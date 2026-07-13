Пенсии перепишут по новой формуле: для кого выплаты могут вырасти почти вдвое

Новая пенсионная реформа 2026 года: как начисление выплат разделят на базовую и страховую части.

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Пенсионная реформа-2026 - кому повысят выплаты до 11 тысяч / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Как будут распределяться пенсии по новой формуле и как будет работать система баллов

Кто выиграет от реформы, а кто рискует остаться с минимумом

Какими могут быть новые правила выхода на пенсию

Правительство готовит масштабную перестройку пенсионной системы, которая изменит сам принцип начисления выплат. Вместо устаревших формул предлагается ввести разделение пенсии на базовую и страховую части с системой баллов.

Главред выяснил, что изменится в пенсионной системе Украины в 2026 году.

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Какие изменения ждут пенсионную систему Украины в 2026 году

Пенсионный фонд совместно с Минсоцполитики разрабатывает обновление, призванное сделать начисление выплат проще и понятнее для граждан. Речь идет не только о самих суммах, но и о механизмах подачи заявлений, учете страхового стажа и работе с периодами занятости, которые ранее не попадали в реестры. О ходе подготовки законопроекта на часе вопросов к правительству рассказал министр социальной политики Украины Денис Улютин.

"Пенсионная реформа - это не просто цифры, которые будет получать пенсионер, а вопрос о том, сможет ли система обеспечить выплаты в будущем", - пояснял он.

По словам главы ведомства, параллельно с подготовкой документа ведутся финансовые расчеты на среднесрочную перспективу - примерно на 15 лет вперед, с учетом демографической ситуации и состояния экономики. В этой работе задействованы Минфин и международные партнеры Украины, а внесение готового проекта в Верховную Раду зависит от завершения этих расчетов. Отдельное внимание в будущем документе будет уделено гражданам со смешанным стажем или опытом работы за рубежом.

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Как будут распределять пенсию по новой формуле и как будет работать система баллов

Подготовка финансовых расчетов тесно связана с другим вопросом - по какому принципу будут рассчитываться выплаты после принятия закона. О деталях новой модели рассказал ТСН глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский.

По его словам, главная цель реформы - демонтировать нынешнюю запутанную и несправедливую модель и устранить ситуацию, когда люди с одинаковым стажем и зарплатой, но разным годом выхода на пенсию, получают кардинально разные суммы из-за устаревших коэффициентов.

"Балльная система задумана как психологический и финансовый стимул, государство делает расчет наглядным. Каждый месяц официальной работы с зарплатой на уровне средней по стране дает 10 баллов, вдвое более высокая зарплата - 20 баллов, а минималка - всего 3,5 балла", - пояснил механику новой модели экономист.

Ежегодно Кабмин будет утверждать финансовую стоимость одного балла, и накопленная за жизнь сумма будет умножаться на эту стоимость, что позволит привести старые пенсии в соответствие с современным уровнем доходов. Целевой ориентир властей - коэффициент замещения заработка пенсией на уровне 40% вместо нынешних критических 20–25%. При этом правительство планирует провести аналогичный ретроспективный перерасчет и для нынешних пенсионеров, пересчитав их стаж в баллы.

"Работник в личном кабинете ПФУ будет чётко видеть: согласился на зарплату в конверте и минималку - получил 3,5 балла в месяц и в итоге мизерный прирост к базовой пенсии. Работаешь "в белую" - получаешь 10–20 баллов и каждый месяц капитализируешь их на старость", - отметил Забловский.

Какие документы нужно подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Кто выиграет от реформы, а кто рискует остаться с минимумом

Опираясь на предложенную модель, Андрей Забловский разделил будущих получателей выплат на три условные группы в зависимости от эффекта реформы:

"Минимальщики": Нынешние получатели самых маленьких выплат (3406–3458 грн) ощутят наибольшее относительное повышение. Благодаря реформе они подтянутся до уровня гарантированной базовой пенсии. Правда, вокруг её размера продолжается спор: правительство в концепции предложило зафиксировать 6000 грн для полного стажа, тогда как в Верховной Раде настаивают на привязке к фактическому прожиточному минимуму, который приближается к 7300 грн.

Нынешние получатели самых маленьких выплат (3406–3458 грн) ощутят наибольшее относительное повышение. Благодаря реформе они подтянутся до уровня гарантированной базовой пенсии. Правда, вокруг её размера продолжается спор: правительство в концепции предложило зафиксировать 6000 грн для полного стажа, тогда как в Верховной Раде настаивают на привязке к фактическому прожиточному минимуму, который приближается к 7300 грн. "Средний класс": граждане с длительным страховым стажем и "белой" зарплатой. После перерасчета и добавления страховой части за баллы они смогут получать ориентировочно от 9,5 до 11 тысяч гривен.

граждане с длительным страховым стажем и "белой" зарплатой. После перерасчета и добавления страховой части за баллы они смогут получать ориентировочно от 9,5 до 11 тысяч гривен. "Пенсионная элита": Получатели максимальных пенсий лишатся автоматического дальнейшего роста, поскольку верхний предел уплаты ЕСВ не позволит начислять дополнительные баллы сверх установленной планки.

В то же время экономист предупредил, что новая концепция вообще не решает проблемы миллионов индивидуальных предпринимателей, самозанятых и работников теневого сектора.

"Большинство физических лиц-предпринимателей законно уплачивают минимальный ЕСВ, а потому будут автоматически накапливать минимальное количество баллов - те самые 3,5 в месяц. В перспективе эти люди смогут рассчитывать в основном только на гарантированную базовую государственную выплату (6000–7300 грн), тогда как существенной страховой надбавки у них не будет", - подчеркнул эксперт.

Столь же скептически Забловский оценил и планы запустить накопительный уровень в 2026–2027 годах, назвав это утопией в условиях инфляции и отсутствия развитого фондового рынка.

"Запуск накопительного пенсионного уровня откладывается в Украине с 2000 года, и, очевидно, снова останется нормой „на бумаге", как минимум, до полного завершения военного положения", - подытожил Забловский.

Какую систему пенсионных баллов предлагают ввести в Украине

Дискуссия вокруг конкретных сумм опирается на более широкую концепцию, детали которой описало издание "На пенсии". Согласно этому подходу, действующий механизм расчета создает неравенство между людьми, выходившими на пенсию в разные годы, ведь учитывается средняя зарплата лишь за три года до выхода на пенсию, а ежегодная индексация компенсирует разницу лишь частично.

Поэтому немало пенсионеров с полным страховым стажем сегодня получают менее 5 тысяч гривен ежемесячно, хотя работали не меньше тех, кто вышел на пенсию позже и получает более высокие выплаты.

Концепция предлагает гарантированную базовую часть для всех, кто достиг пенсионного возраста и имеет необходимый стаж, и отдельную страховую часть на основе накопленных баллов. Один из вариантов предусматривает фиксацию базовой пенсии на уровне 6 тысяч гривен, хотя окончательное решение относительно суммы еще не принято.

Авторы материала приводят пример человека с 35-летним страховым стажем и зарплатой на уровне средней по стране: если сейчас его выплата составляет примерно 3,8 тысячи гривен, то после перерасчета по новой модели сумма могла бы превысить 8 тысяч гривен. В то же время размер страховой части будет зависеть от ежегодной стоимости пенсионного балла и коэффициента бюджетной состоятельности - если в казне не хватит средств, стоимость балла могут уменьшить.

Почему в Украине хотят унифицировать пенсионный возраст для всех категорий граждан - каковы могут быть новые правила выхода на пенсию

Пока одни чиновники занимаются формулой расчета сумм, другие сосредоточились на самих правилах выхода на пенсию. О необходимости единых стандартов для всех профессий заявляла председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

По её словам, требования к страховому стажу постепенно растут, и уже в 2028 году при отсутствии 35 лет стажа оформить выплаты в 60 лет будет невозможно - придётся ждать до 63 лет. При стаже от 25 до 35 лет назначение произойдет с 63-летнего возраста, а при стаже от 15 до 25 лет порог повышается до 65 лет. Эта логика распространяется на большинство граждан, но не на получателей специальных пенсий - ежемесячного пожизненного денежного обеспечения.

"В таких случаях пенсия назначается после достижения определенного стажа службы, что фактически приводит к появлению чрезвычайно молодых пенсионеров", - подчеркнула председатель Комитета.

Третьякова объясняла, что выслуга лет рассчитывается по льготным коэффициентам, когда один год службы засчитывается как два или три года стажа, - это создает почву для злоупотреблений и неравенства между категориями граждан.

"Выслуга лет не тождественна страховому стажу, поскольку в отдельных случаях она рассчитывается по льготным коэффициентам. В частности, один год службы может засчитываться как два или даже три года стажа. Такая практика создает возможности для злоупотреблений и приводит к неравенству в пенсионном обеспечении между различными категориями граждан", - отмечала председатель Комитета.

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Хватит ли денег в бюджете на реализацию пенсионной реформы

Несмотря на масштабность задуманных изменений, главным барьером остается вопрос финансирования. Об отсутствии экономической основы для обновленной модели в интервью "Новости.LIVE" заявил экономист и финансист Сергей Фурса.

Он призвал граждан не надеяться на быстрый и существенный рост выплат, напомнив, за чей счет фактически поддерживается солидарная система в условиях войны.

"Сейчас пенсию нам платят налогоплательщики Европейского Союза. Можем ли мы прийти к ним и сказать: "Дайте больше денег"? Вряд ли. Во-вторых, даже если мы вернемся к нормальной жизни, экономика Украины все равно не будет генерировать больше денег", - констатировал Фурса.

Финансист отметил, что достойный уровень жизни пожилых людей сдерживают не только последствия полномасштабного вторжения, но и хроническая тенизация бизнеса и критически низкая налоговая нагрузка на ВВП. Без перевода рынка труда на легальные рельсы, по его оценке, любые попытки модернизировать пенсионную систему останутся лишь декларациями на бумаге.

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О персоне: Денис Улютин Денис Валерьевич Улютин (род. 18 апреля 1982) - украинский государственный служащий. С 2025 года - министр социальной политики, семьи и единства Украины. Ранее, с 2020 по 2025 год, был первым заместителем министра финансов Украины, пишет Википедия. Начинал свою карьеру с должности главного государственного налогового инспектора Государственной налоговой администрации Украины. С марта 2010 года по апрель 2016 года работал в Аппарате Премьер-министра Украины. С апреля 2016 года по июнь 2018 года был руководителем Патронатной службы Министра финансов Украины. Имеет Благодарность Министерства финансов Украины от 16 июня 2017 года. С апреля 2019 года занимал должность заместителя Государственного секретаря Секретариата Кабинета Министров Украины. С 2020 по 2025 год занимал должность первого заместителя министра финансов Украины. 17 июля 2025 года был назначен министром социальной политики, семьи и единства Украины в правительстве Юлии Свириденко.

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