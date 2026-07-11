Похолодание или аномальная жара: о чём говорят приметы 12 июля

Народные приметы 12 июля позволяют предсказать, какой будет погода, урожай и зима. Также рассказываем о главных запретах этого дня.

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Приметы 12 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие приметы и запреты связаны с 12 июля

Почему в этот день особенно ценилась утренняя роса

В народном календаре 12 июля имеет особое значение. Этот день связан со многими древними традициями, наблюдениями за природой и строгими запретами, которых старались придерживаться наши предки, чтобы не навлечь на себя беду. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает УНИАН, в церковном календаре это день памяти святого Феодора Киевского. Верующие обращаются к нему с молитвами об укреплении веры, дарении благочестия и исцелении от различных недугов.

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Почему роса 12 июля считалась целебной и зачем собирали травы

В народе 12 июля называют днем Великой росы. Такое название он получил из-за обильной утренней росы, покрывающей траву. Наши предки верили, что она обладает целебной силой. Утром старались обязательно пройтись по росе босиком или умыться ею. Считалось, что такой ритуал помогает:

сохранить молодость и красоту;

улучшить зрение;

защититься от сглаза и болезней;

привлечь в дом благополучие.

Также эта дата считалась лучшим временем для сбора и сушки лекарственных растений. Знахари утверждали, что именно сейчас травы набирают наибольшую силу.

Кроме того, этот день считается благоприятным для примирения, заключения честных сделок и добрых дел. Очень важно помочь тем, кто в этом нуждается, - если не материально, то хотя бы советом или добрым словом.

Народные приметы 12 июля - о чём предупреждают роса, туман и пчёлы

Наибольшее внимание в этот день уделяли природным явлениям, ведь по ним предсказывали погоду на оставшуюся часть лета, будущий урожай и даже зиму.

Обильная роса утром - день будет солнечным, а лето останется жарким.

Отсутствие росы - скоро пойдут дожди.

Густой туман - к слабому урожаю.

Громкое жужжание пчел - август будет очень жарким.

Много грибов в лесу - тепло скоро сменится похолоданием.

Холодная погода в течение дня - предвещает суровую и морозную зиму.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Чего нельзя делать 12 июля - какие действия могут навлечь неудачи

Чтобы не навлечь на себя неприятности, в этот день старались соблюдать несколько важных правил. Запрещалось ссориться, ругаться, завидовать и проявлять злость. Считалось, что любой негатив возвращается к человеку в тройном размере.

Отдельные запреты касались женщин. Им не рекомендовали:

заниматься тяжелым физическим трудом или ремонтом;

шить, вязать или вышивать;

плакать - по приметке, слёзы в этот день предвещают печаль на весь год.

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