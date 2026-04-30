Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

Кратко:
- Мадьяр требует расширения прав венгерского меньшинства в обмен на переговоры о вступлении Украины в ЕС
- Его требования повторяют 11 пунктов, которые ранее продвигало правительство Виктора Орбана
- Основные требования — образование на венгерском языке и защита прав меньшинства
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выдвинул условие для поддержки начала официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он требует расширения прав венгерского меньшинства в Украине. Об этом пишет Bloomberg.
По данным источников издания, во время встречи в Брюсселе с президентом Евросовета Антонио Коштой Мадьяр озвучил условия, которые фактически дублируют перечень из 11 требований правительства Виктора Орбана. Ключевые претензии касаются расширения прав венгерского меньшинства в Украине и обеспечения беспрепятственного доступа к образованию на венгерском языке.
Несмотря на то, что Евросоюз пытается убедить Мадьяра поддержать открытие переговоров с Украиной, будущий венгерский лидер сохраняет жесткую позицию. Хотя саму встречу с Коштой он назвал "конструктивной", ее атмосфера была значительно более напряженной, чем во время его предыдущих переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По мнению источников Bloomberg, такая риторика Петера Мадьяра стала неприятным сюрпризом для чиновников в Киеве и Брюсселе. В дипломатических кругах надеялись, что смена власти в Венгрии и уход Виктора Орбана разблокируют процесс евроинтеграции Украины и придадут импульс официальному старту переговоров о членстве.
В то же время в Брюсселе отмечают, что Украина уже выполнила предварительные условия для запуска первого этапа переговоров о вступлении в ЕС, а официальный старт этого процесса может состояться в ближайшие недели.
Как сообщал Главред, ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, считая его "абсурдным" для страны, находящейся в состоянии войны. В то же время он признал Украину жертвой агрессии.
Также, по данным Politico, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, настаивая на стандартном процессе расширения.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно, но подчеркнул необходимость усиления ее интеграции в европейские институты. По его словам, процесс должен предусматривать постепенное сближение и промежуточные шаги, которые в перспективе приведут Украину к полноправному членству в Евросоюзе.
Об источнике: Bloomberg
Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред