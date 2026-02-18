Тест на IQ: успейте найти 3 различия на картинке с уткой в куртке за 36 секунд

Головоломки помогают улучшить внимание, тренируют память и стимулируют умственную активность.

https://glavred.info/life/test-na-iq-uspeyte-nayti-3-razlichiya-na-kartinke-s-utkoy-v-kurtke-za-36-sekund-10741604.html Ссылка скопирована

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Очень популярны задания "Найдите отличия". В них нужно внимательно рассмотреть две почти одинаковые картинки и выявить малозаметные различия, отмечает Jagranjosh.

Готовы к новому испытанию? Взгляните на две иллюстрации с уткой в куртке. На первый взгляд они могут казаться идентичными, но на них спрятаны 3 маленьких различия. Сможете ли вы обнаружить их все за 36 секунд? Проверьте свою внимательность прямо сейчас!

видео дня

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша цель - отыскать все три различия до истечения дедлайна. Они могут скрываться в цвете, форме или расположении даже самых мелких деталей.

Нашли все три отличия?

Поздравляем! Это говорит о высокой наблюдательности.

Если же вам не удалось их увидеть, решения можно проверить ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред