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Чеснок желтеет и гниет после дождей: как спасти урожай в июне

Марина Иваненко
14 июня 2026, 18:06
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Чтобы получить крупные головки чеснока, важно правильно обрезать стрелки, внести необходимые удобрения и своевременно защитить растения от болезней и гнили.
Уход за чесноком в июне
Уход за чесноком в июне / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете

  • Когда и как правильно удалять стрелки у чеснока
  • Какие удобрения нужны растению в июне
  • Как спасти чеснок от гнили после дождей

Июнь — решающий месяц для озимого чеснока, ведь сезон его выращивания подходит к концу. Именно сейчас формируется будущий урожай и определяется, будут ли головки крупными и крепкими или останутся мелкими и уязвимыми к болезням.

видео дня

Чтобы получить хороший урожай, огородникам стоит вовремя удалить стрелки, правильно подкормить грядки и позаботиться о защите растений от заболеваний после дождей. Главред расскажет подробнее.

Как правильно удалять стрелки

На YouTube-канале "Моя Дача, Сад, Огород и Все Вокруг Них" отмечают, что стрелки забирают у растения много питательных веществ. Именно поэтому их рекомендуют удалять, чтобы чеснок направлял силы на формирование головки.

Впрочем, делать это нужно вовремя. Не стоит срезать стрелки, пока они остаются полностью прямыми. Лучше дождаться момента, когда они начнут закручиваться. Также не рекомендуется выдергивать их руками.

Не выдергиваем! Потому что если вы выдернете, вы создадите доступ влаги внутрь растения, а это приведет к гниению. Мы просто аккуратно срезаем ее. Этот срез будет направлен вниз, он подсохнет, и все будет нормально.

После аккуратного срезания место повреждения быстро подсыхает, что уменьшает риск попадания инфекций. В то же время головка начинает активнее набирать массу.

Чем подкормить чеснок в июне

В июне озимому чесноку уже не нужны азотные удобрения. Навоз, перегной или куриный помет могут стимулировать рост листьев вместо формирования головок.

В этот период растение больше всего нуждается в калии и фосфоре. Именно они способствуют перемещению питательных веществ из листьев в подземную часть растения.

Для подкормки рекомендуют использовать:

  • монофосфат калия;
  • сульфат калия.

Для приготовления раствора обычно берут 20–25 граммов удобрения на 10 литров воды.

Поливать нужно непосредственно под корень. По словам эксперта, корневая подкормка более эффективна, чем опрыскивание листьев. Если растения хорошо развиты и имеют мощную листву, подкормку можно повторить дважды.

Видео о том, как ухаживать за чесноком в июне, можно посмотреть здесь:

Что делать, если чеснок начал гнить

Из-за продолжительных дождей и повышенной влажности листья чеснока могут желтеть, а на дне иногда появляются признаки гнили.

В такой ситуации обработка листьев часто уже не дает желаемого результата. Основное внимание следует уделить корневой системе.

Для борьбы с заболеваниями огородники применяют фунгицидные препараты. В зависимости от ситуации используют "Магникур Энерджи", "Сальто" или "Юниформ".

В то же время перед применением любых средств защиты растений стоит внимательно ознакомиться с инструкцией производителя и соблюдать рекомендованные нормы и сроки ожидания.

По словам эксперта, у большинства таких препаратов срок ожидания составляет от 20 до 30 дней. Поскольку массовый сбор озимого чеснока обычно начинается в июле, при условии соблюдения инструкции урожай останется безопасным для потребления.

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и все вокруг них"

YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и все вокруг них" — это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.

Контент ориентирован как на новичков, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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