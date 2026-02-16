Зима продолжается: синоптик рассказала, где в Украине похолодает до -18

В Украине ночью 17 февраля ожидается -5 -12 градусов, в северной части - от -12 до -18 градусов.

Синоптик рассказала, где в Украине похолодает до -18 / Фото: pixabay

Вы узнаете:

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентр

Во вторник, 17 февраля, большинство областей Украины останутся в зоне сухой погоды без существенных осадков. Только на юге страны из-за влияния атмосферных фронтов ожидаются дождь, мокрый снег и порывистый ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода 17 февраля в Украине

Во вторник температура воздуха в разных регионах будет существенно отличаться. Ночью ожидается -5 -12 градусов, в северной части - от -12 до -18 градусов.

В течение дня столбики термометров будут показывать -2 -7 градусов, на севере страны - от -5 до -10 градусов, в южной части, на юго-востоке, в Днепропетровской области - от -2 до +2 градуса, а в Крыму воздух прогреется до +3 +9 градусов.

Погода в Киеве 17 февраля

В столице из-за антициклона Felix 17 февраля осадки маловероятны. Ночью похолодает до -15 -17 градусов, днем температура воздуха будет от -6 до -8 градусов. На дорогах гололедица.

В среду очередной циклон принесет в столицу усложнение погоды и повышение температуры воздуха, предупредила Диденко, напомнив, что южные циклоны обладают такой характерной особенностью - ходят "сериями".

Фото: t.me/PohodaNatalka

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине 17 февраля будет пасмурной, местами небольшой снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура днем составит -3°…-8°.

Фото: Jagranjosh

Погода в Украине - прогнозы по регионам

Как писал Главред, 16 февраля погода в Украине будет морозной. Синоптики Укригидрометцентра объявили штормовое предупреждение в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Там ожидается значительный мокрый снег и дождь. Также в Украине будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В большинстве северных и Винницкой областях ночью и утром будут метели.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.

16 февраля ночью в западных областях будет холоднее всего - 7-13 градусов мороза. Теплее всего будет на юге и востоке - 1-4 градуса тепла.

В Днепре неделя начнется с дождливой и ветреной погоды. Ночью и утром ожидается сильный ливень с вероятностью осадков до 83%, температура воздуха составит +6...+8°C.

В Харькове неделя начинается с предупреждения о непогоде. Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил повышенный уровень опасности не только в городе, но и по территории области.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

