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Баллистику сбить не удалось, попадания были ещё до тревоги: подробности атаки РФ

Анна Косик
11 июля 2026, 11:23
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Президент рассказал об ужасающих последствиях вражеских ударов.
Удар по киеву
Украина вновь оказалась под ударом баллистики / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Что сообщил Зеленский:

  • В Украине продолжается ликвидация последствий ночного удара
  • Силы ПВО сбили ночью много вражеских целей, но не баллистические ракеты
  • Украина ожидает выполнения договоренностей союзниками, чтобы защитить людей от баллистических ракет

В Киеве в результате ночной атаки страны-агрессора России ранены 11 человек, среди них ребенок. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что ещё до объявления воздушной тревоги были попадания по гражданской инфраструктуре. В столице повреждены жилые дома, офисы, богословская семинария. На местах работают оперативные службы.

видео дня

  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 11 июля
    Последствия удара РФ по Киеву 11 июля фото: t.me/dsns_telegram

Также продолжается ликвидация последствий обстрела в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Всего Россия применила в течение этой ночи более 120 дронов и 12 ракет, из них половина - баллистические. Большинство целей нашим защитникам удалось сбить, но не баллистические ракеты.

"Мы ожидаем от партнеров выполнения обещаний относительно пакетов поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Нужно действовать максимально быстро в рамках договоренностей о лицензиях на Patriot и совместном европейском проекте по противоракетной обороне. Сейчас задача номер один для всех наших институтов - обеспечить это", - подчеркнул президент.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Что, кроме баллистики, Украине сложно сбивать

"Главред" писал , что, по словам советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, Украина сбивает во время атак России более 90% "Шахедов". Но эта статистика может измениться в худшую сторону, если РФ будет увеличивать количество реактивных дронов.

Враг будет пытаться атаковать Украину всё большим количеством реактивных БПЛА, поскольку понимает, что Силы обороны пока не располагают достаточным количеством перехватчиков, способных противостоять таким "Шахедам".

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что в ночь на 11 июля Россия атаковала столицу Украины. Около 03:41 была объявлена ракетная тревога, а через несколько минут городские власти заявили об атаке с применением баллистического оружия.

Накануне стало известно, что 10 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один человек.

Ранее армия РФ нанесла бомбовые удары по жилому сектору Краматорска. В результате российской бомбардировки есть жертвы, среди которых - ребенок, а также пострадавшие.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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Владимир Зеленский ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
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