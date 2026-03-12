Зеленский раскрыл, кто запускал первые "Шахеды" по Украине — и это не россияне

Глава государства рассказал, кто руководил первыми "Шахедами" по Украине и обучал российских операторов.

Президент объяснил роль Ирана в поставках оружия России / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Первые "Шахеды" по Украине запускали иранские операторы

Российские военные тогда еще не управляли дронами

Иран помогал России вооружением до вторжения

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время первых атак дронов-камикадзе по Украине российские военные еще не управляли беспилотниками — их запускали иранские операторы, которые одновременно обучали россиян работать с этими БПЛА. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами вместе с президентом Румынии Никушором Дан, передает Укринформ.

Отвечая на вопрос о возможном росте напряженности на границе и рисках так называемого "иранского фронта" в связи с размещением войск Соединенных Штатов Америки на базах в Румынии, Зеленский подчеркнул роль Ирана в поддержке России.

"Мы знаем, как запускались первые "Шахеды". Русских операторов не было. Были операторы другой страны — страны, откуда приехали "Шахеды". Потому что нужно было обучать их (россиян — ред.), и они их обучали в реальной войне. Поэтому говорить, не откроем ли мы иранский фронт — Иран давным-давно является союзником России: и по документам, и в реальных действиях", — сказал он.

Президент также отметил, что Иран помогал России вооружением еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Отдельно Зеленский прокомментировал возможное усиление военного присутствия США в Румынии, подчеркнув, что такие решения являются суверенным правом государства.

"Румыния — член НАТО. Я думаю, любые дополнительные силы, наверное (я просто не знаю деталей) усиливают страну. Безусловно, тем более, что это Соединенные Штаты Америки, это же союзники. Мы не являемся членом НАТО, чтобы обсуждать эту тему более глубоко", — добавил он.

Шахед / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости

Как писал Главред, 7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются промышленные объекты и портовая инфраструктура.

Кроме того, Воздушные Силы сообщили, что противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника. Среди уничтоженных целей — восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".

Напомним, что российские оккупанты атаковали поезд Киев - Сумы беспилотником. Это произошло утром 8 марта. На момент удара в поезде было 200 пассажиров. В пресс-службе Укрзализныци уточнили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет.

