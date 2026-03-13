Когда завершат ремонт дорог после зимы: что говорят в Агентстве восстановления

После первой за долгое время морозной зимы украинские дороги стали одной из самых частых тем жалоб водителей. В соцсетях регулярно появляются сообщения о ямах, трещинах и проседании покрытия на трассах и в городах. Как следствие, в дополнение к росту стоимости топлива, украинцам приходится увеличивать расходы на ремонт авто.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в течение двух недель правительство поручило максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.
Главред обратился с официальным запросом в Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и в формате "вопрос-ответ" объясняет, почему разрушаются дороги, кто несет ответственность за состояние дорог и когда планируют завершить ремонт покрытия.
Каковы основные причины массового выхода автодорог из эксплуатации в 2024-2026 годах?
Состояние автомобильных дорог формируется под влиянием ряда объективных факторов. Среди основных причин ухудшения состояния дорожного покрытия:
- превышение межремонтных сроков на отдельных участках (в 2-6 раз);
- рост нагрузки на автомобильные дороги в связи с переориентацией части грузопотоков на автомобильный транспорт;
- сверхнормативные нагрузки отдельных транспортных средств;
- сложные погодные условия осенне-зимнего периода 2025-2026 годов;
- ограниченные финансовые ресурсы отрасли в условиях военного положения.
Какой процент дорог государственного значения в настоящее время находится в аварийном или критическом состоянии?
По информации служб восстановления в областях, в результате сложных погодных условий зимнего периода 2025-2026 годов выросли объемы деформаций дорожного покрытия.
Общий объем выявленных деформаций составляет ориентировочно 23,5 млн м² дорожного покрытия. Из них примерно 10,9 млн м² требуют первоочередных мер для обеспечения безопасности дорожного движения.
В целом почти 10% отдельных участков дорог государственного значения находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии.
Проводился ли аудит качества ремонтов предыдущих лет, и каковы его результаты?
До начала полномасштабной агрессии Российской Федерации Агентство восстановления на договорной основе осуществляло мониторинг качества выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах государственного значения.
По результатам проверок службам восстановления и развития инфраструктуры в областях давались поручения по оперативному устранению выявленных недостатков, в частности, на объектах в пределах гарантийного срока.
В настоящее время состояние автомобильных дорог оценивается путем регулярных сезонных обследований – весеннего и осеннего. В случае выявления дефектов на гарантийных объектах подрядные организации устраняют их за свой счет в соответствии с договорными обязательствами.
Насколько существенно на разрушение дорог влияет перегруженный грузовой транспорт и как работает весовой контроль?
Грузовой транспорт является важным элементом экономической логистики. В то же время превышение нормативных нагрузок может ускорять износ дорожного покрытия.
Даже превышение осевой нагрузки на 10-20% может существенно увеличить разрушительное воздействие на дорожную конструкцию.
Для контроля за соблюдением весовых параметров в Украине работает система габаритно-весового контроля, которая включает стационарные и передвижные пункты контроля и автоматические комплексы взвешивания в движении (WIM).
Система WIM автоматически фиксирует:
- номерные знаки транспортных средств;
- общую массу;
- нагрузку на каждую ось;
- габаритные параметры и скорость движения.
Погрешность определения массы составляет до 10%.
Какие регионы сегодня имеют худшее состояние дорожного покрытия?
Учитывая погодные условия зимнего периода 2025-2026 годов, ухудшение состояния дорожного покрытия наблюдается в разных регионах Украины, поскольку климатические факторы повлияли на дорожную сеть по всей территории страны.
Какой объем финансирования предусмотрено в 2026 году на текущий и капитальный ремонт?
Государственным бюджетом на 2026 год предусмотрено финансирование по бюджетной программе в размере 10,8 млрд грн на:
- текущий ремонт;
- эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения.
Финансирование нового строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог государственного значения пока не предусмотрено.
Какие механизмы ответственности применяются к подрядчикам в случае преждевременного разрушения покрытия?
В случае преждевременного разрушения дорожного покрытия применяются механизмы ответственности, предусмотренные договорами и законодательством. В частности:
- гарантийные обязательства подрядчика по устранению дефектов; штрафные санкции и пеня;
- возмещение убытков в судебном порядке; возможность расторжения договора;
- ограничение участия недобросовестных подрядчиков в будущих закупках.
В 2026 году на 717 объектах с гарантийными сроками эксплуатации выявлены деформации на 83 объектах, которые будут устранены за средства подрядных организаций.
Каковы приоритеты восстановления: логистические коридоры, прифронтовые территории или межобластные трассы?
В рамках имеющегося финансирования приоритетными являются работы на:
- дорогах I и II уровней эксплуатационных требований (основные автомагистрали и дороги с интенсивным движением. – Главред);
- дорогах, входящих в сеть TEN-T и международных транспортных коридоров;
- подъездах к пунктам пропуска через государственную границу;
- основных логистических направлениях, обеспечивающих обороноспособность государства.
Работы по ликвидации деформаций дорожного покрытия уже начаты в отдельных регионах.
Каковы сроки восстановления наиболее поврежденных участков и как граждане могут отслеживать выполнение этих работ?
Оперативное устранение наиболее опасных деформаций дорожного покрытия может быть выполнено до 30 июня 2026 года, при условии использования предусмотренного финансирования 4,6 млрд грн, а также привлечения дополнительных ресурсов примерно 10 млрд грн.
Об источнике: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины — это центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров через вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий. Агентство отвечает за реализацию государственной политики в сфере восстановления и развития инфраструктуры страны.
Агентство было создано в 2023 году на базе Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и государственного предприятия "Укринфрапроект" для координации масштабного восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате полномасштабной войны.
Среди основных задач учреждения — строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог государственного значения, восстановление жилой, социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие пунктов пропуска через государственную границу, а также обеспечение безопасности дорожного движения и защиты объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, агентство координирует проекты восстановления, финансируемые международными партнерами, привлекает инвестиции, управляет государственными инфраструктурными активами и внедряет современные системы закупок и управления проектами. Его структура включает центральный офис, региональные службы восстановления, централизованную закупочную организацию и группу управления проектами.
