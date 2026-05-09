Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

В Венгрии состоялась инаугурация нового премьер-министра Петера Мадьяра, которого с вступлением в должность поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии

9 мая состоялась инаугурация нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, сменившего на этом посту Виктора Орбана. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил его с вступлением в должность. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Петер Мадьяр принес присягу премьер-министра и прошел торжественным маршем по площади Кошута в Будапеште.

В своей инаугурационной речи он заявил, что намерен не править страной, а служить ей. Также Мадьяр отметил, что около трех миллионов венгров живут в бедности, а правительство Виктора Орбана оставило его партии "Тиса" значительный дефицит бюджета.

В то же время новый премьер выразил убеждение, что Венгрия способна к обновлению и может вновь почувствовать себя единой нацией.

Как Зеленский поздравил Мадьяра

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Петера Мадьяра с официальным вступлением в должность премьер-министра Венгрии.

"Символично, что эта инаугурация проходит в День Европы. Украина готова углублять сотрудничество с Венгрией и строить прочные отношения между нашими странами на основе добрососедства и уважения к нашим народам. Вместе мы можем сделать наши народы сильнее и укрепить всю Европу. Желаю вам успехов и значительных достижений на этой должности!", — написал он в посте в X.

Какой будет политика Мадьяра в отношении России

Как писал Главред, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что уже заметны сигналы о различии подходов нового руководства Венгрии от политики, которую ранее проводил Виктор Орбан

Он также отметил, что не верит в сознательное продвижение интересов России в Европейском Союзе со стороны каких-либо прагматичных европейских политиков.

Кроме того, Власюк обратил внимание, что ключевые консультации Брюсселя с новым правительством Венгрии продолжатся уже после его официального формирования. Вероятно, это произойдет в начале или в середине мая.

"Параллельно в Европейском Союзе уже началась работа над 21-м санкционным пакетом. И я думаю, когда мы подойдем к определенному проекту содержания 21-го санкционного пакета, тогда мы сможем предметно консультироваться с венгерским правительством и увидеть их позицию", — добавил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выдвинул условие для поддержки начала официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По информации Bloomberg, он настаивает на расширении прав венгерского меньшинства в Украине.

Лидер партии "Тиса", победив шей на выборах в Венгрии, Петер Мадьяр 28 апреля провел встречу с мэром украинского Берегова Золтаном Бабяком.

Кроме того, Мадьяр ранее делал заявления о сотрудничестве с Россией, США и поддержке Украины. В частности, он подчеркивал, что Будапешт не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС.

Об источнике: Telex Telex — единственное в Венгрии независимое СМИ, которое не работает ни на правительство Виктора Орбана, ни на оппозицию к нему. По количеству просмотров — это третье СМИ в стране, с 900 тысячами уникальных читателей в день, пишет Укринформ.

