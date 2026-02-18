Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минуты

Элина Чигис
18 февраля 2026, 06:30
13
Рецепт вкусного блюда из фасоли и грибов.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Фасоль с грибами - рецепт
Фасоль с грибами - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео instagram.com/vistovska_cooking/

Предлагаем вам рецепт фасоли с грибами в аппетитном соусе, которую можно подавать, как полноценное блюдо или же с любимым гарниром. Для приготовления лучше использовать качественную фасоль, чтобы блюдо имело привлекательный вид.

Кстати, в этом рецепте можно использовать любые грибы, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.

Фасоль с грибами – рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • грибы 500 г
  • консервированная фасоль 450 г
  • лук 2 шт.
  • сметана жирная 2-3 ст. л
  • томатный соус 2 ст. л
  • масло 70 г
  • соль, перец по вкусу

В глубокой кастрюле с толстым дном обжарьте нарезанный лук, добавьте грибы и держите на огне до готовности грибов, помешивая.

Всыпьте консервированную или предварительно отварную фасоль, готовьте все пару минут.

Для соуса обжарьте нарезанный лук, добавьте сметану, томатный соус, перемешайте.

В соус отправьте фасоль с грибами, добавьте масло, специи по вкусу, перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить фасоль с грибами:

Вас может заинтересовать:

О персоне: vistovska_cooking

vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт грибы фасоль
