Настоящие советские богачи: 5 профессий, которые ломали миф СССР о "равенстве"

Дарья Пшеничник
13 марта 2026, 04:41
Некоторые рабочие профессии в Союзе были более прибыльными, чем даже те, которые требовали качественного образования.
Кто получал самые большие зарплаты в СССР / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • Кто был настоящей элитой СССР
  • Какие профессии приносили самые большие доходы

Несмотря на официальные заявления о "равенстве трудящихся", советская экономика формировала собственную закрытую иерархию. Пока большинство граждан получало стандартные 120–150 рублей и годами стояло в очередях за мебелью или холодильником, в стране существовала малозаметная группа людей, которые зарабатывали в несколько раз больше.

Их доходы не рекламировались, но государство позволяло им то, что для других было недостижимо: кооперативное жилье, автомобили, дефицитные товары и даже возможность накапливать сбережения, пишет Oboz.ua.

Это были не чиновники и не ученые. Самые большие деньги в СССР получали те, кто работал там, куда большинство никогда не согласилось бы пойти — в шахты, тундру, космос или на заводы, где точность измерялась микронами. Именно они стали неофициальной "кастой советских богачей".

Шахтеры-проходчики

В советских шахтах проходчики были фактически спецназовцами подземного фронта. Они первыми заходили в породу, прокладывая новые выработки. Работа требовала сверхчеловеческой выносливости и ежедневного риска.

За это государство платило так, как никому другому в промышленности: опытные проходчики получали 500–1000 рублей — в 4–8 раз больше средней зарплаты. Их доходы позволяли покупать автомобили "Жигули" без многолетних очередей и даже строить кооперативные квартиры.

Экспедиционные геологи

Геологические партии работали в условиях, которые сегодня назвали бы экстремальными: тайга, тундра, автономность, отсутствие связи. Но именно там рождались самые большие премии. "Полевые" надбавки, коэффициенты за удаленность и бонусы за открытие месторождений делали один сезон экспедиции финансовым прорывом. Вернувшись с севера, геолог мог позволить себе то, на что другие копили годами.

Космонавты

В СССР не существовало профессии престижнее космонавта. Их оклады были засекречены, но известно, что за один полет они получали вознаграждения, которые превышали годовой доход инженера.

Государство обеспечивало их жильем в закрытых городах, персональными автомобилями, доступом к спецраспределителям и пожизненными льготами. Космонавт в Советском Союзе был не просто профессией — это был статус, который автоматически переносил человека в другое социальное измерение.

Буровые мастера

Нефтегазовая отрасль была одной из немногих, где государство позволяло зарабатывать "по-настоящему". Северные надбавки удваивали или даже утраивали оклад. Буровые мастера, которые управляли сложным оборудованием при минус 40, получали 700–800 рублей и имели возможность ежегодно отдыхать на курортах, куда большинство советских граждан не попадало никогда.

Но эти деньги были платой за жизнь в вагончиках, оторванных от цивилизации.

Токари высокого разряда

В советской оборонке существовала особая категория рабочих — токари-универсалы 6-го разряда. Они выполняли операции, где погрешность измерялась микронами, и от их мастерства зависела работа всего производства.

Благодаря сдельной оплате такие специалисты могли зарабатывать 400–600 рублей, что превышало зарплату профессора. Их уважали, ими гордились, а иногда даже делали героями соцтруда.

Феномен советских "высокооплачиваемых бедняков"

Несмотря на высокие доходы, эти люди не становились богатыми в современном понимании. Их деньги часто негде было тратить: дефицит, очереди, ограничения на поездки за границу. Но внутри системы они были привилегированными — имели доступ к товарам, жилью и возможностям, недоступным для большинства.

СССР декларировал равенство, но именно он создал одну из самых контрастных внутренних иерархий: тех, кто работал в опасных условиях, государство вознаграждало так, как будто покупало их лояльность и здоровье заранее.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

