Жена популярного спортсмена поделилась фото с младшей дочкой.

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Жена Усика поделилась летними фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Кратко:

Как выглядит дочка Усиков

Что она надела

Жена украинского боксера Александра Усика поделилась нежным фото со своей маленькой дочкой Машей.

Соответствующим фото жена спортсмена поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

Жена Усика показала младшую дочку / Фото Instagram/usyk_kate1505

На фото - серьезная молодая леди позирует в стильной панамке, а также с дорогим украшением на руке. Так, девочке надели браслет от бренда Van Cleef, стоимостью 1640 евро (83 450 грн).

Жена Усика показала младшую дочку / Фото Instagram/usyk_kate1505

Жена Усика показала младшую дочку / Фото vancleefarpels.com

Жена Усика показала младшую дочку / Фото Instagram/usyk_kate1505

Жена Усика показала младшую дочку / Фото Instagram/usyk_kate1505

Отметим, у Екатерины и Александра Усиков есть еще трое старших детей: дочь Елизавета и сыновья Михаил и Кирилл.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, рассыпалась в благодарности к россиянам.

Ранее также российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решил рассказать о своих детях, когда стало понятно, что он поставил крест на своей дочери.

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О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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