РФ резко увеличила применение бронетехники: что стоит за новой тактикой Кремля

По словам эксперта, оккупанты пошли на такой шаг для отражения утраченных позиций.

РФ активизировала применение бронетехники на фронте - какова причина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Кратко:

РФ возобновила использование тяжелой техники на юге

Это стало реакцией на успешные контратаки Сил обороны

Командование РФ преувеличивало свои успехи и вынуждено точечно применять бронетехнику

РФ снова начала активно применять тяжелую технику на юге. Это может быть связано с украинскими контратакующими действиями в этом регионе. Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, оккупанты могли прибегнуть к этому, чтобы отбить позиции, контроль над которыми ранее восстановили Силы обороны Украины. Жмайло напомнил, что на Александровском направлении украинские военные отбили более 400 квадратных километров территории, в частности 286 - в феврале. В то же время враг за этот период оккупировал только 126 квадратных километров. При этом командование РФ в своих отчетах преувеличивало продвижение на запад на 15-20 км.

"Те колонны техники и логистического обеспечения, которые думали, что движутся в 15-20 км от линии соприкосновения, попадали под огонь наших FPV-дронов и артиллерии", - сказал Жмайло.

Он добавил, что из-за таких неудач российское военное руководство сняло с должностей многих командиров, а бойцам дали приказ восстановить утраченные позиции. Поэтому они вынуждены точечно применять бронетехнику.

"Они думали, что у нас не хватит разведывательных дронов, FPV-дронов, для того, чтобы уничтожать эту технику", – говорит эксперт.

Жмайло объяснил, что речь идет о стандартной тактике врага: если не удается прорвать позиции Сил обороны личным составом, он сразу начинает точечно использовать бронетехнику.

Как сейчас обстоит ситуация на Гуляйпольском направлении

Говоря о Гуляйпольском направлении, Дмитрий Жмайло отметил, что в районе Гуляйполя сформировалась большая "кольцевая зона". Большую часть города контролирует враг, однако Силы обороны удерживают позиции в северо-западных и юго-западных кварталах, создавая для оккупантов эффект "спичечной коробки" и не позволяя россиянам вырваться из городской застройки. По словам эксперта, Гуляйполе стало для российских войск местом, где они фактически загрузли. В то же время на этом направлении продолжаются контратакующие действия украинских сил.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, на государственной границе Украины фиксируется расширение зон контроля российских войск, а на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию.

Кроме того, российские войска активизировали действия в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Основная цель таких операций - создание примерно 20-километровой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Также Россия стремится взять под контроль Краматорск и Славянск в Донецкой области, что является одной из ключевых целей так называемой "специальной военной операции". Об этом в интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил "Депутат" Трач.

О персоне: Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, в которых освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению. В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских СМИ, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и дает прогнозы относительно развития событий.

