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Дроны летели один за другим: в Крыму атакован важный объект, горит судно

Анна Косик
11 июля 2026, 08:35
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Местные жители жаловались на громкие взрывы в районах, где расположены стратегически важные объекты.
удар по Крыму
Пока в Крыму гремели взрывы, в море бушевал пожар на важном объекте / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Кратко:

  • Дроны атаковали Крым
  • В результате атаки, вероятно, есть попадания в Симферополе
  • В Азовском море горит вражеское судно

Ночь на 11 июля во временно оккупированном Крыму была неспокойной. Мощные взрывы гремели в районах городов Саки и Симферополь, после чего у многих местных жителей начались перебои с электричеством.

Как сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер", в Симферополе, вероятно, произошел удар. Также пролет дрона и два взрыва зафиксировали в районе трассы "Таврида" возле села Донское.

видео дня

Ночью также зафиксировали пролеты дронов, буквально один за другим, над электростанцией в Симферополе. Около 02:23 в районе ГРЭС произошел мощный взрыв. Последствия уточняются.

Украина нанесла удар по флоту РФ

Этой ночью также в Азовском море загорелось судно. Об этом свидетельствует новая отметка на спутниковых снимках, которую проанализировали мониторы.

Кроме того, Силы беспилотных систем обновили статистику уничтожения вражеских целей. В отчете указано, что по состоянию на 08:25 за последние сутки было поражено не менее 29 единиц флота страны-агрессора России.

статистика СБС
Статистика СБС / фото: скриншот

Украина начала новый этап кампании по изоляции Крыма

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Украина перешла к новому этапу кампании по изоляции временно оккупированного Крыма, сосредоточив усилия на российских судах, доставляющих на полуостров топливо морским путем.

По оценкам аналитиков, удары по морским танкерам и бензовозам свидетельствуют об изменении украинской стратегии. Эксперты отмечают, что украинские силы оперативно адаптировались к тому, что Россия начала активнее использовать морские маршруты для поставок топлива в Крым.

Удары по Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в районе Керчи, Саков и Евпатории.

Накануне Силы обороны Украины поразили два танкера, перевозившие бензин из Таганрога в оккупированный Крым. Также под ударом оказалась нефтебаза в Керчи и пусковые установки ЗРК С-400.

Ранее, в ночь на 6 июля, в Крыму прогремели взрывы в районе военного аэродрома "Гвардейское", после чего в нескольких населенных пунктах полуострова пропало электроснабжение.

Больше новостей:

Об источнике: "Крымский ветер"

"Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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