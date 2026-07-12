Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Браслет за 83 тысячи в два года: жена Усика показала младшую дочку

Алена Кюпели
12 июля 2026, 16:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Жена популярного спортсмена поделилась фото с младшей дочкой.
Дети Александра Усика
Жена Усика поделилась летними фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Кратко:

  • Как выглядит дочка Усиков
  • Что она надела

Жена украинского боксера Александра Усика поделилась нежным фото со своей маленькой дочкой Машей.

Соответствующим фото жена спортсмена поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня
Жена Усика показала младшую дочку
Жена Усика показала младшую дочку / Фото Instagram/usyk_kate1505

На фото - серьезная молодая леди позирует в стильной панамке, а также с дорогим украшением на руке. Так, девочке надели браслет от бренда Van Cleef, стоимостью 1640 евро (83 450 грн).

Жена Усика показала младшую дочку
Жена Усика показала младшую дочку / Фото Instagram/usyk_kate1505
Жена Усика показала младшую дочку
Жена Усика показала младшую дочку / Фото vancleefarpels.com
Жена Усика показала младшую дочку
Жена Усика показала младшую дочку / Фото Instagram/usyk_kate1505
Жена Усика показала младшую дочку
Жена Усика показала младшую дочку / Фото Instagram/usyk_kate1505

Отметим, у Екатерины и Александра Усиков есть еще трое старших детей: дочь Елизавета и сыновья Михаил и Кирилл.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, рассыпалась в благодарности к россиянам.

Ранее также российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решил рассказать о своих детях, когда стало понятно, что он поставил крест на своей дочери.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Александр Усик новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В "Укроборонпроме" уволили руководителей после взрывов в Вишневом - детали

В "Укроборонпроме" уволили руководителей после взрывов в Вишневом - детали

17:54Украина
Процессы запущены: аналитик раскрыл, как будут убирать Путина

Процессы запущены: аналитик раскрыл, как будут убирать Путина

17:30Политика
Путин может открыть новый фронт: нардеп назвал возможное направление

Путин может открыть новый фронт: нардеп назвал возможное направление

15:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

У популярного российского певца отказали ноги

У популярного российского певца отказали ноги

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с помидорами за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с помидорами за 51 с

"Не хотим его видеть": Навроцкий сделал скандальное заявление в отношении Украины

"Не хотим его видеть": Навроцкий сделал скандальное заявление в отношении Украины

Последние новости

17:54

В "Укроборонпроме" уволили руководителей после взрывов в Вишневом - детали

17:43

Терехов вышел за рамки регионального политика и может претендовать на пост премьера, — считает эксперт

17:35

Как правильно прощаться на украинском языке: слово "пока" лучше забыть

17:30

Процессы запущены: аналитик раскрыл, как будут убирать Путина

17:23

Слизни будут обходить грядки десятой дорогой: копеечный способ спасет урожайВидео

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
17:16

Нет денег: стала известная неприглядная правда про принца Гарри

16:43

Браслет за 83 тысячи в два года: жена Усика показала младшую дочку

16:34

Почему сливочное масло уже не такое желтое, как в СССР: причина удивит

16:28

Звезда фильмов "Полицейская академия" и "Голый пистолет" умер в хосписе

Реклама
16:25

Удары вглубь РФ впечатлили Трампа: WSJ о резком изменении отношения к Украине

16:02

Идеально подходит для всего: чудо-маринад "1-2-3", который спасет заготовки

15:53

Путин может открыть новый фронт: нардеп назвал возможное направление

15:20

Последний шанс Путина: Кремль готовит удар по Европе – Independent

15:09

Жизнь станет намного лучше: для кого 13 июля начнётся удачная полоса в жизни

15:05

Деньги сами идут к ним: пять знаков зодиака чаще других становятся богатыми

15:01

Пол будет пахнуть свежестью гораздо дольше: что нужно добавить в воду для мытья

14:48

Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

14:40

В Украине готовится отставка премьера и перезапуск кабмина: Зеленский раскрыл подробности

14:13

Поздравления с днём рождения подруге — красивые слова и забавные картинки

14:11

РФ будет атаковать все, что сможет: "Флеш" объявил о новой фазе войны и угрозах

Реклама
13:53

Зачем ставить кофейную гущу с содой в холодильник: незаменимый лайфхак

13:47

"Идут малыми группами": оккупанты усилили давление на Лиманском направлении

13:42

Китайский гороскоп на завтра, 13 июля: Тиграм - уступки, Петухам - накал страстей

13:27

РФ готовит новую угрозу: Флэш объяснил, почему над Украиной стало меньше Шахедов

13:00

В Австралии миллионы кроликов, но их не едят: основные причины табу

12:58

В Украину возвращается комфортное тепло: какой будет погода в начале недели

12:56

Открытые или закрытые окна: что действительно поможет сохранить прохладу в домеВидео

12:54

Клиентка ПриватБанка лишилась 10 тысяч гривен: женщина во всем винит банк

12:16

Умер Линдси Грэм: что сенатор говорил о войне в Украине, Путине

12:14

ВСУ разгромили танкеры, паромы и НПЗ: раскрыты последствия ударов по РФ

12:04

Погода на вторую половину лета — приметы 13 июля, которые обязательно сбудутся

12:02

Какой церковный праздник в Украине 13 июля: как правильно отметить

11:47

Доллар достигнет психологической отметки: каким будет курс валют с понедельника

11:08

Финансовый гороскоп на 13–19 июля: Львам — терпение, Девам — баланс расходов

10:56

В Украину вернется жара до +35 градусов: когда закончатся дожди и грозы

10:52

ПВО Украины пропускает 92% баллистики: СМИ назвали главную уязвимость Киева

10:30

Любовный гороскоп на 13–19 июля: Тельцам — гармония, Львам — поддержка

09:34

Тотальный блэкаут в Крыму: взрывы гремели сразу в нескольких районах полуострова

09:27

Скончался сенатор США Линдси Грэм: реакция Украины

08:40

Оккупанты ударили "Шахедами" по Кривому Рогу: есть погибшие

Реклама
08:35

Бензина станет еще меньше: дроны атаковали стратегический НПЗ России, деталиВидео

08:10

Что на самом деле поразили дроны СБУ в России: Копытько раскрыл правдумнение

07:36

РФ атаковала Харьков "Шахедами": повреждено более 20 домов, есть пострадавшие

05:36

Гороскоп на завтра, 13 июля: Ракам — удовольствие, Львам — перемены

04:44

Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

04:16

Лучшая жена по дате рождения: психолог рассказала, кто она

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с помидорами за 51 с

03:03

Именины с 13 по 19 июля — кто будет отмечать именины на следующей неделе

01:46

Сенсационное открытие: следы жизни на Марсе могут быть совсем рядом

11 июля, суббота
23:55

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять