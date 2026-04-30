Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

Несмотря на то, что Евросоюз пытается убедить Мадьяра поддержать начало переговоров с Украиной, будущий лидер Венгрии сохраняет жесткую позицию.

https://glavred.info/politics/madyar-vystavil-ukraine-trebovaniya-chtoby-razblokirovat-vstuplenie-v-es-bloomberg-10760921.html Ссылка скопирована

Мадьяр требует уступок от Киева в обмен на переговоры о членстве в ЕС

Кратко:

Мадьяр требует расширения прав венгерского меньшинства в обмен на переговоры о вступлении Украины в ЕС

Его требования повторяют 11 пунктов, которые ранее продвигало правительство Виктора Орбана

Основные требования — образование на венгерском языке и защита прав меньшинства

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выдвинул условие для поддержки начала официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он требует расширения прав венгерского меньшинства в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников издания, во время встречи в Брюсселе с президентом Евросовета Антонио Коштой Мадьяр озвучил условия, которые фактически дублируют перечень из 11 требований правительства Виктора Орбана. Ключевые претензии касаются расширения прав венгерского меньшинства в Украине и обеспечения беспрепятственного доступа к образованию на венгерском языке.

видео дня

Несмотря на то, что Евросоюз пытается убедить Мадьяра поддержать открытие переговоров с Украиной, будущий венгерский лидер сохраняет жесткую позицию. Хотя саму встречу с Коштой он назвал "конструктивной", ее атмосфера была значительно более напряженной, чем во время его предыдущих переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По мнению источников Bloomberg, такая риторика Петера Мадьяра стала неприятным сюрпризом для чиновников в Киеве и Брюсселе. В дипломатических кругах надеялись, что смена власти в Венгрии и уход Виктора Орбана разблокируют процесс евроинтеграции Украины и придадут импульс официальному старту переговоров о членстве.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

В то же время в Брюсселе отмечают, что Украина уже выполнила предварительные условия для запуска первого этапа переговоров о вступлении в ЕС, а официальный старт этого процесса может состояться в ближайшие недели.

Как сообщал Главред, ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, считая его "абсурдным" для страны, находящейся в состоянии войны. В то же время он признал Украину жертвой агрессии.

Также, по данным Politico, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, настаивая на стандартном процессе расширения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно, но подчеркнул необходимость усиления ее интеграции в европейские институты. По его словам, процесс должен предусматривать постепенное сближение и промежуточные шаги, которые в перспективе приведут Украину к полноправному членству в Евросоюзе.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред