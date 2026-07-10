Почему гниет арбуз на грядке: три причины и быстрые способы спасения

Читайте в материале:
- Почему арбузы чернеют и начинают гнить
- Как отличить болезнь от недостатка кальция
- Что поможет спасти урожай
Летом огородники часто замечают, что арбузы начинают портиться прямо на грядках. Плоды могут полностью сгнить, покрыться белым налетом или почернеть с одной стороны. Причин этого явления несколько - от затяжных дождей до недостатка важных питательных элементов в почве. Чтобы спасти урожай, важно вовремя определить причину повреждения. Главред расскажет, как это можно сделать.
Об этом рассказали на YouTube-каналеAgro Start. Автор видео объяснил, как отличить инфекционное поражение от обычного дефицита питательных веществ.
Гниль может появиться просто из-за большого количества влаги. Нужно смотреть как на стебель, так и на листья, да и вообще на развитие растения, а не только на плоды.
Три основные причины, из-за которых портятся арбузы.
Арбуз чернеет с кончика: причина может быть не в болезни
Если молодой арбуз не гниет, а лишь чернеет и засыхает со стороны, где раньше был цветок, это свидетельствует о верхушечной гнили. Это не инфекционное заболевание, а физиологическое расстройство, вызванное недостатком кальция и бора.
Чтобы исправить ситуацию, бахчу нужно подкормить этими элементами. Наиболее эффективно опрыскать листья раствором хелата кальция с бором (30–50 мл на 10 л воды). Также можно внести гранулированные кальциевые удобрения под корень во время планового полива.
Видео о том, почему гниет арбуз и как его спасти, можно посмотреть здесь:
Белый налет и гниль: что происходит с арбузами после дождей
Если арбуз быстро гниет почти до половины и покрывается белым налетом, скорее всего, причиной стало чрезмерное увлажнение почвы. Такое часто случается после обильных дождей, особенно если перед этим долгое время стояла засуха. Больше всего страдают растения в низинах, где застаивается вода.
Ситуацию также усугубляют резкие перепады температур, когда после прохладной ночи наступает сильная дневная жара.
Пораженные плоды нужно немедленно убрать с участка. Для защиты остального урожая растения обрабатывают фунгицидами: сначала рекомендуют применить "Свитч", а при следующей обработке - "Квадрис".
Темные пятна - не всегда болезнь: как распознать механические повреждения
Иногда тёмные пятна на кожице появляются не из-за заболевания, а в результате механических повреждений.
Если повреждение где-то черное... то это просто механические повреждения от ветра. При сильном ветре нежные плоды просто трутся о почву или о стебель. Это не болезнь.
Такие арбузы могут и дальше нормально расти. Однако из-за царапин внутрь плода во время дождей легко проникает инфекция, что впоследствии приводит к его загниванию.
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Об источнике: Agro Start
Agro Start - украинский YouTube-канал о садоводстве и тепличном выращивании овощей. Автор делится практическими советами по уходу за растениями, подкормке, защите культур и выращиванию щедрого урожая, опираясь на собственный опыт.
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