Когда завершат ремонт дорог после зимы: что говорят в Агентстве восстановления

Анастасия Заремба
13 марта 2026, 11:00
Почти 10% отдельных участков дорог государственного значения находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии, объясняют в ведомстве.
Почему украинские дороги после зимы в ямах и трещинах - ответ Агентства восстановления / Коллаж: Главред

После первой за долгое время морозной зимы украинские дороги стали одной из самых частых тем жалоб водителей. В соцсетях регулярно появляются сообщения о ямах, трещинах и проседании покрытия на трассах и в городах. Как следствие, в дополнение к росту стоимости топлива, украинцам приходится увеличивать расходы на ремонт авто.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в течение двух недель правительство поручило максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.

Главред обратился с официальным запросом в Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и в формате "вопрос-ответ" объясняет, почему разрушаются дороги, кто несет ответственность за состояние дорог и когда планируют завершить ремонт покрытия.
Каковы основные причины массового выхода автодорог из эксплуатации в 2024-2026 годах?

Состояние автомобильных дорог формируется под влиянием ряда объективных факторов. Среди основных причин ухудшения состояния дорожного покрытия:

  • превышение межремонтных сроков на отдельных участках (в 2-6 раз);
  • рост нагрузки на автомобильные дороги в связи с переориентацией части грузопотоков на автомобильный транспорт;
  • сверхнормативные нагрузки отдельных транспортных средств;
  • сложные погодные условия осенне-зимнего периода 2025-2026 годов;
  • ограниченные финансовые ресурсы отрасли в условиях военного положения.

Какой процент дорог государственного значения в настоящее время находится в аварийном или критическом состоянии?

По информации служб восстановления в областях, в результате сложных погодных условий зимнего периода 2025-2026 годов выросли объемы деформаций дорожного покрытия.

Общий объем выявленных деформаций составляет ориентировочно 23,5 млн м² дорожного покрытия. Из них примерно 10,9 млн м² требуют первоочередных мер для обеспечения безопасности дорожного движения.

В целом почти 10% отдельных участков дорог государственного значения находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии.

Проводился ли аудит качества ремонтов предыдущих лет, и каковы его результаты?

До начала полномасштабной агрессии Российской Федерации Агентство восстановления на договорной основе осуществляло мониторинг качества выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах государственного значения.

По результатам проверок службам восстановления и развития инфраструктуры в областях давались поручения по оперативному устранению выявленных недостатков, в частности, на объектах в пределах гарантийного срока.

В настоящее время состояние автомобильных дорог оценивается путем регулярных сезонных обследований – весеннего и осеннего. В случае выявления дефектов на гарантийных объектах подрядные организации устраняют их за свой счет в соответствии с договорными обязательствами.

Насколько существенно на разрушение дорог влияет перегруженный грузовой транспорт и как работает весовой контроль?

Грузовой транспорт является важным элементом экономической логистики. В то же время превышение нормативных нагрузок может ускорять износ дорожного покрытия.

Даже превышение осевой нагрузки на 10-20% может существенно увеличить разрушительное воздействие на дорожную конструкцию.

Для контроля за соблюдением весовых параметров в Украине работает система габаритно-весового контроля, которая включает стационарные и передвижные пункты контроля и автоматические комплексы взвешивания в движении (WIM).

Система WIM автоматически фиксирует:

  • номерные знаки транспортных средств;
  • общую массу;
  • нагрузку на каждую ось;
  • габаритные параметры и скорость движения.

Погрешность определения массы составляет до 10%.

Какие регионы сегодня имеют худшее состояние дорожного покрытия?

Учитывая погодные условия зимнего периода 2025-2026 годов, ухудшение состояния дорожного покрытия наблюдается в разных регионах Украины, поскольку климатические факторы повлияли на дорожную сеть по всей территории страны.

Какой объем финансирования предусмотрено в 2026 году на текущий и капитальный ремонт?

Государственным бюджетом на 2026 год предусмотрено финансирование по бюджетной программе в размере 10,8 млрд грн на:

  • текущий ремонт;
  • эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения.

Финансирование нового строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог государственного значения пока не предусмотрено.

Какие механизмы ответственности применяются к подрядчикам в случае преждевременного разрушения покрытия?

В случае преждевременного разрушения дорожного покрытия применяются механизмы ответственности, предусмотренные договорами и законодательством. В частности:

  • гарантийные обязательства подрядчика по устранению дефектов; штрафные санкции и пеня;
  • возмещение убытков в судебном порядке; возможность расторжения договора;
  • ограничение участия недобросовестных подрядчиков в будущих закупках.

В 2026 году на 717 объектах с гарантийными сроками эксплуатации выявлены деформации на 83 объектах, которые будут устранены за средства подрядных организаций.

Каковы приоритеты восстановления: логистические коридоры, прифронтовые территории или межобластные трассы?

В рамках имеющегося финансирования приоритетными являются работы на:

  • дорогах I и II уровней эксплуатационных требований (основные автомагистрали и дороги с интенсивным движением. – Главред);
  • дорогах, входящих в сеть TEN-T и международных транспортных коридоров;
  • подъездах к пунктам пропуска через государственную границу;
  • основных логистических направлениях, обеспечивающих обороноспособность государства.

Работы по ликвидации деформаций дорожного покрытия уже начаты в отдельных регионах.

Каковы сроки восстановления наиболее поврежденных участков и как граждане могут отслеживать выполнение этих работ?

Оперативное устранение наиболее опасных деформаций дорожного покрытия может быть выполнено до 30 июня 2026 года, при условии использования предусмотренного финансирования 4,6 млрд грн, а также привлечения дополнительных ресурсов примерно 10 млрд грн.

Об источнике: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины — это центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров через вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий. Агентство отвечает за реализацию государственной политики в сфере восстановления и развития инфраструктуры страны.

Агентство было создано в 2023 году на базе Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и государственного предприятия "Укринфрапроект" для координации масштабного восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате полномасштабной войны.

Среди основных задач учреждения — строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог государственного значения, восстановление жилой, социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие пунктов пропуска через государственную границу, а также обеспечение безопасности дорожного движения и защиты объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, агентство координирует проекты восстановления, финансируемые международными партнерами, привлекает инвестиции, управляет государственными инфраструктурными активами и внедряет современные системы закупок и управления проектами. Его структура включает центральный офис, региональные службы восстановления, централизованную закупочную организацию и группу управления проектами.

