Почему гниет арбуз на грядке: три причины и быстрые способы спасения

Арбузы гниют на грядке, гниение арбузов может быстро распространиться после дождей. Какие признаки вызывают опасения и что нужно сделать, чтобы сохранить урожай

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Почему гниет арбуз / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Почему арбузы чернеют и начинают гнить

Как отличить болезнь от недостатка кальция

Что поможет спасти урожай

Летом огородники часто замечают, что арбузы начинают портиться прямо на грядках. Плоды могут полностью сгнить, покрыться белым налетом или почернеть с одной стороны. Причин этого явления несколько - от затяжных дождей до недостатка важных питательных элементов в почве. Чтобы спасти урожай, важно вовремя определить причину повреждения. Главред расскажет, как это можно сделать.

Об этом рассказали на YouTube-каналеAgro Start. Автор видео объяснил, как отличить инфекционное поражение от обычного дефицита питательных веществ.

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Гниль может появиться просто из-за большого количества влаги. Нужно смотреть как на стебель, так и на листья, да и вообще на развитие растения, а не только на плоды. Рекомендуем: Чтобы лаванда не потеряла цвет и пахла годами: когда собирать и как ее правильно сушить

Три основные причины, из-за которых портятся арбузы.

Арбуз чернеет с кончика: причина может быть не в болезни

Если молодой арбуз не гниет, а лишь чернеет и засыхает со стороны, где раньше был цветок, это свидетельствует о верхушечной гнили. Это не инфекционное заболевание, а физиологическое расстройство, вызванное недостатком кальция и бора.

Чтобы исправить ситуацию, бахчу нужно подкормить этими элементами. Наиболее эффективно опрыскать листья раствором хелата кальция с бором (30–50 мл на 10 л воды). Также можно внести гранулированные кальциевые удобрения под корень во время планового полива.

Видео о том, почему гниет арбуз и как его спасти, можно посмотреть здесь:

Белый налет и гниль: что происходит с арбузами после дождей

Если арбуз быстро гниет почти до половины и покрывается белым налетом, скорее всего, причиной стало чрезмерное увлажнение почвы. Такое часто случается после обильных дождей, особенно если перед этим долгое время стояла засуха. Больше всего страдают растения в низинах, где застаивается вода.

Ситуацию также усугубляют резкие перепады температур, когда после прохладной ночи наступает сильная дневная жара.

Пораженные плоды нужно немедленно убрать с участка. Для защиты остального урожая растения обрабатывают фунгицидами: сначала рекомендуют применить "Свитч", а при следующей обработке - "Квадрис".

Как выбрать сладкий арбуз / Инфографика: Главред

Темные пятна - не всегда болезнь: как распознать механические повреждения

Иногда тёмные пятна на кожице появляются не из-за заболевания, а в результате механических повреждений.

Если повреждение где-то черное... то это просто механические повреждения от ветра. При сильном ветре нежные плоды просто трутся о почву или о стебель. Это не болезнь.

Такие арбузы могут и дальше нормально расти. Однако из-за царапин внутрь плода во время дождей легко проникает инфекция, что впоследствии приводит к его загниванию.

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Об источнике: Agro Start Agro Start - украинский YouTube-канал о садоводстве и тепличном выращивании овощей. Автор делится практическими советами по уходу за растениями, подкормке, защите культур и выращиванию щедрого урожая, опираясь на собственный опыт.

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