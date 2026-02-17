Свет будет очередями: в Запорожской области вводят новые ограничения на 18 февраля

18 февраля в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, введенные для стабилизации энергосистемы Украины.

Графики отключения света в Запорожье - когда не будет света 18 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

18 февраля в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в"Запорожьеоблэнерго".

Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме в этот день в регионе будут действовать графики почасовых отключений с учетом 30 минут на переключение между очередями и подчергами.

Графики отключений света для Запорожской области на 18 февраля / Скриншот

Отключение света 18 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 18 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 18 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 18 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 18 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 18 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 18 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 18 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 18 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 18 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 18 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 18 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Кроме того, с 00:00 до 24:00 в полном объеме будут применяться графики ограничения мощности, охватывающие пять очередей.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация с электроснабжением несколько стабилизировалась. В то же время оснований для чрезмерного оптимизма пока нет, ведь ожидается похолодание и сохраняется риск новых атак со стороны России. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Между тем российские войска готовят новый массированный удар по Украине, и основной целью снова может стать энергетическая инфраструктура. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также глава государства сообщил о создании специальных групп Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые будут оперативно восстанавливать сети после атак, а также о запуске программы "пакеты тепла".

