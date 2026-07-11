Похолодание или аномальная жара: о чём говорят приметы 12 июля

Читайте в материале:
- Какие приметы и запреты связаны с 12 июля
- Почему в этот день особенно ценилась утренняя роса
В народном календаре 12 июля имеет особое значение. Этот день связан со многими древними традициями, наблюдениями за природой и строгими запретами, которых старались придерживаться наши предки, чтобы не навлечь на себя беду. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает УНИАН, в церковном календаре это день памяти святого Феодора Киевского. Верующие обращаются к нему с молитвами об укреплении веры, дарении благочестия и исцелении от различных недугов.
Почему роса 12 июля считалась целебной и зачем собирали травы
В народе 12 июля называют днем Великой росы. Такое название он получил из-за обильной утренней росы, покрывающей траву. Наши предки верили, что она обладает целебной силой. Утром старались обязательно пройтись по росе босиком или умыться ею. Считалось, что такой ритуал помогает:
- сохранить молодость и красоту;
- улучшить зрение;
- защититься от сглаза и болезней;
- привлечь в дом благополучие.
Также эта дата считалась лучшим временем для сбора и сушки лекарственных растений. Знахари утверждали, что именно сейчас травы набирают наибольшую силу.
Кроме того, этот день считается благоприятным для примирения, заключения честных сделок и добрых дел. Очень важно помочь тем, кто в этом нуждается, - если не материально, то хотя бы советом или добрым словом.
Народные приметы 12 июля - о чём предупреждают роса, туман и пчёлы
Наибольшее внимание в этот день уделяли природным явлениям, ведь по ним предсказывали погоду на оставшуюся часть лета, будущий урожай и даже зиму.
- Обильная роса утром - день будет солнечным, а лето останется жарким.
- Отсутствие росы - скоро пойдут дожди.
- Густой туман - к слабому урожаю.
- Громкое жужжание пчел - август будет очень жарким.
- Много грибов в лесу - тепло скоро сменится похолоданием.
- Холодная погода в течение дня - предвещает суровую и морозную зиму.
Чего нельзя делать 12 июля - какие действия могут навлечь неудачи
Чтобы не навлечь на себя неприятности, в этот день старались соблюдать несколько важных правил. Запрещалось ссориться, ругаться, завидовать и проявлять злость. Считалось, что любой негатив возвращается к человеку в тройном размере.
Отдельные запреты касались женщин. Им не рекомендовали:
- заниматься тяжелым физическим трудом или ремонтом;
- шить, вязать или вышивать;
- плакать - по приметке, слёзы в этот день предвещают печаль на весь год.
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