Отключения электроэнергии 18 февраля: что известно о графиках для Киева и области

В Киевской области свет будут отключать в соответствии с заранее утверждёнными очередями.

Главное:

В Киеве и области запланировано отключение электроэнергии

Появилось предупреждение об индивидуальных графиках

В Киеве и населённых пунктах Киевской области запланировано введение временных отключений электроэнергии.

Об ограничениях поставок потребителям сообщила компания-поставщик ДТЭК в своём официальном Telegram-канале.

Как подчеркивается, 18 февраля в Киевской области свет будут отключать в соответствии с заранее утверждёнными очередями, которые применяются для равномерного распределения нагрузки на энергосистему.

Кроме того, в столице при этом снова задействуют временные индивидуальные графики, но такой формат не предусматривает деления на общие подгруппы.

Обращается внимание на то, что для каждого дома или адреса установлен собственный график подачи электроэнергии, который может отличаться от соседних.

Ситуация с отключениями: заявление Минэнерго

Энергосистема Украины продолжает работать в напряжённом режиме. На объектах, которые были повреждены в результате обстрелов, ремонтные бригады круглосуточно проводят восстановительные работы.

В Министерство энергетики Украины сообщили, что после последней массированной атаки РФ и проведения заседания штаба по устранению её последствий в Киеве и области энергосеть сохраняет работоспособность. В то же время она функционирует на пределе возможностей из-за значительной нагрузки.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

