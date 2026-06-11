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Почему сладкий перец получается мелким: подкормка кустов в июне

Марина Иваненко
11 июня 2026, 20:28
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В июне перец особенно нуждается в калии и других питательных веществах. Какие натуральные подкормки укрепят кусты и повысят урожайность?
Чем подкормить перец в июне
Чем подкормить перец в июне / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Чем подкормить перец в июне для большого урожая
  • Какие подкормки способствуют росту кустов и формированию завязи

Чтобы сладкий перец вырос крупным, толстостенным и мясистым, обычного полива водой будет недостаточно. Этот овощ относится к очень прихотливым и "прожорливым" культурам, которые остро реагируют на бедную почву. Если растению не хватает питательных веществ, кусты останавливаются в росте, начинают массово сбрасывать цветы и уже сформировавшуюся завязь, а сами перцы вырастают мелкими и сухими. Чем помочь перцам в июне, расскажет Главред.

Как пишет издание ТСН, покупать дорогую магазинную химию не обязательно. Опытные огородники уже давно используют безопасные и эффективные подкормки, которые можно легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Такие натуральные растворы укрепляют корневую систему, помогают растению пережить летнюю жару или резкие перепады температур и гарантируют щедрый урожай.

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Древесная зола — для сладких и мясистых перцев

Обычную древесную золу агрономы считают лучшим натуральным удобрением для перца, ведь это настоящая сокровищница калия, кальция и магния. Эти элементы необходимы кустам в период, когда они начинают активно цвести и формировать плоды, ведь именно благодаря калию перцы вырастают крупными, приобретают правильную форму и становятся сладкими на вкус. Для приготовления удобрения нужно растворить стакан просеянной золы в 10 литрах воды, настоять сутки и полить кусты под корень.

Видео о том, чем подкормить перец в июне, можно посмотреть здесь:

Зеленый настой из крапивы — для быстрого роста кустов

Крапива — это не просто сорняк, а одно из самых ценных зеленых удобрений для огорода, поскольку она содержит большое количество азота, железа и калия, которые находятся в легко усваиваемой форме. Такую подкормку лучше всего применять в начале лета, когда кустам перца нужно быстро нарастить крепкую листву и подготовиться к массовому цветению. Подкормку делают из измельченной крапивы, которую настаивают в воде 7–10 дней, а перед поливом разводят чистой водой в пропорции 1:10.

Дрожжевой раствор — чтобы заставить корни работать на полную

Обычные хлебопекарные дрожжи творят на грядках настоящие чудеса, ведь полезные грибки в их составе улучшают структуру почвы и активизируют работу почвенных бактерий. После такого полива корневая система перца начинает активно развиваться, кусты лучше впитывают все питательные вещества из земли и становятся более устойчивыми к болезням и непогоде.

Рецепт приготовления: чтобы заставить корни работать активнее, растворите 10 граммов сухих дрожжей и две столовые ложки сахара в 10 литрах теплой воды, выдержите несколько часов и полейте перец под корень.

Что любит и чего не любит перец
Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Настой из банановой кожуры — для сочности и крепкого иммунитета

Банановая кожура — это еще один замечательный и бесплатный источник калия, который стимулирует активное образование плодов на кустах. Калий помогает перцу лучше удерживать влагу, делает его стенки толстыми и сочными, а также значительно улучшает лежкость собранного урожая и укрепляет иммунитет растения против гнили. Залейте кожуру от 2–3 бананов тремя литрами воды, настаивайте несколько дней и используйте готовый раствор для полива.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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