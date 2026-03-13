Укр
Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

Руслан Иваненко
13 марта 2026, 01:47
Аналитики фиксируют перегруппировку и усиление фронта для подготовки к новым атакам противника.
Враг готовится к изменению погодных условий, пополняет резервы и укрепляет участки фронта / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Россияне провели около 1400 штурмов за 10 дней марта
  • Активность возросла в Гуляйполе и на Покровском направлении
  • Константиновский и Славянский участки также под атакой

Российские штурмовые действия на фронте в Запорожской области возросли, в частности в районе Гуляйполя, где активность противника даже превысила показатели на Покровском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.

За первые десять дней марта российские войска осуществили около 1400 атак на разных участках фронта. Это самый низкий показатель за последнее время, но незначительно отличается от средних значений предыдущих месяцев: с сентября по февраль противник проводил в среднем около 1800 штурмов.

Самые активные направления фронта

Наибольшую активность российские силы продолжают демонстрировать в районе Покровска.

"Как Покровск, так и Мирноград по сути оккупированы, поэтому противник сосредоточен на Родинском и Гришином, куда постоянно отправляет свою пехоту на штурмы", — отметили аналитики.

В то же время возросла интенсивность атак на Гуляйполе, где количество штурмов превысило показатели Покровского участка. Аналитики отмечают, что российские войска активно используют возможности для наступления, привлекая дополнительные ресурсы и пытаясь воспользоваться слабыми местами в украинской обороне.

Наступательные попытки врага

Активность врага наблюдается и на Константиновском направлении, где оккупанты постоянно прощупывают нашу оборону вокруг города, ищут слабые места, пытаются закрепиться и накопиться и пробивают себе возможность добраться до самой Константиновки, чтобы сформировать для себя там место сосредоточения для боев за город.

DeepState, карта DeepState
DeepState / Инфографика: Главред

Рост количества штурмов зафиксирован и в районе Славянска, что связывают с продвижением российских войск в Северске и усилением там группировки пехоты.

Аналитики подчеркивают, что враг готовится к изменению погодных условий и появлению густой растительности, для чего проводится перегруппировка, пополнение резервов и усиление участков фронта, где поставлены задачи или достигнуты определенные результаты.

Ситуация на фронте – последние новости

Как писал Главред, войска страны-агрессора России активизировались в приграничных районах Сумской области, однако, по оценке украинских военных, достичь там долгосрочного успеха ей вряд ли удастся. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Кроме того, российские оккупационные войска проводят наступательные операции вдоль государственной границы Украины. Однако, вопреки заявлениям российских пропагандистов о наступлении на Сумы речи не идет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

В то же время на государственной границе фиксируется расширение зон контроля российских войск — на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию. По данным аналитиков DeepState, противник пытается расширить контроль в приграничных районах, дестабилизировать ситуацию и отвлечь украинские ресурсы.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
