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Именины с 13 по 19 июля - кто будет отмечать именины на следующей неделе

Марина Иваненко
12 июля 2026, 03:03
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С 13 по 19 июля свой день ангела будут отмечать обладатели популярных мужских и женских имен. Ознакомьтесь с полным списком.
День ангела
Именины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Кто будет отмечать День ангела с 13 по 19 июля
  • Какие имена почитаются по церковному календарю

Памятные даты, связанные с именем конкретного святого, христиане называют Днем ангела. Ежедневно в течение года церковь чествует нескольких святых, в честь которых люди получают свои имена во время крещения. Кто из ваших друзей и знакомых будет отмечать именины на следующей неделе, расскажет Главред.

Кто будет отмечать День ангела с 13 по 19 июля

Как сообщает PMG.ua, в этот период День ангела будут отмечать носители следующих имен:

видео дня

13 июля - Стефан, Юлиан;

14 июля - Симеон, Иван;

15 июля - Владимир, Василий;

16 июля - Валентина, Юлия;

17 июля - Марина, Маргарита;

18 июля - Эмилиан, Иван;

19 июля - Анатолий, Марта.

Довольно часто у людей с одним и тем же именем бывает несколько дней ангела в течение года. В таком случае обычно отмечают тот, который ближе всего к дню рождения человека.

Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Почему День ангела является особенным для христиан

Празднование именинов - это возрожденная традиция украинского народа. Во времена советской власти многие люди опасались выбирать имена по церковному календарю. Тогда популярными были нейтральные имена или те, которые соответствовали идеологии того времени. Чтобы сохранить семейную традицию, детей часто называли в честь старших родственников.

В конце 1980-х годов, вместе с возрождением национального самосознания, в Украине снова начали распространяться традиционные украинские имена. Например, мальчиков нередко называли Тарасами в честь Тараса Шевченко.

Сегодня украинцы всё чаще ориентируются на церковный календарь при выборе имени для ребёнка. Поэтому День ангела нередко совпадает с днём рождения или приходится на ближайшую к нему дату. Верующие относятся к этому празднику с уважением и обращаются к своему небесному покровителю с молитвами о защите и покровительстве.

Самые популярные мужские имена
Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

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Об источнике: PMG

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