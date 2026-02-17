В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

Помимо увеличения потерь, враг еще и уменьшил количество штурмовых действий.

ВСУ начали более эффективно уничтожать живую силу противника

Главное:

Россия теряет значительно больше военных за последнюю неделю

Увеличение потерь связано с отключением Starlink

Количество штурмовых действий противника уменьшилось

За вторую неделю февраля армия страны-агрессора России потеряла на фронте на 40-50% личного состава больше, чем раньше. Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.

По его словам, сегодня на каждый квадратный километр украинской территории армия РФ теряет около 210 оккупантов.

"Потери российских оккупантов действительно выросли, и это не эмоциональная оценка, а цифры, которые подтверждены официальными сводками. Сегодня мы видим, какую цену россияне платят за каждый квадратный километр украинской земли — речь идет о верифицированных данных Генерального штаба ВСУ. Если брать достаточно грубый подсчет с учетом возможной погрешности, то за вторую неделю февраля российские показатели по потерям выросли примерно на 40-50%. Это очень серьезное увеличение", - подчеркнул он.

Что стало причиной увеличения потерь у врага

Издание New York Post пишет, что увеличение потерь в армии РФ связано с серьезными проблемами со связью на фронте.

После того как компания SpaceX заблокировала незаконное использование спутникового интернета Starlink российскими военными, армия РФ снизила интенсивность штурмовых действий и начала нести значительно большие потери.

Starlink / Инфографика: Главред

Сможет ли враг оправиться после отключения Starlink - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, сможет ли враг начать весеннее наступление, зависит от того, насколько быстро россияне восстановят свои возможности после отключения Starlink.

Зимний период, неблагоприятные погодные условия, сильные морозы, отключение Starlink – все это повлияло на активность российских войск вдоль линии боевого столкновения. Если Силы обороны Украины еще смогут довести потери противника до 50 тысяч в месяц, есть шанс выстоять.

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, Главред писал, что после отключения терминалов Starlink у россиян Украина отвоевала 201 квадратный километр площади территорий в промежутке с 11 по 15 февраля.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области, усиливая давление на украинских защитников в районе Мирнограда. После захвата села Ровное, оккупанты дожимают соседнее село Светлое.

Накануне Александр Сырский сообщал, что ситуация на Александровском направлении и в районе Гуляйполя остается сложной, однако Силы обороны Украины проводят результативные контратакующие, штурмовые действия.

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

