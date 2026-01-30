Укр
Захват Донбасса откладывается: Палиса объяснил, почему РФ не может выполнить свои планы

Дарья Пшеничник
30 января 2026, 09:58
Параллельно российские войска рассматривают создание так называемых буферных зон в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.
Донбасс
РФ снова перенесла дедлайн по захвату Донбасса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/93OMBr

Основные тезисы:

  • РФ перенесла дедлайн захвата Донбасса на весну 2026 года
  • Ресурсов для этого у России нет
  • Кремль параллельно говорит о "буферных зонах" и южных направлениях

Россия в очередной раз перенесла сроки реализации своего плана по полному захвату Донбасса. По новому ориентиру, оккупационные войска должны выйти на административные границы Донецкой области до конца марта — начала апреля 2026 года. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью изданию LB.ua.

По его словам, стратегические намерения Кремля остаются неизменными уже длительное время, а новая дата фактически лишь заменила предыдущие дедлайны, которые российское командование неоднократно переносило.

видео дня

"Миллион раз переносились. Я лично не вижу возможностей у рашки выполнить эту задачу в срок", — подчеркнул Палиса.

Он отметил, что в течение всего 2025 года курс РФ был направлен именно на Донбасс. Сейчас же оккупационное командование ориентирует войска на весну 2026-го, однако, по мнению украинской стороны, реализовать эти планы в определенные сроки Россия не способна.

Параллельно Москва рассматривает возможность создания так называемых буферных зон в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. На стратегическом уровне обсуждается и перспектива наступления на Одессу и Николаев, однако эти направления пока не входят в число первоочередных. Палиса объяснил, что российское командование, учитывая имеющиеся ресурсы, не считает такие планы реалистичными.

Основной задачей для оккупантов остается Донбасс, а также создание предпосылок для потенциального оперативного успеха на Запорожском направлении. В то же время, как подчеркнул представитель ОП, именно украинские силы смогли достичь реальных результатов в этом регионе. Временная оккупация части Запорожской области в начале полномасштабного вторжения была следствием фактора внезапности, который россияне впоследствии утратили.

Россияне стягивают силы в Донецкую область

Спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец ранее сообщал, что страна-агрессор Россия сосредоточила около 80 тыс. личного состава войск в Донецкой области для активизации наступления на Славянск и Краматорск.

"Есть данные от разведки, что противник будет пытаться усилить давление именно на Славянском направлении. В свое время, после того, как мы вынуждены были отойти от Северска, противник там начал активно накапливать личный состав, постоянно осуществляет туда перемещения, логистику", - подчеркнул он.

Вопрос Донбасса - последние новости

Как сообщал Главред, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

На закрытых переговорах в Абу-Даби представители Киева и Вашингтона обсуждали возможные механизмы стабилизации ситуации на востоке Украины. Среди предложений рассматривался вариант введения международного контингента на территории оккупированной части Донецкой области.

Пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Кремль требует вывода украинских военных из Донбасса, ведь это "важное условие российской стороны".

Также стоит ознакомиться:

О персоне: Павел Палиса

Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

