Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: СМИ узнали об условиях США для Украины

Анна Ярославская
27 января 2026, 10:09
200
Администрация Трампа дала Украине понять, что гарантии безопасности будут зависеть от согласия Киева на мирное соглашение.
Трамп, Зеленский, ВСУ
Вашингтон обсуждает гарантии безопасности Украине в обмен на мирное соглашение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Вы узнаете:

  • Что США якобы хотят в обмен на гарантии безопасности Украины
  • В каком случае Киев получит больше оружия

Гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами, администрация Трампа намекнула Киеву, что ему нужно будет согласиться на мирное соглашение, которое предусматривает отказ от восточного региона Донбасса.

видео дня

В Вашингтоне также отметили, что могут предложить Украине больше вооружения для укрепления ее армии после войны, если Киев согласится на мирное соглашение.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что это неправда.

"Единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить обе стороны для заключения соглашения", - отметила она.

Офис Президента Украины комментариев не давал.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Соглашения по безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Трампа дату и место для подписания исторического документа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после заключения мирного соглашения в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Он подчеркнул, что эти силы не будут вовлечены в боевые действия.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины, но только из-за уверенности в том, что страна-агрессор Россия не предпримет еще одну попытку вторжения в страну.

Насколько убедительными выглядят гарантии безопасности - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сказал Главреду, что не верит в пункты предложенных гарантий безопасности. Он считает, что они не будут работать.

Потому что если в Украине появится определенный контингент из Европы, условные французские легионеры или экспедиционный корпус из Штатов, они не будут защищать Украину на уровне ВСУ, если Россия через полгода начнет наступление.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США мирное урегулирование новости Украины и мира война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина

10:15Интервью
Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: СМИ узнали об условиях США для Украины

Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: СМИ узнали об условиях США для Украины

10:09Украина
Франция блокирует закупку: страны ЕС борются за передачу Украине Storm Shadow

Франция блокирует закупку: страны ЕС борются за передачу Украине Storm Shadow

10:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Последние новости

11:22

Почему в Одессе нет света: РФ атаковала энергообъект ДТЭК, разрушения колоссальные

11:15

РФ собирает силы для наступления: военный назвал два города, которые под угрозой

11:09

Когда учителя получат повышенную зарплату: министр образования назвал срок

10:31

Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивилВидео

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
10:24

"Не хотел детей с ней": Иво Бобул эмоционально высказался о браке с Сандулесой

10:09

Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: СМИ узнали об условиях США для Украины

10:05

Франция блокирует закупку: страны ЕС борются за передачу Украине Storm Shadow

09:09

Пять знаков зодиака, которые не могут жить без сада и огорода

Реклама
09:06

Новый график отключений для Одессы и области: когда не будет света 27 январяФото

08:59

РФ атаковала Львовскую область: под удар попала инфраструктура, что известно

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 января (обновляется)

08:45

Свидание с Тиной: Кароль заинтриговала признанием о личной жизни

08:38

Германия не будет передавать Украине Patriot: Писториус объяснил позицию по ПВО

08:29

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

В Украине введены аварийные отключения: как отключают свет 27 января

08:10

Как РФ завязла в войне против Украинымнение

08:08

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

08:00

Прогремели десятки взрывов: беспилотники атаковали Краснодарский край и Курск

07:56

Из мальчика в юношу: сын Максима Галкина превращается в мини-копию отца

Реклама
06:52

Дроны ударили по Одессе, разрушен жилой дом, под завалами могут быть людиФотоВидео

06:10

Чего хочет добиться Путинмнение

05:55

Вслед за Анджелиной Джоли: звезда "Сумерек" покидает Голливуд

05:23

Гора вкусного печенья без муки за 25 минут: рецепт из четырех ингредиентов

04:55

5 очень строгих запретов: что нельзя делать в праздник 27 января

04:30

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке суриката в шляпе за 49 секунд

03:30

Как выбрать качественный диван: пять главных признаков надежной мебели

03:00

Погода резко начнет меняться: названа дата потепления

02:12

Главный тренд 2026 года: цвет маникюра, который притягивает успех и достатокФото

02:02

Звезда "Танцев со звездами" после операции признался, что с ним происходит

01:36

На Львовщине света не будет до 9 часов: графики отключений на 27 января

01:24

Вареники и борщ по вкусу: какие украинские блюда понравились британцуВидео

00:31

Известную российскую актрису госпитализировали из-за мучительных приступов икоты

00:27

Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе - детали

00:16

Как в Киеве будут возвращать тепло и свет после атак: Шмыгаль назвал решение

26 января, понедельник
23:39

"Вы видите барьеры": оскароносная Натали Портман раскритиковала "Оскар-2026"

23:14

Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk: СМИ узнали условие

22:48

Новый график отключений для Запорожской области - когда не будет света 27 января

22:31

"Пришлось выпекать их": Элтон Джон создал украшение из своей коленной чашечки

Реклама
21:56

Часов со светом мало: графики отключений для Полтавщины на 27 января

21:54

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 27 января

21:24

"Низко склоняю голову": скончался известный украинский поэт и публицист

21:20

В Украине продлили срок действия военного положения и мобилизации - на какой срок

21:15

Эксперты раскрыли, какой режим стирки "съедает" больше всего света: ответ удивит

20:41

Зачем на унитазе 2 кнопки: истинное назначение удивит многих

20:32

"Мечтайте дальше": Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

20:20

Когда Украина была империей – новое открытие "ломает" учебники историиВидео

20:07

Россия атаковала Шахедом многоэтажку в Кривом Роге - первые подробности

19:45

Россия ударила ракетами по Харькову, есть перебои с электричеством - что известно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять