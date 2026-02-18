Тест на IQ: успейте найти 3 различия на картинке с уткой в куртке за 36 секунд

Очень популярны задания "Найдите отличия". В них нужно внимательно рассмотреть две почти одинаковые картинки и выявить малозаметные различия, отмечает Jagranjosh.
Готовы к новому испытанию? Взгляните на две иллюстрации с уткой в куртке. На первый взгляд они могут казаться идентичными, но на них спрятаны 3 маленьких различия. Сможете ли вы обнаружить их все за 36 секунд? Проверьте свою внимательность прямо сейчас!
Ваша цель - отыскать все три различия до истечения дедлайна. Они могут скрываться в цвете, форме или расположении даже самых мелких деталей.
Нашли все три отличия?
Поздравляем! Это говорит о высокой наблюдательности.
Если же вам не удалось их увидеть, решения можно проверить ниже.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
