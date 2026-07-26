Лучше сразу выбросить: какие банки категорически не подходят для консервирования

Использование ненадежной тары может привести к порче всей партии заготовок.

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Какие банки категорически не подходят для консервирования / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какие банки категорически не подходят для консервирования

Как проверить банки перед консервированием

В сезон консервирования многие хозяйки уделяют наибольшее внимание качеству овощей, фруктов и рецептам, но не менее важную роль играет состояние самих банок и крышек. Даже идеально приготовленные домашние заготовки могут быстро испортиться, если использовать непригодную тару.

Главред расскажет, какие банки нельзя использовать для консервирования.

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Какие банки не подходят для консервирования

Перед использованием банку нужно тщательно осмотреть со всех сторон. В первую очередь следует обратить внимание на состояние стекла, пишет Oboz.ua. Любые трещины, сколы или царапины на банке - это сигнал отказаться от её использования. Даже небольшая трещина способна нарушить герметичность, и продукты быстро испортятся.

Тонкие и нестандартные банки

Банки из тонкого стекла или необычной формы не предназначены для многократного нагрева. Они часто трескаются во время пастеризации. Кроме того, нестандартная форма затрудняет плотное закрытие крышки, что снижает надежность хранения.

Тара с остаточным запахом

Если банка ранее использовалась для солений или рыбы, даже после тщательной мойки она может сохранять запах. В такой таре варенье или компот могут приобрести посторонний привкус. Для сладких заготовок следует брать только чистые банки без запахов.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Старые или деформированные крышки

Крышка - ключевой элемент в процессе консервирования. Она обеспечивает герметичность и защищает продукты от контакта с воздухом. Если крышка уже использовалась несколько раз или была открыта ножом, её края деформируются, и она не сможет плотно закрыть банку. Рекомендуем ежегодно покупать новые крышки, которые точно подходят к вашим банкам.

Смотрите видео о том, как простерилизовать банки за 15 секунд:

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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