Что посадить рядом с чесноком: лучшие соседи для большого урожая

При этом важно помнить, что нельзя сажать рядом с чесноком.

Что посадить рядом с чесноком / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Вы узнаете:

Лучших соседей для чеснок

Что возле чеснока лучше не сажать

Чеснок — не только полезная культура, но и настоящий природный защитник огорода. Его фитонциды и резкий аромат отпугивают множество вредителей, благодаря чему правильно подобранное соседство помогает увеличить урожай без лишней химии.

Главред разбирался, что посадить рядом с чесноком, какие культуры выигрывают от такого соседства и что нельзя сажать рядом с чесноком.

Что хорошо растет рядом с чесноком?

Чеснок считается универсальным "телохранителем" для овощных и ягодных культур. Он создает вокруг себя защитную зону от насекомых и грибковых заболеваний, пишет Мегасад.

Морковь

Это одно из лучших сочетаний. Чеснок маскирует запах моркови и отпугивает морковную муху — главного врага корнеплода.

Огурцы

Чеснок помогает бороться с паутинным клещом, особенно в засушливую погоду. Такое соседство снижает риск поражения листвы.

Помидоры и баклажаны

Рядом с чесноком пасленовые реже страдают от тли и белокрылки. Кроме того, считается, что чеснок помогает снизить риск фитофтороза.

Картофель

Чеснок частично отпугивает колорадского жука. Это не стопроцентная защита, но популяция вредителя уменьшается.

Свекла

Чеснок защищает свеклу от блошки и некоторых почвенных вредителей.

Клубника и земляника

Классическое и очень удачное соседство. Чеснок помогает бороться с долгоносиком, слизнями и серой гнилью. Урожай ягод получается более здоровым.

Что посадить в одной грядке с чесноком: цветы и травы

Чеснок отлично сочетается не только с овощами, но и с декоративными культурами.

Розы

Посадка чеснока у основания куста помогает отпугнуть тлю. Многие садоводы отмечают, что розы становятся более ароматными.

Бархатцы

Они защищают почву от нематод и отпугивают луковую муху. Это идеальное соседство для чеснока.

Укроп, ромашка, тмин

Привлекают полезных насекомых — божьих коровок и златоглазок, которые уничтожают тлю.

Одуванчик

Глубокие корни улучшают структуру почвы, а цветы привлекают опылителей.

Какое соседство предпочитает чеснок?

Чеснок лучше всего чувствует себя на солнечных участках в рыхлой, хорошо дренированной почве рядом с культурами, которые не конкурируют за питание и в смешанных посадках, где создается естественный баланс.

Правильное соседство помогает не только защитить урожай, но и повысить плодородие почвы.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика / Главред

Что нельзя сажать рядом с чесноком?

Не все культуры переносят сильные фитонциды чеснока.

Бобовые (фасоль, горох, чечевица)

Чеснок подавляет их рост и негативно влияет на азотфиксирующие бактерии.

Капуста

Может замедляться развитие и ухудшаться вкус.

Лук

Плохая идея сажать рядом культуры одного семейства. У них общие болезни и вредители (луковая муха, ржавчина, гниль).

Спаржа

Чеснок способен тормозить её рост.

