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео instagram.com/vistovska_cooking/

Предлагаем вам рецепт фасоли с грибами в аппетитном соусе, которую можно подавать, как полноценное блюдо или же с любимым гарниром. Для приготовления лучше использовать качественную фасоль, чтобы блюдо имело привлекательный вид.

Кстати, в этом рецепте можно использовать любые грибы, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.

Фасоль с грибами – рецепт

Ингредиенты:

грибы 500 г

консервированная фасоль 450 г

лук 2 шт.

сметана жирная 2-3 ст. л

томатный соус 2 ст. л

масло 70 г

соль, перец по вкусу

В глубокой кастрюле с толстым дном обжарьте нарезанный лук, добавьте грибы и держите на огне до готовности грибов, помешивая.

Всыпьте консервированную или предварительно отварную фасоль, готовьте все пару минут.

Для соуса обжарьте нарезанный лук, добавьте сметану, томатный соус, перемешайте.

В соус отправьте фасоль с грибами, добавьте масло, специи по вкусу, перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить фасоль с грибами:

О персоне: vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.

