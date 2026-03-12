Укр
Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку

Дарья Пшеничник
12 марта 2026, 18:08
Есть несколько способов, как сделать полотенца мягкими и пушистыми после стирки
Как вернуть полотенцам мягкость

Вы узнаете:

  • Как смягчить жесткие полотенца
  • Чем заменить кондиционер для полотенец
  • Как теннисные мячики смягчают полотенца

Многие хозяйки годами ищут способ вернуть полотенцам мягкость и пушистость: одни замачивают их в уксусе, другие отказываются от кондиционера, а некоторые просто списывают испорченные вещи в тряпки. Но, как оказалось, существует гораздо более эффективный метод, который не требует дорогостоящих средств.

Эксперт по уходу за домом компании Miraclebrand Сьюз Даулинг в комментарии изданию Express объяснила, почему махровые полотенца теряют мягкость и как легко их "реанимировать". По ее словам, главная проблема - неправильная стирка, которая ослабляет волокна плотного хлопка.

Почему кондиционер вредит полотенцам

Даулинг отмечает, что в отличие от синтетики, хлопковые полотенца не нуждаются в кондиционере. Наоборот - он накапливается в волокнах, мешает нормальному полосканию, делает ткань жесткой и снижает ее способность впитывать воду.

Неожиданный лайфхак: теннисные мячики

Самый простой способ вернуть полотенцам пушистость — добавить несколько теннисных мячиков в сушильную машину. Во время сушки они разделяют волокна, улучшают циркуляцию воздуха и предотвращают образование комков и слипаний. Достаточно постирать полотенца при высокой температуре с минимальным количеством порошка, а затем переложить их в сушилку вместе с мячиками — и ткань снова станет мягкой.

Если сушильной машины нет

Эксперт советует придерживаться того же принципа стирки - без кондиционера, ведь именно он чаще всего делает полотенца жесткими. Если нужно избавиться от неприятного запаха, в отсек для кондиционера можно добавить немного лимонной кислоты или соды.

После завершения стирки стоит включить дополнительное полоскание, а затем сразу достать полотенца, хорошо встряхнуть их, чтобы распушить волокна, и высушить естественным путем. Это позволит сохранить мягкость даже без сушильной машины.

Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

