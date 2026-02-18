Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минуты

Предлагаем вам рецепт фасоли с грибами в аппетитном соусе, которую можно подавать, как полноценное блюдо или же с любимым гарниром. Для приготовления лучше использовать качественную фасоль, чтобы блюдо имело привлекательный вид.
Кстати, в этом рецепте можно использовать любые грибы, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.
Фасоль с грибами – рецепт
Ингредиенты:
- грибы 500 г
- консервированная фасоль 450 г
- лук 2 шт.
- сметана жирная 2-3 ст. л
- томатный соус 2 ст. л
- масло 70 г
- соль, перец по вкусу
В глубокой кастрюле с толстым дном обжарьте нарезанный лук, добавьте грибы и держите на огне до готовности грибов, помешивая.
Всыпьте консервированную или предварительно отварную фасоль, готовьте все пару минут.
Для соуса обжарьте нарезанный лук, добавьте сметану, томатный соус, перемешайте.
В соус отправьте фасоль с грибами, добавьте масло, специи по вкусу, перемешайте и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить фасоль с грибами:
