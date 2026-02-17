Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 18 февраля

Курс валют на 18 февраля

Вы узнаете:

Каким будет курс валют 18 февраля

Как изменился курс доллара

Сколько будет стоить евро 18 февраля

На среду, 18 февраля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар подорожал, а евро и злотый остались без изменений. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины

Курс доллара на 18 февраля

Отмечается, что на среду официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 43,25 гривен за доллар. Таким образом, американская валюта укрепилась на 8 копеек по сравнению со вторником, 17 февраля.

Курс евро на 18 февраля

Курс евро остался стабильным. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,16 гривен, без изменений по сравнению с предыдущим днем.

Курс злотого на 18 февраля

По данным НБУ, официальный курс злотого на 18 февраля составляет 12,14 гривни за злотый, что соответствует показателям вторника.

Что будет с курсом валют в течение недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в середине февраля вряд ли будут резкие курсовые движения.

По его словам, валютный рынок переходит в фазу относительного равновесия.

Он считает, что в течение недели доллар будет колебаться в пределах 42,75-43,25 гривен на межбанке и 42,5-43,5 гривен на наличном рынке. В то же время евро будет стоить от 50 до 52 гривен как на межбанке, так и на наличном рынке.

Как сообщал Главред, экономист Александр Хмелевский заявлял, что спрос на валюту в Украине в феврале не ожидается высоким. По его словам, курс гривны к иностранным валютам в феврале 2026 года будет относительно стабильным.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас говорил, что гривна сохраняет относительную стабильность к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В феврале ключевую роль на курс валют будут играть действия НБУ и ситуация на мировых рынках.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

