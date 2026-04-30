Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

Руслана Заклинская
30 апреля 2026, 17:24
Несмотря на то, что Евросоюз пытается убедить Мадьяра поддержать начало переговоров с Украиной, будущий лидер Венгрии сохраняет жесткую позицию.
Мадьяр требует уступок от Киева в обмен на переговоры о членстве в ЕС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com, facebook.com/peter.magyar.102

Кратко:

  • Мадьяр требует расширения прав венгерского меньшинства в обмен на переговоры о вступлении Украины в ЕС
  • Его требования повторяют 11 пунктов, которые ранее продвигало правительство Виктора Орбана
  • Основные требования — образование на венгерском языке и защита прав меньшинства

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выдвинул условие для поддержки начала официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он требует расширения прав венгерского меньшинства в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников издания, во время встречи в Брюсселе с президентом Евросовета Антонио Коштой Мадьяр озвучил условия, которые фактически дублируют перечень из 11 требований правительства Виктора Орбана. Ключевые претензии касаются расширения прав венгерского меньшинства в Украине и обеспечения беспрепятственного доступа к образованию на венгерском языке.

Несмотря на то, что Евросоюз пытается убедить Мадьяра поддержать открытие переговоров с Украиной, будущий венгерский лидер сохраняет жесткую позицию. Хотя саму встречу с Коштой он назвал "конструктивной", ее атмосфера была значительно более напряженной, чем во время его предыдущих переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По мнению источников Bloomberg, такая риторика Петера Мадьяра стала неприятным сюрпризом для чиновников в Киеве и Брюсселе. В дипломатических кругах надеялись, что смена власти в Венгрии и уход Виктора Орбана разблокируют процесс евроинтеграции Украины и придадут импульс официальному старту переговоров о членстве.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

В то же время в Брюсселе отмечают, что Украина уже выполнила предварительные условия для запуска первого этапа переговоров о вступлении в ЕС, а официальный старт этого процесса может состояться в ближайшие недели.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, считая его "абсурдным" для страны, находящейся в состоянии войны. В то же время он признал Украину жертвой агрессии.

Также, по данным Politico, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, настаивая на стандартном процессе расширения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно, но подчеркнул необходимость усиления ее интеграции в европейские институты. По его словам, процесс должен предусматривать постепенное сближение и промежуточные шаги, которые в перспективе приведут Украину к полноправному членству в Евросоюзе.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Венгрия новости Венгрии Вступление Украины в Евросоюз Петер Мадьяр
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

17:24Политика
Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

17:11Аналитика
Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

16:30Экономика
Популярное

Ещё
Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

Последние новости

17:25

"Может быть, это изменится": Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами

17:24

Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

17:17

"Сильно поссорились": Оля Фреймут наказала известного продюсера

17:15

Кого ждет месяц сюрпризов, денег и важных решений: гороскоп на май 2026Видео

17:15

Лето без комаров: как защитить двор и дом от опасных кровососов

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
17:11

Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

17:04

Что хочет сказать кошка или собака, качая головой: стоит ли переживать

16:51

Штормовое предупреждение оранжевого уровня: на Тернопольщине ожидается непогода

16:50

Как сказать "изобилие" и "безделушка" на украинском: большинство не догадывается

Реклама
16:30

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

16:22

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие переменыВидео

16:16

Кому 1 мая молиться о защите от недобрых людей: какой церковный праздник

16:12

Как "подтянуть" лицо простой прической: вечно молодая Энн Хэтэуэй раскрыла секретВидео

16:04

Исчезает с полок на глазах: украинцы массово скупают одну крупу, какие цены

15:58

Полезное и вкусное, как мед: как приготовить варенье из одуванчиков - рецепт

15:51

Сбудется в ближайшие дни: "гость из будущего" ошеломил своим предсказаниемВидео

15:48

Львовщину разогреет до +16: когда придет настоящее потепление

15:09

Сильные заморозки атакуют Полтавщину: когда температура упадет до -6°С

15:02

"Боеголовки нацелены на них": Медведев пригрозил США ядерным оружием

14:57

Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

Реклама
14:45

Пожелтевшие подоконники станут белоснежными: поможет дешевое аптечное средство

14:36

С ними не шутят: четыре даты рождения с "неприкасаемой" аурой

14:31

"Путин еще не решил": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о перемирии

14:29

СБУ повторно поразила НПЗ в Перми: взорвался резервуар, объявлена ​​эвакуация

14:22

"Недоработал как мужчина": известный актер дважды развелся с женой

14:15

Что нельзя одалживать в праздник 1 мая: приметы и запреты

14:04

Для Украины готовят альтернативу ускоренному вступлению в ЕС - что выяснили СМИ

13:53

Водителей призвали соблюдать правило 3% при замене колес – в чем причинаВидео

13:49

Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года: лучшие даты для шикарного урожая

13:36

Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

13:31

Самый высокий человек в мире поразил признанием: скрывал долгие годы

13:15

Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

13:10

Позволит ли Верховный суд ликвидировать стратегическое предприятие из-за несуществующего долга

13:05

Популярная ведущая попала в курьез с Ириной Билык: "Немножечко перепутали"

13:03

В Украине внезапно взлетели цены на базовый продукт — что подорожало на 40%

12:57

Гора самых вкусных ватрушек за 20 минут: простой рецепт без замеса теста

12:57

РФ готовится к новому наступлению, оккупантов перебрасывают с разных направлений — офицер

12:30

Серия REDMI Note 15: что показали официальные испытания на прочность и защиту от воды новости компании

12:27

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожаяВидео

12:18

Ученые прочитали древнюю рукопись Библии, уничтоженную монахами: что нашли

Реклама
12:09

Отношение к "Шахедам" меняется: в ВС раскрыли новую тактику борьбы с дронами

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

12:06

Украинцев предупредили об опасном продукте, который могут продавать в магазинах

12:02

Украл 6 миллионов: псевдоработник СБУ обманул народную артистку

11:41

Будет перемирие или нет: Зеленский сделал заявление о режиме тишины 9 мая

11:29

Российские катера уничтожены прямо у Керченского моста: ночная операция ВМС ВСУВидео

11:28

Тараса Цимбалюка ударили по лицу: что случилосьВидео

11:25

Когда сажать картошку в мае 2026: точные датыВидео

11:18

Почему желтеют листья у томатов: главная причина, о которой забывают огородники

11:12

Солнечные панели "за копейки": семья почти не платит за электричество

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять