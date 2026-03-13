Укр
Читать на украинском
Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: раскрыты подробности

Инна Ковенько
13 марта 2026, 14:56
Российская армия ещё глубже продвинулась вглубь Сумской области.
Российские войска продвинулись в направлении Сум
Российские войска продвинулись в направлении Сум / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Кратко:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Российские войска продвинулись в Сумской области
  • Площадь захваченной территории составляет около 5 км²

Армия страны-агрессора РФ добилась территориальных успехов на территории Сумской области. Об этом аналитический проект DeepState сообщил 13 марта и опубликовал свежие карты.

Отмечается, что оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км².

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Яблуновки", — говорится в сообщении.

Таким образом, "красная зона" с пометкой "оккупировано" в этом районе увеличилась с 239,79 км² до 244,25 км².

Ситуация на фронте — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска страны-агрессора России активизировались в приграничных районах Сумской области, однако, по оценке украинских военных, добиться там долгосрочного успеха ей вряд ли удастся. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, основной целью этих действий является создание примерно 20-километровой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы.

В то же время на государственной границе фиксируется расширение зон контроля российских войск — на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию. По данным аналитиков DeepState, противник пытается расширить контроль в приграничных районах, дестабилизировать ситуацию и отвлечь украинские ресурсы.

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: раскрыты подробности
Сумы / инфографика: Главред

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

