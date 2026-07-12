Браслет за 83 тысячи в два года: жена Усика показала младшую дочку

Кратко:
- Как выглядит дочка Усиков
- Что она надела
Жена украинского боксера Александра Усика поделилась нежным фото со своей маленькой дочкой Машей.
Соответствующим фото жена спортсмена поделилась на своей странице в Instagram.
На фото - серьезная молодая леди позирует в стильной панамке, а также с дорогим украшением на руке. Так, девочке надели браслет от бренда Van Cleef, стоимостью 1640 евро (83 450 грн).
Отметим, у Екатерины и Александра Усиков есть еще трое старших детей: дочь Елизавета и сыновья Михаил и Кирилл.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, рассыпалась в благодарности к россиянам.
Ранее также российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решил рассказать о своих детях, когда стало понятно, что он поставил крест на своей дочери.
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О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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