Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку

Есть несколько способов, как сделать полотенца мягкими и пушистыми после стирки

Многие хозяйки годами ищут способ вернуть полотенцам мягкость и пушистость: одни замачивают их в уксусе, другие отказываются от кондиционера, а некоторые просто списывают испорченные вещи в тряпки. Но, как оказалось, существует гораздо более эффективный метод, который не требует дорогостоящих средств.

Эксперт по уходу за домом компании Miraclebrand Сьюз Даулинг в комментарии изданию Express объяснила, почему махровые полотенца теряют мягкость и как легко их "реанимировать". По ее словам, главная проблема - неправильная стирка, которая ослабляет волокна плотного хлопка.

Почему кондиционер вредит полотенцам

Даулинг отмечает, что в отличие от синтетики, хлопковые полотенца не нуждаются в кондиционере. Наоборот - он накапливается в волокнах, мешает нормальному полосканию, делает ткань жесткой и снижает ее способность впитывать воду.

Неожиданный лайфхак: теннисные мячики

Самый простой способ вернуть полотенцам пушистость — добавить несколько теннисных мячиков в сушильную машину. Во время сушки они разделяют волокна, улучшают циркуляцию воздуха и предотвращают образование комков и слипаний. Достаточно постирать полотенца при высокой температуре с минимальным количеством порошка, а затем переложить их в сушилку вместе с мячиками — и ткань снова станет мягкой.

Если сушильной машины нет

Эксперт советует придерживаться того же принципа стирки - без кондиционера, ведь именно он чаще всего делает полотенца жесткими. Если нужно избавиться от неприятного запаха, в отсек для кондиционера можно добавить немного лимонной кислоты или соды.

После завершения стирки стоит включить дополнительное полоскание, а затем сразу достать полотенца, хорошо встряхнуть их, чтобы распушить волокна, и высушить естественным путем. Это позволит сохранить мягкость даже без сушильной машины.

