"Я моложе Путина": Зеленский заявил о том, что диктатору РФ осталось недолго

Президент Украины убежден в том, что российский диктатор на сегодня находится в сложном положении.

Владимир Зеленский считает, что Владимиру Путину осталось немного времени / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

Главное:

Зеленский напомнил о том, что он гораздо моложе Путина

Диктатору РФ осталось "не так много времени", считает Зеленский

Президент Владимир Зеленский напомнил о том, что он гораздо моложе российского диктатора Владимира Путина.

Как подчеркнул украинский лидер в интервью Politico в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, Путину осталось "не так много времени".

"Я здесь, я свободный человек. И я моложе Путина. Поверьте мне, это важно. У него не так много времени. Слава Богу, не очень много времени", - отметил он.

Президент также убежден в том, что российский диктатор на сегодня находится в сложном положении.

"Я думаю, что Путин тоже в сложной позиции, потому что я могу говорить с вами, пожимать руки, я не боюсь, я хочу быть свободным...", - добавил Зеленский.

Что важно помнить

Как известно, дата рождения Владимира Зеленского 25 января 1978 года (на сегодня ему 48 лет). Дата рождения Владимира Путина 7 октября 1952 года (ему на сегодня 73 года).

Возможная встреча Зеленского и Путина: оценка эксперта

Публицист и писатель Виталий Портников считает, что в Кремле сейчас просчитывают несколько вариантов дальнейшего хода войны.

По его мнению, если Владимир Путин придёт к выводу, что экономические ресурсы страны ограничены, а усиление санкций становится критическим фактором, он может согласиться как на личные переговоры с Владимир Зеленский, так и на прекращение активных боевых действий.

Напомним, ранее Дональд Трамп рассказал о переговорах с Путиным по Украине. Президент США напомнил, что по его просьбе Путин на неделю согласился прекратить атаки на энергетику Украины.

Ранее командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили заявил о том, что мира не будет даже после смерти Путина. Изменить мышление россиян может лишь развал России, считает командир Грузинского легиона.

Напомним, Главред писал, что Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным. Украина рассчитывает на гарантии безопасности как Соединенных Штатов, так и Европы, подчеркнул президент.

Другие новости:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

