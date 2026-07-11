"Теневой флот худеет": Силы обороны поразили за ночь 28 судов РФ в Азовском море

Кроме того, за ночь украинские беспилотники отработали по 73 целям РФ в Крыму и южной части временно оккупированных территорий Украины.

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Силы обороны поразили 28 судов РФ в Азовском море / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

За ночь дроны поразили в общей сложности 28 российских судов

За последние шесть суток дроны поразили 76 судов РФ

Силы обороны Украины в ночь на субботу, 11 июля, поразили 21 российский танкер, а также буксиры, сухогрузы и другие плавсредства страны-агрессора в Азовском море. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Все пораженные танкеры использовались россиянами для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, отмечает Генштаб.

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Также Силы обороны поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд, используемые РФ для обеспечения военной логистики, перевозки грузов и поддержания деятельности портовой инфраструктуры.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что за ночь дроны поразили в общей сложности 28 российских судов, а за последние шесть суток - 76 судов.

"Теневой нефтяной флот заметно худеет, неделя дефолта продолжается. Похоже, движение через Керченский пролив остановлено", - написал командующий СБС.

Кроме того, за ночь беспилотники Сил безопасности и обороны отработали по 73 целям РФ в оккупированном Крыму и южной части временно оккупированных территорий Украины; поражены объекты флота и энергетические узлы на оккупированной территории.

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Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Как можно остановить теневой флот России - мнение эксперта

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал Главреду, что около 70% судов российского "теневого флота" уже находятся под международными санкциями, однако самих ограничений недостаточно для полного прекращения их деятельности.

По его словам, точное количество таких судов остается предметом дискуссий, поскольку зависит от методики подсчета. В то же время, по приблизительным оценкам, у России может быть около тысячи танкеров, используемых для обхода санкций, из них примерно 700 уже попали под ограничения.

"Простое предположение, что танкеров "теневого флота" - около тысячи, из них под санкциями ориентировочно 700", - отметил Власюк.

Эксперт подчеркнул, что само по себе внесение судна в санкционные списки не означает автоматического прекращения его работы. По его словам, необходимы дополнительные механизмы, которые затруднят эксплуатацию таких танкеров.

Удары по российским танкерам - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским танкерам с бензином, которые следовали из Таганрога в оккупированный Крым. Также под удар попали нефтебаза в Керчи, два комплекса противовоздушной обороны С-400 и радиолокационная станция "Небо-У".

В ночь на 7 июля СБС поразили восемь танкеров с топливом российского "теневого флота" в Азовском море. По словам командующего СБС Роберта Бровди, операторы подразделения "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" вывели из строя суда, находившиеся под международными санкциями.

В ночь на 8 июля были поражены девять танкеров российского "теневого флота" в Азовском море. Всего за 72 часа было поражено 21 судно, сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

В ночь на 10 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили 13 судов так называемого "теневого флота" России, которые находились на подходах к оккупированному Крыму.

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О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 является командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

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