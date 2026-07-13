Цены взлетели на 23% всего за неделю: в Украине резко дорожает популярная ягода

Кратко:
- В Украине резко выросли цены на клубнику
- Причина - завершение сезона и высокий спрос
- Ягоду продают по 100–180 грн за килограмм
В Украине клубника начала стремительно дорожать. Основной причиной роста цен являются нестабильные и ограниченные поставки этой ягоды, что связано с завершением сезона в большинстве регионов Украины. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что всего за неделю эта ягода подорожала в среднем на 23%. В настоящее время местные хозяйства отгружают клубнику по цене 100–180 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.
"Причин для роста цен на клубнику сразу несколько. Прежде всего, предложение этой ягоды на рынке стремительно сокращается, поскольку многие садоводческие хозяйства завершают сезон реализации. В то же время спрос остается высоким, что также стимулирует рост цен в этом сегменте", - отмечают аналитики.
Кроме того, несмотря на подорожание, стоимость клубники все же в среднем на 17% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
Какой фрукт в Украине подешевеет
Руководитель компании-экспортера USPA Fruit Владимир Гуржий заявлял, что в Украине в этом году прогнозируют рост урожая яблок, несмотря на весенние заморозки.
По его словам, объемы производства могут превысить прошлогодние показатели, что повлияет на уровень цен.
"На данный момент я оцениваю новый сезон исключительно позитивно. Сегодня все указывает на то, что урожай будет хорошим. Он должен быть больше, чем в прошлом году", - подчеркнул он.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечал, что стоимость хлеба в Украине традиционно растет каждый месяц, поэтому за лето он может подорожать на 5–6%.
Ведущая научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копитец заявила, что в июле 2026 года розничные цены на основные виды мяса - говядину, свинину, курицу - не изменятся и останутся на нынешнем уровне.
В то же время в Украине будут дорожать молочные продукты. В частности, цены на молоко, сметану и сливочное масло могут вырасти уже в июле.
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Об источнике: EastFruit
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