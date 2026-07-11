Дроны летели один за другим: в Крыму атакован важный объект, горит судно

Кратко:
- Дроны атаковали Крым
- В результате атаки, вероятно, есть попадания в Симферополе
- В Азовском море горит вражеское судно
Ночь на 11 июля во временно оккупированном Крыму была неспокойной. Мощные взрывы гремели в районах городов Саки и Симферополь, после чего у многих местных жителей начались перебои с электричеством.
Как сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер", в Симферополе, вероятно, произошел удар. Также пролет дрона и два взрыва зафиксировали в районе трассы "Таврида" возле села Донское.
Ночью также зафиксировали пролеты дронов, буквально один за другим, над электростанцией в Симферополе. Около 02:23 в районе ГРЭС произошел мощный взрыв. Последствия уточняются.
Украина нанесла удар по флоту РФ
Этой ночью также в Азовском море загорелось судно. Об этом свидетельствует новая отметка на спутниковых снимках, которую проанализировали мониторы.
Кроме того, Силы беспилотных систем обновили статистику уничтожения вражеских целей. В отчете указано, что по состоянию на 08:25 за последние сутки было поражено не менее 29 единиц флота страны-агрессора России.
Украина начала новый этап кампании по изоляции Крыма
Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Украина перешла к новому этапу кампании по изоляции временно оккупированного Крыма, сосредоточив усилия на российских судах, доставляющих на полуостров топливо морским путем.
По оценкам аналитиков, удары по морским танкерам и бензовозам свидетельствуют об изменении украинской стратегии. Эксперты отмечают, что украинские силы оперативно адаптировались к тому, что Россия начала активнее использовать морские маршруты для поставок топлива в Крым.
Удары по Крыму - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в районе Керчи, Саков и Евпатории.
Накануне Силы обороны Украины поразили два танкера, перевозившие бензин из Таганрога в оккупированный Крым. Также под ударом оказалась нефтебаза в Керчи и пусковые установки ЗРК С-400.
Ранее, в ночь на 6 июля, в Крыму прогремели взрывы в районе военного аэродрома "Гвардейское", после чего в нескольких населенных пунктах полуострова пропало электроснабжение.
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Об источнике: "Крымский ветер"
"Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.
Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.
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