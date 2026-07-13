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Даже толстый слой нагара легко отойдет без трения: как очистить пригоревшую кастрюлю.

Инна Ковенько
13 июля 2026, 14:54
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Даже сильный нагар можно удалить без агрессивной очистки.
Даже толстый слой нагара легко отойдет без трения: как очистить пригоревшую кастрюлю.
Как отмыть пригоревшую кастрюлю, не повредив поверхность / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как очистить кастрюлю от застарелого нагара
  • Что сделать, чтобы еда не пригорала к кастрюле

Пригоревшие кастрюли - знакомая проблема для многих. Но отмыть их можно без металлических щеток и изнурительного оттирания.

Главред расскажет о методе, благодаря которому можно легко очистить кастрюлю без риска поцарапать посуду.

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Как отмыть кастрюлю от нагара

Самый эффективный способ - дать остаткам пищи размокнуть, пишет Southern Living. Для этого налейте в кастрюлю горячую воду, добавьте несколько капель средства для мытья посуды и оставьте на несколько часов. Если загрязнение старое или толстое, стоит довести воду до кипения и подержать на слабом огне 10–15 минут. После остывания оставьте кастрюлю размачиваться на ночь. Утром нагар легко удаляется мягкой губкой.

Если после замачивания остатки всё ещё не отходят, поможет пищевая сода. Добавьте 1–2 столовые ложки в воду, прокипятите ещё 10–15 минут и оставьте остывать. Такой раствор хорошо размягчает даже застарелые загрязнения, особенно на нержавеющих или эмалированных кастрюлях.

Не стоит сразу прибегать к металлическим щеткам или острым предметам. Они могут поцарапать поверхность, особенно если кастрюля имеет антипригарное покрытие или эмаль. Лучше повторить процедуру несколько раз, чем повредить посуду.

Как предотвратить пригорание пищи

Чтобы не приходилось регулярно бороться с нагаром, придерживайтесь нескольких правил. Используйте кастрюли с толстым дном, ведь они равномерно распределяют тепло. Не ставьте их сразу на сильный огонь, лучше прогревать постепенно. После закипания уменьшайте температуру, ведь большинство блюд не требуют интенсивного кипения.

Как отмыть противень от нагара инфографика
Как отмыть противень от нагара / Инфографика: Главред

Густые блюда, такие как каши или соусы, рекомендуем регулярно помешивать. Не оставляйте кастрюлю без присмотра, особенно когда готовите что-то густое. Также подбирайте конфорку соответствующего размера, чтобы дно нагревалось равномерно.

Смотрите видео о том, как очистить кастрюлю от нагара:

@chefdesired Пригорел рис на дне кастрюли? Нет проблем! Вот как удалить пригоревшую пищу, особенно рис джоллоф, из чугунной кастрюли (простой кухонный лайфхак). Пригоревший рис ещё никогда не удалялся так легко с помощью этого простого кулинарного лайфхака #castiron#cleaningtips#kitchenhacks#nigeriansindiaspora#burntrice♬ оригинальный звук - chefdesired

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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