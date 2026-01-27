Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: СМИ узнали об условиях США для Украины

Вы узнаете:
Гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.
Как пишет издание Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами, администрация Трампа намекнула Киеву, что ему нужно будет согласиться на мирное соглашение, которое предусматривает отказ от восточного региона Донбасса.
В Вашингтоне также отметили, что могут предложить Украине больше вооружения для укрепления ее армии после войны, если Киев согласится на мирное соглашение.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что это неправда.
"Единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить обе стороны для заключения соглашения", - отметила она.
Офис Президента Украины комментариев не давал.
Гарантии безопасности для Украины - последние новости
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Трампа дату и место для подписания исторического документа.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после заключения мирного соглашения в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Он подчеркнул, что эти силы не будут вовлечены в боевые действия.
Тем временем Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины, но только из-за уверенности в том, что страна-агрессор Россия не предпримет еще одну попытку вторжения в страну.
Насколько убедительными выглядят гарантии безопасности - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сказал Главреду, что не верит в пункты предложенных гарантий безопасности. Он считает, что они не будут работать.
Потому что если в Украине появится определенный контингент из Европы, условные французские легионеры или экспедиционный корпус из Штатов, они не будут защищать Украину на уровне ВСУ, если Россия через полгода начнет наступление.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
