Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности

Анастасия Заремба
16 февраля 2026, 16:30
153
Риторика Трампа относительно ухода из ЕС будет продолжаться, но никто Европу не "бросит", и никто никуда не уйдет, считает эксперт.
Игорь Рейтерович, Зеленский, Рубио
Мюнхенская конференция по безопасности 2026 стала "проходной" — Рейтерович / Коллаж Главред

Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности проходила в условиях неопределенности — как в отношении дальнейшей поддержки Украины, так и в отношении общей стратегии Запада в противостоянии России. На фоне внутренних политических процессов в США, в этом году дискуссии в Мюнхене пытались очертить реальные сценарии развития войны в Украине и сформировать ожидания относительно дипломатических шагов на ближайший год.

В интервью Главреду руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович рассказал, оправилась ли Европа от холодного душа США, какими будут отношения администрации Трампа и ЕС, а также что ждет украинцев в 2026 году.

Какое у вас впечатление от конференции этого года, учитывая прошлогоднюю, когда заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса стали своего рода "холодным душем" для европейцев? Что сейчас изменилось?

видео дня

Изменения, безусловно, были. Эта конференция прошла спокойнее, чем предыдущая. Рубио в целом выступил с довольно неплохой речью. Некоторые даже назвали ее "президентской" — как возможное позиционирование на будущее, если он захочет заниматься более глобальными делами.

В плане взаимоотношений между американцами и европейцами тон был более примирительным. Прозвучало признание того факта, что без США Европа пока не может обойтись, ведь именно Соединенные Штаты остаются главной страной, которая предоставляет основную военную поддержку. Соответственно, европейцам некуда деться от этой реальности. К этому можно добавить и заявления европейских лидеров о том, что нет смысла создавать отдельную европейскую армию, поскольку это пока выглядит нерационально. Поэтому в этом контексте конференция, на мой взгляд, прошла лучше, чем предыдущая, ведь стороны не поссорились — и это уже хорошо.

Что касается украинского фактора — он, безусловно, был ключевым. Об Украине много говорили, и это позитив. Выступление президента Зеленского было объективно неплохим: он обратил внимание на важные вещи. Однако это желание — с одной стороны похвалить и поблагодарить Европу, а с другой — покритиковать — оставило определенное послевкусие. Это хорошо заметно в европейских СМИ, где оценки звучат с разных позиций. Некоторые говорят, что все нормально, а некоторые обращают внимание на высказанные претензии и отмечают, что адресат критики был выбран не совсем корректно — мол, нужно больше благодарности и уважения.

Впрочем, я не думаю, что эта конференция стала прорывной. Мы не получили сверхважных результатов, которые могли бы изменить европейскую повестку дня или существенно повлиять на ситуацию. По сути, она осталась скорее проходной: провели, сделали очередные заявления — в частности, и президент Франции — но вряд ли они будут иметь серьезные последствия для изменения ситуации с безопасностью в Европе.

Накануне Мюнхенской конференции мы видели большой скандал с участием ее главы Вольфганга Ишингера в отношении Украины. И, как я понимаю, то, что произошло сейчас, в определенной степени продолжает ту парадигму, которую Ишингер озвучивал еще до конференции. Если говорить об Украине и ее перспективах — ведь именно с этой конференции ежегодно в основном считываются сигналы о том, что будет происходить дальше, — то какие прогнозы можно сделать на ближайший год в сфере безопасности?

Кардинальных изменений здесь не будет. Мы и дальше будем двигаться по переговорному треку с американцами. США останутся ключевым фактором в принятии решений, а Европа, мне кажется, в большей степени будет плыть по течению.

Пока не видно, чтобы в Европе были страны, готовые взять на себя лидерство с точки зрения повышения субъектности ЕС. На это мог бы претендовать Макрон, на это мог бы претендовать Мерц, но Мерц постоянно подчеркивает, что нужно действовать вместе, совместно. Макрон занимает более радикальную позицию, однако для многих европейцев и, тем более, для американцев он уже выглядит как "хромая утка". То есть считается, что у него нет долгосрочной перспективы, а его нынешние заявления вряд ли будут иметь продолжение во времени.

Поэтому, скорее всего, мы будем оставаться в той же парадигме, в которой находимся сейчас. И в значительной степени именно от нас зависит, что мы будем предлагать, как будем выходить из этой ситуации и как будем пытаться влиять на принятие тех или иных решений.

Соединенные Штаты ранее представили свою стратегию безопасности, в которой заявили о намерении отходить от руководящей роли в Европе. Вы упомянули Рубио, который фактически пытался эту позицию несколько нивелировать. Сохранится ли тенденция к уходу США из Европы? Какими будут отношения между Соединенными Штатами и Европой в ближайшее время?

Американцы, в частности администрация Трампа, безусловно, и в дальнейшем будут поднимать тему зависимости Европы от США, говорить о возможном сокращении своего присутствия и т.д. Но это скорее слова.

В реальности США вряд ли пойдут на кардинальные шаги: существенно уменьшать военное присутствие не будут, ядерное оружие из Европы также не забирать. Это лишь элемент их внешней политики. Трамп исходит из логики, что подобные заявления позволяют "выбить" из европейцев больше финансирования и преференций для американского бизнеса. То есть эта риторика будет продолжаться, но никто Европу не "бросит", и никто никуда не уйдет. Европейцам нет смысла паниковать по одной простой причине: присутствие США в Европе стратегически важно для самих Соединенных Штатов. Так сложилось еще со времен Холодной войны.

Конечно, войска и ракеты, размещенные в Европе, формально предназначены для защиты Европы. Но в то же время они являются и инструментом защиты самих США — только не на их территории. Здесь есть прагматичный, даже циничный расчет: в случае возможной войны лучше воевать на территории Европы, чем допустить ее перенос на территорию Штатов.

Поэтому Трамп будет много говорить, нагнетать риторику, но кардинально ничего не изменит. Сотрудничество останется как минимум на нынешнем уровне. Европа просто будет больше инвестировать в безопасность. И значительная часть этих средств в конечном итоге будет возвращаться в американскую экономику.

Рютте, Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности
Во время Мюнхенской конференции по безопасности много говорили об Украине / Офис президента

Если Соединенные Штаты, судя по всему, не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить и оставлять Европу на произвол судьбы, то как тогда объяснить недавние изменения в структуре управления НАТО в Европе, где американцы впервые за много лет фактически отошли от непосредственного управления?

Американцы на самом деле сохранили ключевой контроль, который касается сил стратегического сдерживания, то есть ядерного оружия. От него никто не отказывался, и он остается за США. Во всем остальном это скорее напоминает политику США во время войны во Вьетнаме. Когда война зашла в тупик, администрация тогдашнего президента Джонсона приняла решение сделать ставку на так называемую вьетнамизацию войны. Речь шла о том, что воевать на стороне Южного Вьетнама должны сами вьетнамцы, а американцы будут осуществлять воздушную поддержку, координацию, планирование и т. д. Постепенно ответственность перекладывали на местных, но контроль при этом сохраняли.

Подобная логика применялась и в Афганистане, то есть постепенная передача функций местным силам при сохранении стратегического контроля со стороны США.

В случае с Европой это можно условно назвать "европеизацией". Европейцам предлагают брать на себя больше ответственности, больше расходов и больше операционных функций. Но глобальный контроль, безусловно, останется за американцами.

Эта, как вы ее назвали, "проходная" конференция — насколько она вообще может повлиять, например, на возможные дальнейшие планы Кремля? Способна ли она каким-то образом их скорректировать?

Кремль, конечно, не может быть доволен результатами. О России говорили много и преимущественно в негативном контексте. И в этом смысле очевидно, что Россия не достигла какой-то своей стратегической цели — например, чтобы акценты сместились исключительно на необходимость "любого мира" и т. п. Ничего принципиально нового в этом вопросе не прозвучало. Поэтому с этой точки зрения эта конференция явно не была выгодной для россиян. Они не получили того, на что могли рассчитывать. И это, в определенной степени, плюс этой конференции.

Зеленский, Рубио
Зеленский и Рубио провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности / Офис президента

Хотела бы вернуться к разговору Рубио и Зеленского. Возможен ли вариант, что после этих переговоров, а также учитывая начало в Женеве нового раунда трехсторонних переговоров, каким-то образом изменится позиция Соединенных Штатов по завершению войны?

Нет, я не думаю, что позиция США сейчас изменится. Она останется примерно такой, как ее озвучил Рубио: мы работаем, мы пытаемся, надеемся на результат. Но переходить к режиму реального жесткого давления на Россию Соединенные Штаты пока не готовы.

А что это фактически означает для Украины в ближайшее время?

Фактически это означает, что говорить о каком-то скором завершении войны или перемирии пока нет смысла, потому что принципиальные вопросы не решены. И этот процесс будет продолжаться еще достаточно долго. Я не думаю, что это обязательно весь 2026 год, надеюсь, что нет. Но на ближайшие месяцы — точно.

То есть те сроки, которые озвучивал Зеленский — как минимум до весны или до лета, — являются релевантными?

Да, они релевантны. У президента все же есть понимание внутренней кухни переговорного процесса, поэтому, думаю, он делает ставку именно на такие временные рамки. Сейчас очень сложно это прогнозировать, ведь есть вероятность, что война может закончиться внезапно. Не обязательно скоро, но именно внезапно — такая вероятность существует, и ее нельзя игнорировать. Поэтому делать дальновидные прогнозы пока не слишком уместно, потому что ситуация может развиваться по очень разным сценариям.

О персоне: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.

В 1999 – 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года – доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Марко Рубио Мюнхенская конференция по безопасности Игорь Рейтерович Джей Ди Вэнс Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европы

Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европыэксклюзив

17:55Мир
ГУР поразил боевое судно России в Крыму и не только: детали операции

ГУР поразил боевое судно России в Крыму и не только: детали операции

17:40Война
Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

17:09Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

"Американцы дадут ракеты": неожиданный сценарий передачи Tomahawk Украине

"Американцы дадут ракеты": неожиданный сценарий передачи Tomahawk Украине

Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

Последние новости

17:55

Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европы эксклюзив

17:54

"Его не пугает": влюбленная Боржемская заговорила о свадьбе

17:40

ГУР поразил боевое судно России в Крыму и не только: детали операцииВидео

17:31

Кто станет новым Джеймсом Бондом: вероятный агент 007 вышел на связь

17:29

Доллар на таком уровне еще не был: эксперт спрогнозировал новый курс

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
17:20

Как выбрать качественные сосиски и сардельки: эксперт рассказал, на что следует смотреть

17:09

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

16:56

Война России против Украины перешла в новую фазу - чего ждать дальше

16:43

"Противник притормозил": командир полка "Ахиллес" назвал алгоритм окончания войны

Реклама
16:41

Из нескольких ложек майонеза получится гора сладостей: рецепт бюджетного печенья

16:39

В Житомирскую область возвращаются сильные морозы: когда ударит до -18°C

16:13

Россияне пытаются взять в "клещи" сразу два города: известные маршруты штурмов

16:01

Будут ли США давить на Украину для завершения войны - Рубио ответил

15:51

Новая роскошь: топ-5 мастхэв аксессуаров на весну/лето-2026

15:33

Почему 17 февраля нужно избегать темной одежды: какой церковный праздник

15:32

Полтавщину накрыла непогода: синоптики предупредили об атаке низких температур

15:19

Квартиры, в которых годами никто не живет, передадут ВПЛ - Минразвития

14:53

Салат-находка за три минуты: идеальное сочетание простых ингредиентов

14:47

Какие три знака зодиака сорвут большой куш во время солнечного затмения: кому повезет

14:37

Слова "любвіабільний" в украинском языке не существует: как сказать правильно

Реклама
14:17

"Ускорять партнеров по ПВО": Зеленский подтвердил подготовку РФ к обстрелу Украины

14:12

Ленивые вареники — лайфхаки от Клопотенко для пышного теста

14:03

Женщина услышала странный звук с дивана: то, что оставил продавец внутри, удивило

14:00

Муж Наташи Королевой выдвинул ей ошеломляющее требование: "Будет наказана"

13:56

Одежда, которая добавляет килограммы: 10 вещей, которые "играют" против вас

13:33

Зима продолжается: синоптик рассказала, где в Украине похолодает до -18

13:28

Гороскоп на завтра 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

13:21

Наталке Денисенко предъявили обвинения - в чем ее подозревают

12:54

Великий пост 2026: когда начинается и что нельзя делать

12:37

"Разревелась": муж Елены Кравец застал ее врасплох после слухов о разводеВидео

12:23

Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

12:09

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

11:43

Правильно не "перчатки": как на украинском следует называть рукавицы с пальцами

11:41

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

11:39

"Скажу все, как есть": что произошло с детьми Елены Тополи после слива ее видео

11:37

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

10:52

Дождь и гололед: в Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды

10:37

Важные изменения для беженцев из Украины: какое решение приняли в ЕС

10:35

Три знака китайского гороскопа сорвут джекпот с 16 февраля

10:31

Екатерина Бужинская публично рассказала правду о своем муже-иностранце

Реклама
10:31

Звезда "Клана Сопрано" потеряла на войне в Украине близкого человека — детали

10:29

От иноагента к секретному агенту: сын Галкина раскрыл его тайну

09:49

Какой результат выборов в Украине признают в РФ - в ISW ответили

09:46

В Одессе взорвалось авто, пострадал человек: что известно

09:42

Александр Пономарев показал редкое фото 19-летнего сына: "Счастливый отец"

09:34

РФ придумала новое применение для бывших "вагнеровцев": FT раскрыл подробности

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

09:27

Штормовой ветер и подъем моря: в Одессе и области серьезно ухудшится погода

09:14

"Пела на главной оперной сцене": ушла из жизни народная артистка УкраиныВидео

09:10

Что посадить рядом с чесноком: лучшие соседи для большого урожаяВидео

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять